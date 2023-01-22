В Казахстане собственники намерены передать 145 подъездных железнодорожных путей государству

За 2019-2022 годы уже была проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге

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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы бюджетного планирования, улучшения налогового и таможенного администрирования, цифровизации и совершенствования законодательства в финансовой сфере обсуждены на заседании коллегии Министерства финансов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, - Вопросы бюджетного планирования, улучшения налогового и таможенного администрирования, цифровизации и совершенствования законодательства в финансовой сфере обсуждены на заседании коллегии Министерства финансов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает пресс-служба главы правительства.





Глава ведомства Ерулан Жамаубаев доложил, что, несмотря на сложную внешнеэкономическую ситуацию, по итогам 2022 года экономика Казахстана выросла на 3,1%. Основные показатели отмечены положительной динамикой.





Доходы госбюджета перевыполнены на 4,4% (15,7 трлн тенге), что позволяет в полном объеме выполнять социальные обязательства перед населением и финансировать программы развития во всех отраслях и сферах. Расходы госбюджета исполнены на 98%.





В рамках комплексного плана приватизации на 2021-2025 годы в конкурентную среду передано 367 объектов (общая сумма продажи - 308 млрд тенге) из 675, остальные находятся на торгах, предпродажной подготовке либо реорганизованы. Благодаря данной работе доля государства в экономике республики должна снизиться до 14% к 2025 году.





На заседании с участием депутатов мажилиса и сената, отраслевых организаций также выступили вице-министры финансов и председатель общественного совета по государственным финансам РК.





Премьер-министр отметил, что главными приоритетами министерства по-прежнему остаются увеличение доходной части бюджета и принятие мер по обеспечению его сбалансированности и стабильности. При этом, по его словам, отношения между налогоплательщиками и налоговыми органами необходимо выстраивать на основе сервисной модели с повсеместным внедрением цифровизации.





Нужно в полном объеме осуществить интеграцию налоговой и таможенной систем. Представители бизнес-сообщества должны на деле ощутить положительный эффект от внедрения таможенного контроля по принципу одного окна", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-министр добавил, что комплексное обновление налогового и таможенного администрирования в рамках разработки нового Налогового кодекса требуется проводить в тесном сотрудничестве с НПП "Атамекен" и экспертами.





Следующей важной задачей Алихан Смаилов назвал повышение эффективности и прозрачности бюджетной системы. В частности, должна быть обеспечена четкая привязка госпланирования к расходам, а для сокращения непродуктивных трат - усилена финансовая дисциплина администраторов бюджетных программ.





При этом, по его словам, требуется наделить первых руководителей министерств и акиматов большей оперативной самостоятельностью, а также повысить их ответственность с целью получения максимального социально-экономического эффекта.





Основной посыл - это переход от "управления бюджетными средствами" к "управлению результатами". Надо повысить эффективность и экономическую отдачу бюджетных расходов, в том числе за счет автоматизации и цифровизации. Все это требуется предусмотреть в рамках нового Бюджетного кодекса", - подчеркнул Алихан Смаилов.





Премьер-министр указал, что важной составляющей бюджетного процесса является и оптимизация расходов. За 2019-2022 годы уже была проведена значительная оптимизация и переориентация расходов республиканского бюджета на сумму более 4 трлн тенге.





Особое внимание нужно уделять непродуктивным расходам. Это затраты на проведение семинаров, конференций, форумов, исследований, приобретение автотранспортных средств, офисной мебели и канцелярских товаров", - сказал Алихан Смаилов.





Премьер-министр также отметил важность работы по противодействию теневой экономике. В этом направлении необходимо провести поэтапное и своевременное внедрение всеобщего декларирования, что позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет.





Кроме того, немаловажной задачей является принятие мер по противодействию незаконному выводу средств из страны. Алихан Смаилов отметил, что в настоящее время правительством ведется разработка соответствующего законопроекта.





Нужно регламентировать все процедуры и выработать конкретные механизмы по стимулированию возврата незаконно вывезенных капиталов, при этом способствующие этому причины и условия должны быть устранены. В марте закон должен быть внесен в мажилис", - сказал он.





В заключение премьер-министр указал на необходимость ускорить доведение бюджетных денег до реального сектора экономики, продолжить работу по совершенствованию процесса госзакупок, увеличению доли частного сектора в экономике и ее демонополизации, а также в обозначенные сроки завершить организационно-техническую подготовку к введению института банкротства физических лиц.