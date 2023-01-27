26.01.2023, 12:37 17891
В Казахстане стартовал прием заявок от фермеров на финансирование весенних полевых работ
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - 140 млрд тенге выделено из республиканского бюджета на финансирование весенних полевых работ в 2023 году. Кредитование осуществляется АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК). Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.
Прием заявок в филиалах АКК от субъектов агропромышленного комплекса начался в январе текущего года. Общая сумма финансирования будет направлена в АКК двумя траншами по 70 млрд тенге. Первый транш уже перечислен, второй транш будет направлен в феврале.
Финансирование осуществляется путем прямого кредитования субъектов АПК, а также через фондирование кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Ставка вознаграждения для субъектов АПК составит:
- при прямом кредитовании под банковскую гарантию - не более 1,5% годовых;
- при финансировании кредитными товариществами, микрофинансовыми организациями, банками второго уровня - не более 5% годовых.
В 2023 году по условиям программы продлен срок кредитования до начала весны следующего года, тогда как ранее сроки кредитования были ограничены годом финансирования.
За счет бюджетного финансирования планируется охватить не менее 2 млн га посевных площадей.
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27.01.2023, 09:48 1416
В правительстве Казахстана рассмотрели меры по улучшению инвестиционного климата
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предложения по усилению работы инвестиционного блока правительства рассмотрены на заседании совета по экономической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Участники обсудили меры по ускорению процесса рассмотрения инвестиционных споров, усилению правовой защиты инвесторов и устранению причин для неисполнения госорганами договорных обязательств, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
Также рассмотрены предложения по стимулированию привлечения инвестиций в регионах, упрощению налогового и таможенного администрирования, расширению доступа предпринимателей к финансированию.
Кроме того, на заседании выработаны рекомендации по снятию барьеров при получении инвесторами технических условий и земельных участков для проектов. В частности, это касается оцифровки процесса выдачи разрешений посредством автоматизации и применения системы управления рисками, а также повышения ответственности оценочных компаний.
По итогам обсуждения советом поручено доработать новый пакет мер по усилению инвестиционного блока правительства для его дальнейшей реализации.
27.01.2023, 08:35 2741
Казахстан готов наращивать торговлю с Ираном
Фото: primeminister.kz
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Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы расширения сотрудничества в аграрной и транспортно-логистической сферах обсудили премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов и министр сельского хозяйства Ирана Сейед Джавад Садати Неджад. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Премьер-министр отметил, что за январь-ноябрь 2022 года товарооборот между странами вырос более чем на 20% и составил почти $500 млн. Вместе с тем в целях дальнейшего увеличения объемов взаимной торговли Казахстан готов дополнительно поставлять на рынок Ирана 75 товарных позиций на сумму около $250 млн.
Особо перспективным видится наращивание оборота по сельхозпродукции, доля которой во взаимной торговле составляет почти 80%. У наших стран имеется возможность для увеличения товарооборота продукции АПК до $1 млрд", - сказал Алихан Смаилов.
В целом, по его словам, правительство Казахстана настроено на активную работу для достижения задачи по увеличению общего объема торговли до $3 млрд, поставленной главами двух стран.
Алихан Смаилов подчеркнул, что одним из ключевых направлений взаимодействия также является транспортно-логистическая сфера. В данном контексте особое значение имеет коридор Север - Юг.
Принятие совместных мер по наращиванию транспортных мощностей данного маршрута, в частности подписание и реализация дорожной карты по устранению "узких мест", уже в ближайшей перспективе может значительно увеличить объемы грузоперевозок", - отметил он.
По его словам, реализация дорожной карты позволит к 2025 году увеличить пропускную способность коридора до 10 млн тонн в год.
В свою очередь Сейед Джавад Садати Неджад отметил высокую продуктивность прошедшего накануне 18-го заседания казахстанско-иранской межправительственной комиссии, по итогам которого стороны пришли ко многим взаимовыгодным договоренностям.
Кроме того, он обозначил важность дальнейшего развития железнодорожной сети и морской инфраструктуры для наращивания объемов торговли и грузоперевозок, а также заявил о готовности Ирана расширять поставки цитрусовой продукции в Казахстан.
Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Серик Жумангарин, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, руководители других ведомств, а также представители дипломатических кругов и парламента Ирана.
26.01.2023, 18:52 10846
Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1
Фото: freepik.com
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Ташкент. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Узбекистан и Кыргызстан подписали инвестиционное соглашение о строительстве Камбаратинской ГЭС-1 в Джалал-Абадской области Кыргызстана, сообщает "Газета.uz" со ссылкой на Министерство инвестиций, промышленности и торговли.
Согласно документу, согласование основного трехстороннего соглашения о строительстве ожидается в феврале и может быть подписано в июле.
