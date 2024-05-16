В нацкомпании "Казахстан инжиниринг" сменился руководитель

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На очередном заседании совета Евразийской экономической комиссии 14 мая в режиме онлайн был принят ряд поправок в технические регламенты и документы, устанавливающие обязательные требования к отдельным видам товаров, сообщает пресс-служба правительства.





Согласно принятому решению, такие виды средств и изделий для гигиены полости рта, как фиксирующие порошки и пасты для зубных протезов, зубные щетки и нити, теперь будут проходить оценку соответствия единым санитарным требованиям путем государственной регистрации. Это позволит минимизировать обращение на рынках стран ЕАЭС средств и изделий для гигиены полости рта, не соответствующих установленным стандартам.





Приняты без возражений изменения в техрегламент "О безопасности игрушек". Теперь на лейблах маркировки появятся новые определения, такие как "ароматизированная игрушка", "мягконабивная игрушка", "погремушка", "набор для развития вкусовых навыков", "настольные игры для развития обоняния", "вкусовые наборы" и др.





Одобрен пакет изменений в правила определения происхождения товаров из развивающихся и наименее развитых стран. Эти правила применяются для предоставления тарифных преференций. Изменения будут способствовать упрощению процедуры подтверждения происхождения при таможенном оформлении товаров. В частности, на постоянной основе внедряется возможность использовать копию сертификата происхождения товара вместо оригинала или в электронном виде. Конкретизированы требования к условиям транспортировки товаров, положения об электронных базах данных третьих стран для проверки сертификата происхождения и другие.





Также на совете ЕЭК поддержаны изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для госзакупок. Основное изменение коснулось определения страны происхождения товаров для предоставления национального режима при участии в госзакупках. Благодаря новой редакции не будет иметь значения, предлагаются товары поставщиками из страны, где проводится закупка, или других государств - членов ЕАЭС.