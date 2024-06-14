13.06.2024, 10:38 29741
В Костанае строят завод по производству автомобилей мощностью 70 тысяч в год
Фото: Depositphotos
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Компания Hyundai Motor Group строит завод в Костанае мощностью 70 тыс. автомобилей в год. Углубление локализации в автопромышленности обсудил первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр с исполнительным вице-президентом компании Hyundai Motor Group Ким Донг Вуком. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Стороны обсудили активное участие иностранного инвестора в работе по углублению локализации, проводимой правительством РК.
В конце прошлого года компания начала строительство завода по производству автомобилей в Костанае, в который будет инвестировано $200 млн. Предприятие мощностью 70 тыс. автомобилей в год станет первым крупным производственным объектом компании за пределами Южной Кореи. Прогнозируется, что завод обеспечит занятость для 1,5 тыс. человек, а с учетом смежных отраслей - для порядка 2 тыс.
В заключение обе стороны выразили уверенность в успешной реализации проекта и дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества.
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14.06.2024, 12:37 5661
В Казахстане самый высокий тариф такси среди стран СНГ
Фото: Depositphotos
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане самый высокий тариф на услуги такси среди стран Содружества Независимых Государств.
Казахстан оказался на 24 месте из 95 в мире по дешевизне проезда в такси в расчете на один километр пути. В РК стоимость составила 0,67 долларов. Среди стран СНГ у Казахстана самый высокий тариф", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, в РК услуги в такси подорожали в годовой динамике на 11,7% по итогам мая 2024 года.
Сильнее всего рост цен в секторе почувствовали жители Алматы, а также Актюбинской и Западно-Казахстанской областей. В пятерку регионов с наибольшим удорожанием услуг такси также попали Шымкент и Акмолинская область", - сообщили они.
При этом, наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Северо-Казахстанской, Жамбылской и Мангистауской областях и Астане.
Напомним, годовая инфляция замедлилась в большинстве регионов Казахстана.
14.06.2024, 12:22 6406
В Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане ввели временный запрет на вывоз сахара с территории страны, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
До 31 августа 2024 года введен временный запрет на вывоз сахара с территории страны, в том числе в государства - члены Евразийского экономического союза", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что запрет не распространяется в отношении международного транзита сахара через территорию РК.
В летний период отмечается рост потребления сахара на внутреннем рынке как со стороны населения, так и со стороны индустриальных потребителей. В этой связи временный запрет на вывоз сахара введен в целях обеспечения внутреннего рынка и исключения его реэкспорта", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве заверили, что имеющихся запасов сахара в стране достаточно.
Ранее сообщалось, что Россия увеличит квоту на сахар для Казахстана еще на 100 тысяч тонн.
14.06.2024, 10:44 8236
В Алматинской области построят завод по производству чипсов
Запуск завода запланирован на 2026 год
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Астана. 14 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел встречу с президентом крупной транснациональной корпорации в области пищевой промышленности PepsiCo в Центральной Азии, России, Беларуси, Кавказе Давидом Манзини. Обсужден проект строительства завода соленых закусок в Алматинской области, в том числе таких как картофельные чипсы Lays. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
На сегодня в полномасштабный новый завод по производству снеков уже выделены частные иностранные инвестиции на сумму $160 млн.
В правительстве отметили, что локализация производства и трансфер инновационных технологий позволят перейти на новый уровень глубокой переработки казахстанской сельхозпродукции.
Ожидается, что по итогам запуска проект станет крупнейшим в Центральной Азии. Запуск завода запланирован на 2026 год, его мощность составит до 16 тыс. тонн готовой продукции в год с последующим увеличением до 21 тыс. тонн начиная с 2027 года. Готовая продукция будет поставляться на рынок Центральной Азии и за ее пределы. На этапе строительства будет привлечено до тысячи человек, на самом проекте планируется создание около 350 квалифицированных рабочих мест.
Давид Манзини сообщил, что в ходе реализации проекта компания намерена закупать преимущественно местное сырье. Проводится работа по заключению контрактов с казахстанскими фермерами на поставку тестовых партий картофеля. В планах - закуп до 50-66 тыс. тонн картофеля в 2026-2030 годах с последующим наращиванием. С учетом технологичности процессов будет обеспечен высокий уровень передела, а новейшие передовые методы позволят соответствовать принципам экологической устойчивости. Отходы нового завода будут на 100% переработаны и утилизированы.
Компания заинтересована в реализации проекта в кратчайшие сроки. Созданный в Казахстане благоприятный инвестиционный климат позволяет уже сейчас прорабатывать следующие этапы развития проекта, за которыми последуют дальнейшие инвестиции PepsiCo в модернизацию завода для производства более широкого спектра продукции, отметили в правительстве.
Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул значимость данного проекта для развития сельского хозяйства, повышения доходов казахстанских аграриев и укрепления экономики в целом, так как подобные масштабные инвестиционные инициативы отвечают целям, поставленным президентом страны по диверсификации экономики. Наряду с важностью проекта для пищевой промышленности и АПК строительство завода окажет мультипликативный эффект на смежные отрасли: транспорт, логистику, упаковку и переработку сельхозпродукции.
США является одним из важнейших инвестиционных партнеров Казахстана. Казахстан заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с такими стратегическими инвесторами, как PepsiCo. Мы привержены соблюдению обязательств по защите инвестиций и готовы оказывать необходимую поддержку", - подчеркнул Олжас Бектенов.
Завод включен в пул приоритетных инвестиционных проектов, которые находятся на особом контроле правительства. Всего по итогам первого квартала пул состоит из 704 проектов стоимостью 32 трлн тенге с созданием 122,5 тыс. рабочих мест.
По итогам встречи стороны подтвердили намерение расширять взаимодействие и выстраивать долгосрочное сотрудничество по реализации новых проектов, способствующих наращиванию продовольственного потенциала Казахстана.
PepsiCo - американская корпорация в сфере пищевой промышленности, производитель безалкогольных напитков и других продуктов питания.
За последние два десятилетия американский бизнес инвестировал в экономику Казахстана свыше $53 млрд.
13.06.2024, 14:48 24486
Абылкасымова: Преобразование МФО в банк второго уровня происходит впервые в Казахстане
Глава АРРФР прокомментировала появление нового коммерческого банка в Казахстане
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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Агентства Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка Мадина Абылкасымова прокомментировала появление нового коммерческого банка путем реорганизации его из микрофинансовой организации.
Преобразование микрофинансовой организации в банк второго уровня происходит впервые в Казахстане. Соответствующую законодательную базу, позволяющую осуществить такой переход, мы приняли в прошлом году.Особенность этого процесса заключается в том, что микрофинансовой организации не нужно прекращать свою деятельность и в период до получения банковской лицензии МФО будет продолжать операции в стандартном режиме", - рассказала глава АРРФР.
Она отметила, что регулятор впервые дал такое разрешение.
Отрадно, что это иностранный банк, представляющий международный финансовый конгломерат. Это большое событие для всего рынка. BNK Finance Kazakhstan входит в структуру корейской BNK Financial Group Inc, которая является крупнейшим финансовым конгломератом с активами в размере 129 млрд долларов США. В структуру группы BNK Financial Group Inc входят 7 дочерних организаций, в том числе 2 банка (Busan Bank и Kyongnam Bank) и 4 инвестиционные компании (BNK Capital, BNK Venture Capital,BNK Securities, BNK Asset Management). Группа имеет активы в разных странах, в том числе в Китае, Индии, Вьетнаме. Входящие в группу два банка Kyongnam Bank (активы $37,5 млрд) и Busan Bank (активы $57,3 млрд) имеют более 300 филиалов и международные рейтинги "А2", - поделилась подробностями Абылкасымова.
МФО BNK Finance Kazakhstan имеет лицензию АРРФР с апреля 2021 года. Непосредственно акционером МФО является BNK Capital с активами в размере $6,7 млрд. За три года активы МФО в Казахстане увеличились в 5 раз и составили 20,3 млрд тенге. Кредитный портфель увеличился в 6 раз и достиг 18,8 млрд тенге. МФО имеет высокое качество кредитного портфеля, уровень NPL90+ составляет 4,3% от кредитного портфеля.
По мнению эксперта, новая роль и статус BNK Finance Kazakhstan усилят конкуренцию в банковском секторе. От появления нового банка выиграют в первую очередь клиенты, потребители финансовых услуг. Иностранный банк предоставит финансовые услуги в соответствии с лучшими корпоративными стандартами международной группы.
У нового игрока большие и амбициозные планы. Зарубежный банк планирует кредитование МСБ, корпоративное кредитование, торговое финансирование, финансовый лизинг, проектное финансирование и розничный бизнес", - добавила Мадина Абылкасымова.
Напомним, о намерении реорганизовать южнокорейское МФО в банк второго уровня заявил президент Касым-Жомарт Токаев в ходе визита президента Южной Кореи в Казахстан.
Ранее между катарским Lesha Bank и холдингом "Байтерек" заключен договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене 65 млрд тенге.
12.06.2024, 17:57 44691
Приток прямых инвестиций из Кореи в экономику Казахстана достиг почти $10 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на казахско-корейском бизнес-форуме заявил, что приток прямых инвестиций из Кореи в экономику РК достиг почти $10 млрд, сообщает пресс-служба главы государства.
