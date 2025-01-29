В Казахстане вступил в силу запрет на вывоз картофеля

Правительство, Национальный банк и Высшая аудиторская палата выработали механизм обязательной экспертизы и анализа проектов

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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработали правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов, - В Казахстане разработали правила проведения экспертизы проектов общестранового значения, предлагаемых к финансированию за счет средств Национального фонда Республики Казахстан путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния, а также рассмотрения наличия альтернативных источников финансирования таких проектов, сообщили в Министерстве национальной экономики.





Целью правил является обеспечение прозрачной и всесторонней экспертизы проектов, предлагаемых к финансированию за счет средств Нацфонда.





Экспертиза проектов будет проводиться в два этапа.





Стратегическая оценка - на первом этапе будут оценивать проекты на соответствие стратегическим документам и приоритетам страны, а также их влияние на экономику, включая прогнозы по вкладу в ВВП, увеличению бюджетных поступлений и росту инвестиций.





Второй этап - комплексная оценка - предполагает более глубокий анализ. Экспертная группа, включающая специалистов из Нацбанка, министерств национальной экономики и финансов, будет оценивать финансово-экономические и технические аспекты проектов. При необходимости для независимой экспертизы будут привлекаться сторонние специалисты за счет средств инициатора проекта.





Кроме того, для повышения качества и устойчивости проектов условия финансирования изменятся. Доля средств, выделяемых из Нацфонда, не будет превышать 50% от общего объема требуемых средств. Оставшуюся сумму необходимо будет софинансировать через собственные средства инициатора проекта или акционеров инициатора проекта, банками второго уровня, международными финансовыми организациями", - отметили в МНЭ.





По данным ведомства, принятие проекта правил ужесточит условия выделения средств из Нацфонда и позволит расходовать его средства на реализацию проектов с высокой валовой добавленной стоимостью.





Как сообщил во вторник на расширенном заседании правительства премьер-министр РК Олжас Бектенов, средства Национального фонда будут запрашиваться исключительно для строительства крупных инфраструктурных объектов.





Параллельно будем повышать эффективность государственных расходов и усиливать бюджетную дисциплину. Расходы на субсидирование перманентно растут во всех отраслях без учета их реального эффекта и при слабом контроле со стороны госорганов. Получение субсидий стало частью бизнес-модели отдельных компаний. За последние 3 года по 770 проектам произошло удорожание смет на общую сумму 2,2 трлн тенге. Конечно, есть объективное удорожание, но есть и спорное", - отметил он.