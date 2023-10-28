Повышение НДС: глава Миннацэкономики объяснил причины

Повышение ставки - это дополнительные поступления в бюджет в размере 2-2,4 трлн тенге, заявил Алибек Куантыров

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Астана. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр национальной экономики Алибек Куантыров на правительственном часе в сенате парламента объяснил, почему в Казахстане планируют повышать налог на добавленную стоимость.





Предлагается повысить базовую ставку НДС с 12% до 16%. Повышение ставки - это дополнительные поступления в бюджет в размере 2-2,4 трлн тенге. Это сопоставимо с объемами гарантированных трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет. Дополнительные доходы позволят нам сократить размер этих трансфертов. Тем самым мы усилим накопительную функцию Национального фонда", - заявил министр.





Также, по его словам, низкая ставка НДС по сравнению с основными экономическими партнерами делает выгодным экспорт товаров из этих стран в Казахстан.





Увеличение ставки НДС в первую очередь увеличит нагрузку на импортные товары. Для производства и переработки продовольственных товаров в Казахстане созданы выгодные условия налогообложения НДС. Также розничные продавцы применяют режим розничного налога, где также предусмотрено освобождение от НДС. Данные льготы будут сохранены", - сообщил Алибек Куантыров.





Кроме того, предлагается дифференциация ставки КПН.





На рассмотрение предлагается повышение ставки КПН для сырьевого и финансового секторов, а также сферы игорного бизнеса до 25-30%. Также проводится работа над вопросом выравнивания сроков переноса убытков и исковой давности до 5 лет. Срок переноса убытков может быть продлен по заявлению налогоплательщика до 10 лет, при этом на этот срок продлевается срок исковой давности", - пояснил министр.





Также предлагается повышение ставки ИПН для доходов по заработной плате в размере более 480 МЗП в год.





Ставку по ИПН предлагается определить для дивидендов (5% - при владении акциями более 3 лет, 15% - при владении акциями менее 3 лет) и вознаграждений и прироста стоимости - 10%.