Республика Корея входит в пятерку крупнейших инвестиционных и торговых партнеров Казахстана. Приток прямых инвестиций из Кореи в экономику нашей страны достиг почти десяти миллиардов долларов, а взаимный товарооборот - шести миллиардов долларов. Сегодня на нашем рынке представлено свыше 700 южнокорейских компаний", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Важными направлениями кооперации экономик Казахстана и Кореи, по мнению президента, являются стратегически значимые сферы экономики - недропользование и промышленность.
В нефтегазовой отрасли для нас важен полноценный трансфер южнокорейских технологий, а также налаживание производства современного оборудования и запасных частей. Это особенно актуально с учетом расширения наших крупнейших нефтегазовых месторождений, таких как Тенгиз, Кашаган и Карачаганак", - отметил глава государства.
Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на большой потенциал Казахстана в добыче и переработке критически важного сырья. Он подтвердил готовность нашей страны продолжить сотрудничество с южнокорейскими партнерами, проявляющими интерес к освоению литиевых месторождений и выпуску продукции высокого передела.
Как полагает президент, хороший задел для взаимовыгодной промышленной кооперации создан в автомобилестроении.
Отрадно, что многие южнокорейские компании планируют приступить к очередному этапу развития автомобильной промышленности - созданию в Казахстане кластера по производству автокомпонентов", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Далее в выступлении была отмечена актуальность расширения сотрудничества в сфере "зеленой" энергетики в условиях глобального энергетического перехода
Надеемся на планомерное расширение взаимодействия с южнокорейскими компаниями в данном направлении: от обмена опытом до реализации конкретных проектов и трансферта технологий. Мы также заинтересованы в развитии традиционных источников энергии", - заявил президент Казахстана.
Также глава государства сообщил, что РК намерена трансформировать агроиндустриальный комплекс в высокотехнологичную отрасль.
Сегодня во время переговоров со стороны президента Республики Корея было высказано предложение о том, чтобы предоставить Казахстану технологии по принципу "умные сельскохозяйственные фермы". Я думаю, что это очень хорошее предложение, мы будем работать над реализацией данного проекта. Мы весьма заинтересованы во внедрении южнокорейских инновационных агротехнологий, базирующихся на искусственном интеллекте, робототехнике и биотехнологиях. Особо востребован нашими аграриями опыт в строительстве высокоэффективных "умных" теплиц", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Токаев пригласил южнокорейских инвесторов и девелоперские компании к участию в проекте Alatau City.
12.06.2024, 15:43 47896
Корейскую МФО могут реорганизовать в коммерческий банк в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan может быть реорганизована в банк второго уровня в Казахстане. Об этом было заявлено в ходе совместного заявления президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента Республики Корея Юн Сок Ёля для представителей средств массовой информации.
Касым-Жомарт Токаев сообщил о подписании меморандума о взаимопонимании в области банковского надзора.
Данный документ призван обеспечить безопасность инвестиций. В нашей стране действует корейская микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Поддерживаю решение преобразовать ее в банк второго уровня", - заявил глава государства.
Токаев подчеркнул, что сегодня Корея входит в пятерку крупнейших инвесторов Казахстана.
За период до прошлого года объем инвестиций из этой страны достиг 9,6 млрд долларов. Обе стороны высказали заинтересованность в увеличении данного показателя. В Казахстане функционируют более 700 компаний с корейским капиталом. В их числе можно назвать такие крупные корпорации, как Samsung, Hyundai, Kia, Lotte, Doosan, Posco, которые успешно работают в нашей стране. Мы с президентом Юн Сок Ёлем договорились укрепить наше всестороннее сотрудничество, прежде всего по таким направлениям, как развитие инфраструктуры и производства, финансы, энергетика, экология, автомобильная и аэрокосмическая промышленность, IT, цифровизация. В настоящее время компания Doosan Enerbility строит в Туркестане электростанцию на базе парогазовой установки. Samsung Electronics планирует начать производство бытовой техники в нашей стране. Мы полностью поддерживаем данную инициативу. Компания GL Ralpha намерена построить биофармацевтический завод в Астане", - сказал президент.
В ходе переговоров также был рассмотрен вопрос совместной разведки и добычи редкоземельных металлов. Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность создать благоприятные условия для корейских компаний, желающих выйти на рынок Казахстана.
По словам президента Казахстана, две страны неустанно работают над расширением сотрудничества в области науки и образования.
