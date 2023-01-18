В Казахстане заработала интерактивная карта возвращенных сельхозземель

Она позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям

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Астана. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане заработала интерактивная карта сельхозземель, возвращенных в государственную собственность, ее совместно разработали Министерство сельского хозяйства и Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности.





На геосервисе jerkarta.gharysh.kz размещена вся информация о ранее неиспользуемых и выданных незаконно участках, которые были возвращены государству. Интерактивная карта позволит гражданам в любое время осуществлять мониторинг по возвращенным сельхозземлям и станет ориентиром для подачи заявлений в местные исполнительные органы о предоставлении права на эти участки. В свою очередь это послужит вовлечению в оборот неиспользуемых годами сельхозугодий, а также обеспечению жителей необходимыми площадями для сельского хозяйства", - сообщили в Министерстве сельского хозяйства РК.





На сегодняшний день завершается процесс разработки инфографики в разрезе областей и районов, а также наполнение интерфейса портала.





Внедрение интерактивной карты сделает работу по распределению возвращенных сельхозземель более прозрачной и открытой. Дальнейший мониторинг перераспределения участков планируется осуществлять на платформе единого государственного кадастра недвижимости, к которому имеют доступ территориальные департаменты по управлению земельными ресурсами, акиматы и сотрудники прокуратуры.





Для обеспечения прозрачности процесса перераспределения предлагается реализовать модуль проведения конкурсов на базе электронной торговой площадки. В настоящее время согласно законодательству конкурс по передаче права на землепользование проводится на бумаге.



