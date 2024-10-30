29.10.2024, 15:25 19696
В Казахстане треть выданных ломбардами микрокредитов имеют просроченную задолженность
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане почти треть всего объема микрокредитов, выданных ломбардами, имеют просроченную задолженность.
Совокупный объем микрокредитов 505 ломбардов РК на конец второго квартала текущего года достиг 229,3 млрд тенге - на 27,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Весь объем микрокредитов ломбардов составляют займы, выданные только физическим лицам. Микрокредиты с просроченной задолженностью по основному долгу и/или начисленному вознаграждению составили 71,4 млрд тенге, рост за год - на 17,8%. Таким образом, почти треть всего объема микрокредитов ломбардов РК имеют просроченную задолженность: 31,1% - меньше, впрочем, чем годом ранее", - сообщает finprom.kz.
По данным аналитиков, две трети просроченных микрокредитов имеют срок просрочки от 1 до 30 дней: 48,5 млрд тенге, рост за год - на 9,1%.
Микрокредиты с просроченной задолженностью от 31 до 60 дней составили 11,6 млрд тенге, рост за год - сразу в 1,5 раза. Наименьший объем пришелся на микрокредиты с просроченной задолженностью от 61 до 90 дней: 2,6 млрд тенге - на 2,1% меньше, чем годом ранее. Микрокредиты, по которым имеется просроченная задолженность более 90 дней, составили 8,7 млрд тенге - сразу в 1,5 раза больше, чем во втором квартале 2023 года", - добавили они.
Сообщается, что на рынке Казахстана работают 505 ломбардов, при этом сразу две трети объема их кредитного портфеля на конец второго квартала текущего года совокупно пришлось только на топ-10, а на топ-20 - 74,7% от всего кредитного портфеля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане растет число просроченных кредитов.
новости по теме
29.10.2024, 18:55 14706
В Казахстане усилят контроль за "серым" импортом автомобилей
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз" Анар Макашева на заседании правительства проинформировала о текущей ситуации в сфере машиностроения, сообщает пресс-служба правительства.
Доля автомобилестроения в общем машиностроении составила 39,4%, а доля отечественных автомобилей в общем объеме продаж новых машин за отчетный период достигла 63%. По итогам 2024 года ожидается выпуск в РК более 130 тыс. легковых автомобилей и коммерческой техники.
Отмечено, что среди основных проблем, с которыми сталкиваются автопроизводители, - логистика, а также ввоз в РК автомобилей с криминальным прошлым, и не соответствующим техническому регламенту.
Премьер-министр в этой связи поручил государственным органом разобраться с "серым" ввозом транспорта.
Проблема очень серьезная. Она создает недобросовестную конкуренцию для отечественных автопроизводителей. В особенности это заметно по грузовому транспорту. Таможенные органы, Комитет стандартизации должны серьезно заняться этим вопросом. Также должна подключиться полиция. Я встречался на одном из автомобильных заводов с производителями, они говорят: "Мы производим, но не можем конкурировать с техникой, которая заезжает сюда как "Евро2", а по документам "Евро5" становится каким-то чудесным образом. Здесь необходимо навести жесткий порядок", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что у казахстанцев появилась возможность проверить всю информацию об истории владения автомобилем с помощью сервиса "История авто" на портале eGov.kz. Сервис помогает пользователям проверить историю авто перед покупкой.
29.10.2024, 13:03 23741
Наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС поручил Бектенов Дополнено
Сейчас емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства
Рассказать друзьям
Астана. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства призвал придерживаться экономического патриотизма и наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.
Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства", - подчеркнул Бектенов.
Он также призвал внедрять современные цифровые и промышленные технологии, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.
Сейчас емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства. Казахстан экспортирует аккумуляторы, трансформаторы, кабели, локомотивы, автомобили, автобусы.
По мнению премьер-министра, необходимо наращивать долю казахстанской продукции на рынке ЕАЭС.
Необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать ее на внешних рынках. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить производство товаров в необходимом объеме как для закрытия внутренних потребностей, так и для экспорта", - заявил Бектенов.
Он напомнил, что в Казахстане пересмотрены правила субсидирования при покупке сельскохозяйственной техники.
С этого года меры поддержки переориентировали на исключительно отечественных производителей. Субсидирование импортной продукции исключено. Также предусмотрен дифференцированный подход при субсидировании процентной ставки лизинга техники - для отечественной она значительно ниже. Принятые меры способствуют углублению локализации, расширению номенклатуры производимой техники и ускорению обновления парка отечественной техникой", - подчеркнул премьер.
Также приоритет товарам отечественного производства отдается при модернизации ЖКХ, в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.
