В Казахстане в 2022 году добыли 113,9 млн тонн угля

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Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2022 году казахстанские угледобывающие компании добыли 113,9 млн тонн угля. По сравнению с 2021 годом прирост составил 1,9%, сообщает пресс-служба МИИР РК.





По итогам 2022 года экспорт угля составил 32,5 млн тонн. На коммунально-бытовые нужды и для населения отгружено 11,03 млн тонн, на энергетические комплексы - 64,4 млн тонн, а также на промышленные предприятия отправлено 5,97 млн тонн угля", - рассказал руководителя управления угольной промышленности МИИР РК Жанат Игисинов.





МИИР РК на основе данных местных исполнительных органов сформирован план потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на 2022-2023 годы. Согласно плану, объем потребления составляет 9 млн тонн угля, из них для коммунального быта - 2,2 млн тонн, для населения - 6,8 млн тонн.





По состоянию на 23 января 2023 года в регионы доставлено 7,6 млн тонн, что равно 84,1% обеспеченности от потребности.





Игисинов добавил, что для достижения целей отопительного сезона и во избежание дефицита ведомством принят приказ на ограничение вывоза угля автомобильным транспортом в период отопительного сезона с 30 сентября 2022 года на 6 месяцев.