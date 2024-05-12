В Казахстане выросли цены на овощи: Жумангарин поручил реализовать все остатки прошлогоднего урожая

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Астана. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать из стабфондов все остатки прошлогоднего урожая овощей для стабилизации цен, - На совещании в правительстве заместитель премьер-министра Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать из стабфондов все остатки прошлогоднего урожая овощей для стабилизации цен, сообщила пресс-служба правительства.





Было отмечено, что в период межсезонья и поступления на прилавки раннего урожая овощей статистика фиксирует некоторое повышение цен на лук, картофель, морковь.





По данным МСХ, в стабфондах регионов остаются 76,4 тыс. тонн овощей прошлогоднего урожая: 45,5 тыс. тонн картофеля, 11,2 тыс. тонн моркови, 10,4 тыс. тонн лука, 9,1 тыс. тонн капусты. Для стабилизации цен на овощи до массового поступления раннего урожая из Узбекистана и Таджикистана и южных регионов Казахстана Серик Жумангарин поручил в короткие сроки реализовать все остатки прошлогоднего урожая.





По словам первого вице-министра торговли и интеграции Айжан Бижановой, при поддержке центра развития торговой политики Qaztrade 12 регионов заключили договоры на поставки импортных овощей с госпредприятиями Таджикистана и Узбекистана. Кроме того, акиматы уже законтрактовали с производителями Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областей поставку 29,6 тыс. тонн ранних овощей.





С начала года рост среднего индекса цен на социальные продукты питания составил 0,3%, что на 3,4 процентных пункта ниже по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. По девяти продуктам отмечается снижение цен в диапазоне 0,1-2,8%: это мука, гречневая крупа, подсолнечное масло, сливочное масло, кефир, творог, капуста, сахар и яйца.





Также отдельное внимание на совещании уделили состоянию овощехранилищ и складов с продуктами питания в пострадавших от паводков регионах. По данным акиматов, в настоящее время ни один склад и их содержимое не пострадали от большой воды.