Я неоднократно поручал, чтобы в проекте был предусмотрен серьезный приоритет товарам отечественных производителей. Поэтому в нацпроекте это будет прописано, соответствующее поручение есть. Проект надо будет обсудить с бизнесом, в том числе с Союзом машиностроителей на предмет того, насколько правильно и четко мы прописали защиту отечественных товаропроизводителей и наши обязательства по закупу именно отечественной продукции. Прошу представителей всех отраслевых ассоциаций дать свои предложения. Порядка 10 трлн тенге планируется на эту программу выделить, поэтому это большие объемы для нашего бизнеса", - отметил Олжас Бектенов.
Дополнено 29.10.2024, 13.58
Вслед за премьером к экономическому патриотизму призвал министр промышленности и строительства Республики Казахстан Канат Шарлапаев. Он также призвал казахстанцев отдавать предпочтение отечественным производителям бытовой техники, передает корреспондент агентства.
Есть такое понятие - экономический патриотизм. Он заключается во многих вещах, в первую очередь в том, чтобы отдавать предпочтение казахстанским производителям. Давайте наконец-то признаем, что в стране есть промышленность, которая по размеру, по вкладу в ВВП страны одинакова с горнорудной промышленностью. Это тоже экономический патриотизм", - заявил глава Минпрома.
Он отметил, что высокий спрос на импортные товары в магазинах электроники - это выбор казахстанцев.
Мы все на этих заводах были, качество достаточно высокое. Местные дилеры, крупные продавцы работают с нашими производителями. Это вопрос просто выбора казахстанцев. Если люди хотят покупать казахстанскую технику - они могут ее купить, у них есть возможность. Хотят импортную - пожалуйста, покупают ее", - добавил Шарлапаев.
На сегодня в сельскохозяйственном машиностроении износ техники составляет около 76%. Темпы обновления составляют 5%. Парк железнодорожного подвижного состава изношен на 55%.
29.10.2024, 10:48 26976
Казахстан и Монголия намерены довести объем двустороннего товарооборота до $500 млн Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Улан-Батор. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры с участием членов официальных делегаций двух стран. Ухнаагийн Хурэлсух поддержал предложение Касым-Жомарта Токаева довести объем двустороннего товарооборота до $500 млн. Об этом сообщила пресс-служба Акорды.
Следует наращивать взаимодействие в сферах торговли и экономики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, горнорудной индустрии, промышленности, инвестиций, новых технологий и космических исследований. Уверен, что документы, которые будут подписаны сегодня, придадут серьезный импульс развитию политических и экономических отношений", - отметил президент РК, подчеркнув важность своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей правительствами двух стран.
Отдельно глава государства остановился на укреплении культурно-гуманитарных контактов. Он поблагодарил монгольских спортсменов за участие в прошедших в Астане Всемирных играх кочевников.
Касым-Жомарт Токаев также заявил о готовности увеличить квоту для монгольских студентов в Казахстане и призвал поддержать совместные исследования общего исторического наследия.
Кроме того, были отмечены возможности, которые открываются для совместной деятельности в сферах экологического, исторического, этнографического и экономического туризма.
Казахстанские туроператоры готовы познакомить монгольских туристов с древним городом Туркестаном, где расположен мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи, и областью Улытау, где находится мавзолей Джучи хана - старшего сына Чингисхана, а также другими туристическими местами. Мы заинтересованы в развитии Алтайского туристического кластера с Монголией, создании совместных туристических маршрутов", - предложил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Монголии посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году.
В свою очередь Ухнаагийн Хурэлсух подтвердил заинтересованность Монголии в укреплении связей с Казахстаном по широкому спектру вопросов двусторонней повестки. Он высказал уверенность в том, что достигнутые сегодня договоренности откроют новую веху в отношениях двух государств.
Президент Монголии назвал Казахстан важным партнером его страны, и надежным мостом между Востоком и Западом. По его словам, Улан-Батор внимательно изучает опыт Казахстана в развитии экономики и уделит особое внимание эффективной реализации двусторонних проектов в сферах торговли, транспорта, логистики, сельского хозяйства, космических исследований.
Дополнено 29.10.2024, 12.03
Президент Казахстана в ходе своего государственного визита в Улан-Батор провел встречу с председателем великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом, сообщает Акорда.
Глава государства высоко оценил итоги переговоров с президентом Ухнаагийном Хурэлсухом, которые вывели межгосударственное сотрудничество на уровень стратегического партнерства. Также лидер Казахстана назвал диалог законодательных органов важной платформой для продвижения казахско-монгольских отношений и отметил большую роль депутатских групп дружбы в укреплении межпарламентских связей.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на особое место культурно-гуманитарного сотрудничества во взаимоотношениях двух стран, а также поблагодарил монгольскую сторону за поддержку Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Видные представители буддистских храмов Монголии регулярно участвуют в работе форума. Как сообщил глава государства, в следующем году Казахстан проведет VIII съезд, который будет посвящен теме "Диалог религий: синергия во имя будущего".
