В Казахстане стартовал прием заявок от фермеров на финансирование весенних полевых работ

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Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - 140 млрд тенге выделено из республиканского бюджета на финансирование весенних полевых работ в 2023 году. Кредитование осуществляется АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК). Об этом - 140 млрд тенге выделено из республиканского бюджета на финансирование весенних полевых работ в 2023 году. Кредитование осуществляется АО "Аграрная кредитная корпорация" (АКК). Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.





Прием заявок в филиалах АКК от субъектов агропромышленного комплекса начался в январе текущего года. Общая сумма финансирования будет направлена в АКК двумя траншами по 70 млрд тенге. Первый транш уже перечислен, второй транш будет направлен в феврале.





Финансирование осуществляется путем прямого кредитования субъектов АПК, а также через фондирование кредитных товариществ, банков второго уровня и микрофинансовых организаций. Ставка вознаграждения для субъектов АПК составит:





при прямом кредитовании под банковскую гарантию - не более 1,5% годовых;

при финансировании кредитными товариществами, микрофинансовыми организациями, банками второго уровня - не более 5% годовых.





В 2023 году по условиям программы продлен срок кредитования до начала весны следующего года, тогда как ранее сроки кредитования были ограничены годом финансирования.





За счет бюджетного финансирования планируется охватить не менее 2 млн га посевных площадей.