Открытие проектного офиса по проекту Камбаратинской ГЭС запланировано на сентябрь, а разработка технико-экономического обоснования, как ожидается, начнется в июле 2024 года. Точную сумму проекта определят по итогам разработки ТЭО.
Напомним, 6 января в Бишкеке министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков, министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов подписали дорожную карту по реализации проекта "Строительство Камбаратинской ГЭС-1". В рамках подписанной дорожной карты стороны договорились об основных условиях реализации проекта и обозначили предстоящие шаги для своевременного ввода в эксплуатацию электростанции.
Камбаратинская ГЭС-1 должна стать крупнейшей электростанцией в Кыргызстане. Она позволит обеспечить электрической энергией страны Центральной Азии и стабилизирует водообеспечение региона.
26.01.2023, 17:23 12636
Товарооборот между Якутией и Казахстаном по сравнению с 2021 годом вырос в 50 раз
Он увеличился с 1,5 до 78 миллионов долларов
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Товарооборот между Якутией и Казахстаном по сравнению с 2021 годом вырос в 50 раз, с 1,5 до 78 млн долларов, экспорт за 9 месяцев 2022 года превысил 77 млн долларов, в основном за счет поставок концентратов драгоценных металлов.
Об этом говорилось на встрече заместителя председателя правления АО "НК "KAZAKH INVEST" Руслана Ибраимова с председателем правления Invest in Yakutiya Анной Стручковой.
Во время встречи Руслан Ибраимов рассказал о деятельности национальной компании, перспективных направлениях развития сотрудничества, инвестиционных проектах, которые могли бы реализовать совместно казахстанские и якутские предприниматели. Кроме этого, он пригласил якутский бизнес активно участвовать в реализации проектов в Казахстане, заверив, что KAZAKH INVEST готов оказать полную поддержку таким проектам.
В свою очередь Анна Стручкова рассказала о заинтересованности якутской стороны к расширению сотрудничества в виде реализации проектов в различных сферах экономики. Среди возможных проектов она рассказала о строительстве предприятия по производству вакцин для животных.
Напомним, ранее президент Касым-Жомарт Токаев принял главу Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. На встрече Николаев заявил, что Якутия заинтересована в сотрудничестве с Казахстаном в области цифровых технологий.
Для справки:
Республика Саха (Якутия) является крупнейшим субъектом в составе РФ площадью 3083,5 тысячи км2 и входит в состав Дальневосточного федерального округа (ДФО). По территории Якутия превосходит Аргентину - восьмое государство в мире по площади.
26.01.2023, 16:36 13986
В Экибастузе построят новую ГРЭС
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Реализацию важнейших проектов в энергетике страны обсудили на совещании в Алматы с участием председателя правления "Самрук-Қазына" Алмасадама Саткалиева на предприятии Алматинского энергокомплекса АО "Самрук-Энерго", сообщили в пресс-службе фонда.
Какие проекты планируется реализовать в 2023 году:
- Перевод на газ Алматинской ТЭЦ-2
По проекту уже в феврале 2023 года будут подведены итоги первого этапа тендера на строительство новой парогазовой установки. В этом же году на станции будет определен подрядчик и начнутся строительно-монтажные работы. На сегодня объявлен открытый двухэтапный международный тендер. Подписано кредитное соглашение с ЕБРР о финансировании проекта. В апреле планируется подписание кредитных соглашений с АБР и БРК. Срок реализации - 2026 год.
- Реконструкция Алматинской ТЭЦ-3
Запустить две парогазовые установки суммарной мощностью 543,6 МВт планируют в 2025 году.
- Ввод в эксплуатацию восстановленного энергоблока № 1 мощностью 500 МВт на Экибастузской ГРЭС-1 с установкой новых электрофильтров
Проект увеличит мощность станции до проектных 4000 МВт. Завершение строительно-монтажных работ и ввод блока в эксплуатацию планируются в декабре 2023 года.
- Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой двух новых энергоблоков
Введение энергоблока № 3 позволит увеличить установленную мощность станции на 636 МВт и обеспечит производство дополнительных 4,8 млрд кВтч/год. Срок реализации до 2026 года. Введение энергоблока № 4 позволит увеличить установленную мощность станции на 636 МВт и обеспечить производство дополнительных 4,8 млрд кВтч в год. Срок реализации - 2027 год.
- Строительство Экибастузской ГРЭС-3
В проекте с повышенными параметрами 1200 МВт будет использована уже имеющаяся инфраструктура и применены новейшие технологии для снижения загрязняющих выбросов в окружающую среду. Срок реализации 2028-2029 годы.
Энергетика является ключевым фактором для развития экономики страны, и без наличия свободных энергетических мощностей Казахстан не сможет развивать ни индустрию, ни другие важные секторы экономики", - заявил на совещании Саткалиев.