В настоящее время в корейских вузах обучается более 1000 молодых казахстанцев. Как известно, Казахстан уделяет особое внимание подготовке технических специалистов. Корейские коллеги оказывают нам поддержку в этом деле. Мы договорились наращивать взаимодействие в области науки и технологий. Будет проработан вопрос открытия филиала корейского университета Вусонг в Туркестане", - сказал президент.
Президент также сообщил об открытии прямого авиасообщение по маршруту Астана - Сеул в ближайшее время.
По словам главы государства, состоявшиеся содержательные переговоры будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между двумя странами.
Казахстан поддерживает выдвинутую Республикой Корея концепцию K-Silk Road. В ходе сегодняшних переговоров мы подробно обсудили данный вопрос. Я поддерживаю предложение корейской стороны провести первый саммит в таком формате в следующем году в Сеуле. Данная инициатива придаст новый импульс двустороннему и многостороннему сотрудничеству", - подчеркнул президент Казахстана.
Напомним, более 700 компаний с южнокорейским капиталом успешно работают в Казахстане.
12.06.2024, 14:56 48966
"Казатомпром" получил новый контракт на добычу урана на месторождении Инкай
В течение будущих четырех лет опытно-промышленной добычи планируется извлечь 701 тонну урана
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" сообщает о подписании нового контракта на недропользование, который предусматривает опытно-промышленную добычу урана на участке № 3 месторождения Инкай, сообщает пресс-служба нацкомпании.
В течение будущих четырех лет опытно-промышленной добычи планируется извлечь 701 тонну урана", - рассказали в "Казатомпром".
По информации нацкомпании, месторождение Инкай, расположенное в Сузакском районе Туркестанской области, является одним из ключевых урановых месторождений Казахстана. Запасы урана на участке № 3 месторождения оцениваются примерно в 83,1 тысячи тонн.
Начало опытно-промышленной добычи на участке № 3 месторождения Инкай внесет значительный вклад в развитие Туркестанской области и пополнение минерально-сырьевой базы компании, укрепив наши позиции как лидера в мировой урановой отрасли, что особенно важно в условиях растущего глобального спроса на чистую энергию", - отметил председатель правления АО "НАК "Казатомпром" Меиржан Юсупов.
Компания ожидает, что контракт на недропользование в будущем будет передан в пользу 100-процентного дочернего предприятия ТОО "Казатомпром-SaUran".
12.06.2024, 12:34 48986
Двусторонний товарооборот Казахстана и Южной Кореи достиг $6 млрд
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в узком составе с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем заявил, что объем двустороннего товарооборота между странами достиг $6 млрд, сообщает пресс-служба Акорды.
Безусловно, это результат совместных усилий. Мы реализовали масштабные экономические проекты, а наше инвестиционное сотрудничество расширяется с каждым годом. В настоящее время в Казахстане работают более 700 совместных предприятий с участием корейского капитала. Активно развиваются культурно-гуманитарные связи. Корейская диаспора в Казахстане, являясь "золотым мостом дружбы", вносит огромный вклад в укрепление контактов между народами. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении нашего многогранного взаимодействия и выведении казахско-корейских отношений на качественно новый уровень", - заявил глава государства.
В свою очередь Юн Сок Ёль подчеркнул, что с большим удовлетворением посещает с государственным визитом Казахстан накануне 15-летия установления стратегического партнерства между двумя странами.
Многие корейские компании инвестируют в Казахстан, способствуя, таким образом, созданию рабочих мест и развитию промышленности. Кроме того, они вносят свой вклад в модернизацию национальной инфраструктуры Казахстана, участвуя в таких проектах, как строительство БАКАД и парогазовой электростанции. Мы намерены расширять взаимодействие в таких перспективных областях, как добыча критически важного сырья, атомная энергетика и возобновляемые источники энергии. В целом, сейчас сложился хороший момент, когда два государства должны расширять горизонты сотрудничества. В преддверии визита правительство Кореи объявило об инициативе сотрудничества Кореи со странами Центральной Азии K-Silk Road. Эта первая дипломатическая стратегия Кореи в отношении Центральной Азии", - сообщил лидер Кореи.
Также Касым-Жомарт Токаев и Юн Сок Ёль вновь подтвердили намерение реализовать договоренности о выведении отношений между двумя странами на уровень расширенного стратегического партнерства, достигнутые в ходе визита президента Казахстана в Корею.
Кроме того в ходе встречи также состоялся всесторонний обмен мнениями по региональной и глобальной повестке дня. Глава государства отметил, что Казахстан и Корея, имея схожие позиции по многим международным вопросам и будучи средними державами, могут внести свой вклад в разрешение геополитических противоречий.
Напомним, президент Южной Кореи прибыл в Казахстан с государственным визитом.
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