Дополнено 29.10.2024, 12.30
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Монголии Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ, сообщает Акорда.
В ходе встречи глава государства отметил, что правительствам Казахстана и Монголии предстоит приложить совместные усилия для качественной реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне. Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул важность реализации совместных инициатив в сферах горнорудной промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и образования.
26.10.2024, 16:00 94401
Данные более 2 тысяч отечественных предприятий загрузили в новую цифровую базу
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании во главе с премьер-министром Казахстана Олжасом Бектеновым министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев доложил о загрузке в новую систему данных уже свыше 2 тысяч отечественных предприятий, сообщили в пресс-службе правительства.
Платформа, разработанная на базе информационно-аналитической системы Smart Data Ukimet, объединяет и систематизирует данные из ранее разрозненных информационных систем. Она полностью интегрирована с базами министерств финансов, труда и соцзащиты, СК-Фармация, ТОО "Самрук-Казына Контракт", электронных закупок, регулируемых закупок квазигосударственного сектора (Mitwork) и недропользователей (NadLock). Кроме того, загружены данные Фонда развития предпринимательства "Даму" и холдинга "Байтерек" об оказываемых мерах поддержки казахстанским предприятиям. Обновление информации осуществляется в онлайн-режиме", - говорится в сообщении.
Цифровая база содержит данные об отечественных предприятиях, их загруженности, выпускаемой продукции, внешнеторговой деятельности, числе сотрудников, а также заключенных с ними договорах, в том числе долгосрочных и офтейк-контрактах. Система позволяет госорганам в проактивном формате проводить анализ, мониторинг и принимать управленческие решения для оказания своевременной поддержки бизнесу.
Ранее сообщалось, что новая платформа для недропользователей запустилась в Казахстане.
24.10.2024, 15:32 139346
Президент: Казахстан настроен на совместную активную работу в формате БРИКС
Почти треть внешнеторгового оборота Казахстана приходится на страны объединения
Рассказать друзьям
Казань. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Выступая на саммите БРИКС в Казани, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил динамичный рост торговли Казахстана со странами объединения.
По словам главы Казахстана, в 2023 году около трети внешнеторгового оборота республики пришлись на страны - участницы БРИКС.
Мы стремимся расширять взаимовыгодные партнерства в таких ключевых секторах, как торговля и инвестиции, IT-технологии, продовольственная безопасность, образование и туризм. Казахстан готов к тесному взаимодействию для укрепления транзитно-транспортного сотрудничества на пространстве БРИКС", - сказал Токаев.
Особое значение, по его словам, Казахстан придает дальнейшему развитию инициативы "Пояс и путь", а также международного транспортного коридора Север - Юг.
Их сопряжение с Транскаспийским международным транспортным маршрутом, соединяющим Азию и Европу через Казахстан по Каспийскому морю, способно придать мощный мультипликативный эффект мировой торговле в долгосрочной перспективе", - подчеркнул президент Казахстана.
Токаев отметил, что Казахстан стремится к формированию надежных партнерских отношений в рамках объединения для укрепления энергетической безопасности.
Также страна заинтересована в продвижении существующих и запуске перспективных проектов в области добычи и переработки нефти и газа, а также критических минералов. Следует также использовать огромный потенциал БРИКС при отдалении последствий изменения климата, таких как дефицит воды, экстремальное повышение температуры и опустынивание.
Убежден, что наши усилия в рамках БРИКС позволят значительно повысить взаимосвязанность между Севером и Югом, устранить дисбалансы в развитии государств, существенно укрепить международную безопасность и обеспечить условия для глобального прогресса. Хочу вновь заверить, что Казахстан твердо настроен на совместную активную работу в формате БРИКС для укрепления всестороннего сотрудничества в интересах устойчивого и безопасного развития государств", - резюмировал президент Казахстана.
24.10.2024, 14:39 141201
Банки Казахстана будут тщательнее проверять данные своих клиентов
Меры принимаются для борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма
Рассказать друзьям
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по развитию и регулированию финансового рынка Казахстана разработало проект поправок в некоторые нормативные правовые акты РК по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на финансовом рынке, передает корреспондент агентства.
Согласно предлагаемой редакции, для банков обязательным условием идентификации клиента или его представителя и бенефициарных собственников является проверка сведений, предоставленных указанными лицами, со сведениями, отраженными базе данных юридических лиц, либо проверка сведений другими способами, позволяющими определить бенефициарного собственника.