Также на совещании обсуждалось:
- строительство внешней газовой инфраструктуры для алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, о котором доложили представители АО "НК "QazaqGaz";
- реконструкция кабельных сетей Алматы и Алматинской области. Завершение проекта приведет к снижению потери в кабельных линиях и сокращению аварийных отключений. Поэтапная реализация проекта предусмотрена до 2030 года;
- развитие сетей Шелекского энергоузла. Алматинская область имеет большой потенциал в развитии возобновляемых источников энергии. Данный проект позволит увеличить пропускную способность сетевого хозяйства Шелекского энергоузла для использования потенциала региона для строительства объектов ВИЭ. Срок реализации - 2025 год;
- строительство контррегулирующей Кербулакской ГЭС на реке Или. Реализация проекта позволит увеличить регулирующую мощность Капшагайской ГЭС с 80 до 150 МВт. Срок реализации 2026 год;
- строительство подстанции "Кокозек" с присоединением к ОРУ ПС "Каскелен". Реализация этого проекта позволит обеспечить развитие индустриальной зоны Карасайского района Алматинской области. Срок реализации - 2023 год.
Помимо технологических, процедурных и финансовых аспектов на совещании обсуждались проблемные вопросы и пути их решения. По итогам совещания главой фонда был дан ряд поручений для исполнения в кратчайшие сроки.
Ранее сообщалось, что снизить уровень износа сетей в Алматы на 15% планируется до 2029 года. Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая с посланием народу Казахстана, заявил, что в стране изношены две трети сетей электроснабжения. Также в плохом состоянии находятся 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей.
После аварии на Экибастузской ТЭЦ, оставившей жителей города без тепла в 30-градусный мороз, глава государства поручил правительству рассмотреть возвращение в госсобственность проблемных энергетических активов.
26.01.2023, 14:49 15266
ЕАБР намерен инвестировать в Казахстан свыше $1,1 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова и был проинформирован о результатах работы и планах дальнейшего сотрудничества ЕАБР с РК, сообщает Акорда.
В 2023 году банк намерен инвестировать в нашу страну более $1,1 млрд, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты. Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы", - проинформировали в пресс-службе.
Николай Подгузов сообщил, что в прошлом году ЕАБР перевыполнил все плановые показатели, объем инвестиций в Казахстан составил $1,2 млрд, увеличившись в 5 раз по сравнению с 2021 годом.
Главе государства также была представлена информация о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. В частности, таких проектов, как строительство железнодорожной линии Аягоз - Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань - Мангышлак.
Кроме того, председатель ЕАБР рассказал президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алматы. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана и региона для обсуждения вопросов инвестиций в экономику нашей страны и ЕАЭС.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах. По его словам, участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.
Ранее сообщалось, что ЕАБР прогнозирует рост ВВП Казахстана на 4,2% в 2023 году.
26.01.2023, 13:55 16561
Инфляция в ЕАЭС в 2022 году составила более 12%
За 2022 год больше всего выросли цены на непродовольственные товары
Фото: Depositphotos
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Женева. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Евразийском экономическом союзе в 2022 году составила 12,9%, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии.
Индекс потребительских цен на товары и услуги по Евразийскому экономическому союзу в декабре 2022 года по сравнению с ноябрем 2022 года составил 100,8%, с декабрем 2021 года - 112,9%.
Отмечается, что за 2022 год больше всего выросли цены на непродовольственные товары (на 13,3%). Цены на продовольственные товары за этот период увеличились на 12,2%, на платные услуги - на 12,9%.
Выше, чем по ЕЭАС, прирост цен на продовольственные товары зафиксирован в Казахстане (на 25,3%), Кыргызстане (на 17,1%) и Беларуси (на 13,8%)", - подчеркнули в пресс-службе.
Наибольшее увеличение цен на непродовольственные товары отмечалось в Казахстане (на 19,4%) и Беларуси (на 13,7%), на платные услуги - в Казахстане (на 14,1%) и России (на 13,2%).
Ранее сообщалось, что в Казахстане ускорилась годовая инфляция.
25.01.2023, 11:30 40231
Казахстан намерен ввести запрет на вывоз бензина и дизтоплива всеми видами транспорта
Фото: Depositphotos
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Астана. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики Республики Казахстан подготовила проект совместного приказа "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".
Документ размещен на сайте "Открытые НПА". Его публичное обсуждение продлится до конца января текущего года.
Ввести запрет сроком на четыре месяца на вывоз с территории Республики Казахстан всеми видами транспорта: бензина, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов", - сказано в документе.
Исключение составят:
- смазочные масла;
- жидкое топливо;
- вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом - изготовителем автомобильных транспортных средств,
- авиационное топливо для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство.
Напомним, в Казахстане продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом.
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