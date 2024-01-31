В Казахстане услуги воздушного транспорта подорожали на 9% за год

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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - За январь-декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере воздушного транспорта достигли 57,7 млрд тенге - сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает - За январь-декабрь 2023 года инвестиции в основной капитал в сфере воздушного транспорта достигли 57,7 млрд тенге - сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщает ranking.kz





Наибольший объем инвестиций пришелся на Шымкент: 34,4 млрд против всего 4,4 млрд тенге годом ранее. Еще 17,8 млрд тенге было направлено в Алматы, 5,4 млрд тенге - в Астану, 27,4 млн тенге - в Алматинскую область.





Доходы предприятий воздушного транспорта от перевозок составили 745,1 млрд тенге, в том числе от перевозок пассажиров во всех сообщениях - 731,9 млрд тенге, от перевозок грузов, багажа, грузобагажа во всех сообщениях - 13,2 млрд тенге.





Грузоперевозки в секторе по итогам января-декабря 2023 года составили 23,8 тыс. тонн - на 2,9% меньше, чем годом ранее. В том числе 14,2 тыс. тонн пришлось на Алматы, 6,4 тыс. тонн - на Шымкент, 3,2 тыс. тонн - на Астану.





Что касается пассажироперевозок, за двенадцать месяцев 2023 года показатель составил 13,3 млн человек, годовой рост - на 20,7%. Самый значительный показатель традиционно был зафиксирован в Алматы: 4,5 млн человек, плюс 23,1% за год. Наименьший показатель пришелся на Алматинскую область - 2,8 тыс. человек.





По итогам декабря 2023 года услуги воздушного пассажирского транспорта в РК выросли в цене на 8,6% в годовой динамике.





В региональном разрезе наибольшее удорожание было зафиксировано в Атырауской области: сразу на 37,1%. Далее идут Кызылординская (плюс 29,9%) и Актюбинская (плюс 20,2%) области. Наименьший годовой рост цен был отмечен в Алматинской области: на 1,1%.





В пяти регионах страны - в Жетысуской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Жамбылской и Абайской областях - цены снизились.