"Согласно плану мероприятий по устранению недостатков, выявленных в рамках второго раунда взаимной оценки системы по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма Республики Казахстан, расширяются меры по верификации сведений о бенефициарных собственников (БС) клиентов - резидентов РК", - пояснили разработчики документа.
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.
24.10.2024, 08:53 148566
Казахстан намерен продлить запрет на вывоз бензина и дизтоплива
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На портале "Открытые НПА" опубликован проект совместного приказа министерств энергетики, торговли и интеграции, финансов и национальной экономики Казахстана "О внесении изменения в приказ Министра энергетики РК от 24 марта 2023 года № 118 "Об утверждении Перечня нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза".
Проект приказа предусматривает продление запрета с 31 декабря 2024 года до 31 декабря 2026 года на вывоз с территории Республики Казахстан за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза отдельных видов нефтепродуктов согласно приложению к приказу", - уточнили в Минэнерго РК.
По данным ведомства, на сегодняшний день в стране отмечается нехарактерное увеличение потребления автобензина АИ-92 и дизтоплива.
По информации Агентства по финансовому мониторингу, ежемесячные объемы "серого" экспорта и перетоков ГСМ под видом "товаров прикрытия" достигают 10 тыс. тонн, что связано с разницей в ценах - в Казахстане цены ГСМ ниже, чем в сопредельных странах на 17-107%", - сообщили в Минэнерго.
Более того, в рамках соглашения о поставках нефти и нефтепродуктов Казахстан вынужден импортировать нефтепродукты на условиях беспошлинных поставок, и, соответственно, учитываются требования российской стороны по запрету реэкспорта ГСМ за пределы ЕАЭС.
Таким образом, требуется усиление контроля за вывозом нефтепродуктов под видом "товаров прикрытия", отметили в Минэнерго.
Сообщается, что запрет на вывоз нефтепродуктов за пределы ЕАЭС позволит загрузить недействующие мощности казахстанских НПЗ и, соответственно, снизить дефицит автобензинов в стране. Кроме того, он позволит выполнить условия беспошлинных поставок и исключить реэкспорт импортных нефтепродуктов до образования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС.
23.10.2024, 12:21 162426
Почему Казахстан ввел запрет на ввоз российской пшеницы
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин в ходе пресс-конференции в правительстве объяснил, почему был введен запрет на ввоз российской пшеницы в страну, передает корреспондент агентства.
Мы вводили временные ограничения, то есть позволяли эту пшеницу ввозить, но только тем, кто занимается ее переработкой, либо птицефабрикам (...) Давали какие-то ограничения, они не работали. Пшеница завозится под различными предлогами, а потом дальше затем реэкспортируется. Более того, завозится по серым схемам. На самом деле запрет, который мы ввели, он связан не с защитой внутреннего рынка прежде всего, а нам необходимо было навести порядок с ценообразованием на внутреннем рынке", - заявил Серик Жумангарин.
Он подчеркнул, что запрет необходим был для того, чтобы определиться с ценой на внутреннем рынке.
Непонятная пшеница, которая идет по серым схемам, по цене ниже любой мысленной себестоимости от 60 до 80 долларов за тонну, она не просто ломает рынок, а нивелирует честный труд тысячи наших фермеров. А также ввозит сумятицу в экспортные отправки", - пояснил зампремьер-министра.
Серик Жумангарин отметил, что сейчас внутренняя политика по ценовому закупу полностью стабилизирована.
Сигнал рынок получил, зернотрейдеры мгновенно на 20 долларов цены подняли. Сейчас цена продолжает расти", - добавил заместитель премьер-министра Казахстана.
Напомним, в Казахстане ввели запрет на ввоз пшеницы на территорию страны.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
29.10.2024, 09:27Антикор выявил системные коррупционные риски в дорожной сфере 29.10.2024, 11:0144236Президенты Казахстана и Монголии подписали декларацию об установлении стратегического партнерства 29.10.2024, 11:4243086Казахстан и Монголия будут производить вакцины против болезней сельскохозяйственных животных 29.10.2024, 12:2540216Аудит проекта Строительного кодекса: кого привлекли к ответственности 29.10.2024, 14:1036001В Акмолинской области 15 тысяч гектаров неиспользуемых земель вернули в госсобственность 24.10.2024, 13:08414091В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49393096Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20352056МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350671Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45329596В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения 24.10.2024, 13:08414091В Казахстан возвращено свыше 1,7 трлн тенге - Асылов 24.10.2024, 12:49393096Школьница в секс-рабстве - Марат Кожаев прокомментировал дело 24.10.2024, 12:20352056МЧС Казахстана приобретет дроны для тушения пожаров в высотках 24.10.2024, 12:16350671Запуск LRT в Астане планируется до конца 2025 года 24.10.2024, 11:45329596В Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?