13.11.2024, 15:00 40696
В октябре рост месячной инфляции в Казахстане превысил историческую среднюю величину
Инфляция ускорилась в восьми регионах страны
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре рост месячной инфляции в Казахстане составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в октябре 2017-2021 годов), сообщили в Национальном банке Казахстана.
По данным Нацбанка, в октябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в сентябре - 8,3%). Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в 8 она ускорилась и в 2 осталась неизменной. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане и Мангистауской области.
Цены на продовольственные товары в октябре снизили темп роста до 4,9% (в сентябре - 5,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Алматы (7,4%), а минимальный - в Туркестанской области (2,7%).
Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 7,8% (в сентябре - 7,6%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное - в Жетысуской области (5,0%).
Цены на платные услуги в октябре ускорили темп роста до 14,3% (в сентябре - 13,6%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,1%), значительно ниже - в Алматинской области (8,3%).
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год.
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14.11.2024, 16:36 8761
Сотрудничество в атомной энергетике обсудил Бектенов с главой "Росатома"
Рассмотрены вопросы обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала
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Астана. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачевым, сообщили в пресс-службе правительства Казахстана.
Обсуждены вопросы сотрудничества в сферах атомной энергетики, квантовых технологий, цифровизации, а также обмена компетенциями и технологиями, развития кадрового потенциала.
Участники встречи рассмотрели актуальные вопросы, касающиеся современных технологий в указанных сферах. Также отмечены вопросы взаимодействия экспертов различных стран, нацеленных на дальнейшее развитие отраслей.
Напомним, Казатомпром и французская Orano Group будут вместе готовить кадры для атомной отрасли
Ранее президент Токаев заявил, что Казахстан и Франция могли бы сотрудничать в сфере гражданской атомной энергетики.
13.11.2024, 16:07 38261
Порядка $3,7 млрд инвестиций в "зеленую" энергетику привлек Казахстан на саммите в Баку
Фото: Depositphotos
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подписал ряд документов о сотрудничестве с международными компаниями и институтами развития в области развития "зеленой" энергетики на полях климатического саммита СОР 29 в Баку, который проходит под эгидой Конференции ООН по изменению климата, рассказали в Министерстве энергетики Казахстана.
Главой Минэнерго заключен меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Азиатским банком развития (АБР).
Документ предполагает сотрудничество в достижении целей по углеродной нейтральности посредством механизма энергетического перехода АБР, целью которого является ускорение вывода из эксплуатации угольных станций и увеличение использования возобновляемых источников энергии, повышение энергоэффективности и внедрение новых технологий в производстве электроэнергии и тепловой энергии", - рассказали в ведомстве.
В числе подписанных документов также соглашение с правительством Китайской Народной Республики о реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, которое предполагает взаимодействие между сторонами в борьбе с глобальным потеплением посредством продвижения, разработки и реализации проектов в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития на территории Республики Казахстан, переход на экологически чистые технологии и сокращение выбросов. Предполагается, что сумма инвестиций по данным проектам составит более 2 млрд долларов США.
Также заключено соглашение об инвестициях в отношении проекта ветряной электростанции в Жамбылской области между с компанией ABU DHABI FUTURE ENERGY COMPANY PJSC (MASDAR). Ожидаемая сумма инвестиций по данному проекту составит 1,5 млрд долларов США.
Данный документ заключен в рамках реализация подписанного межправительственного соглашения с ОАЭ с целью развития проектов возобновляемых источников энергии, реализации "зеленого перехода", сокращения эмиссии углерода и борьбы с изменениями климата.
Кроме того, в рамках конференции министр энергетики Казахстана провел серию встреч с представителями ЕЭК ООН, компаний ACWA Power и Masdar, АБР.
В ходе бесед Саткалиев высказал намерение о продолжении сотрудничества в рамках новых инициатив в энергетическом секторе.
Ранее президент Казахстана подписал соглашение об интеграции энергосистем с главами Азербайджана и Узбекистана.
13.11.2024, 14:08 42246
Соглашение об интеграции энергосистем подписали президенты Казахстана, Азербайджана и Узбекистана
Фото: Акорда
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Баку. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях Всемирного климатического саммита СOP 29 главы государств Касым-Жомарт Токаев, Ильхам Алиев и Шавкат Мирзиёев подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области производства и передачи "зеленой" энергии между Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой и Республикой Узбекистан, информирует Акорда.
Подписание соглашения о стратегическом партнерстве - это важный этап трехстороннего сотрудничества в развитии регионов Центральной Азии и Южного Кавказа. Документ открывает новые возможности для интеграции энергетических систем наших государств, а также создания надежных коридоров поставок экологически чистой энергии на европейский и другие рынки. Казахстан здесь играет крайне важную роль как крупная транзитная территория. Практические результаты этого Соглашения также будут способствовать развитию Среднего коридора в качестве "зеленого моста", соединяющего наши экономики. Тесное сотрудничество в этой ключевой сфере активизирует обмен опытом и передовыми технологиями между тремя государствами, будет способствовать дальнейшему укреплению нашей энергетической безопасности", - отметил Токаев.
По его словам, для Казахстана, стремящегося к углеродной нейтральности, "зеленая" энергетика является приоритетным направлением.
Мы активно работаем над снижением зависимости от ископаемых ресурсов, развиваем технологические инновации и создаем инфраструктуру, способную поддерживать нашу экологическую устойчивость. Достигнуты договоренности Казахстана с иностранными партнерами по реализации "зеленых" проектов общей мощностью 43 ГВт", - подчеркнул президент.
Президент Ильхам Алиев отметил, что сегодняшнее соглашение выводит братские отношения и стратегическое партнерство между тремя странами на новый уровень.
Регионы Центральной Азии и Кавказа во многих вопросах действуют синхронно, в том числе и в сфере развития "зеленой" энергии. Мы знаем о тех больших планах и уже достигнутых результатах по созданию возобновляемых источниках энергии в Узбекистане и Казахстане", - сказал президент Азербайджана.
Президент Узбекистана заявил, что данное соглашение преследует не только экономическую цель, но и олицетворяет общий вклад в будущее.
Особо отмечу экологическую значимость этого проекта. Энергия, которая будет передаваться, - это энергия ветра и солнца позволит смягчить влияние на климат. Тем самым мы поддерживаем совместные усилия по защите климата в рамках Парижского соглашения и достижения целей устойчивого развития", - отметил Шавкат Мирзиёев.
Также сообщается, что в присутствии глав государств министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов, министр энергетики Узбекстана Журабек Мирзамахмудов и министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд подписали исполнительную программу о сотрудничестве в области развития и передачи "зеленой" энергии.
13.11.2024, 12:06 45821
Казахстан намерен занять более 300 млрд тенге у азиатских банков
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса приняли в работу законопроект, который предусматривает заем 105 миллиардов иен или, порядка 337 миллиардов тенге, у Азиатского банка развития и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций для поддержания устойчивости экономики РК, передает корреспондент агентства.
Заем Азиатского банка развития предоставляется Казахстану в сумме 52,3 млрд иен (52 335 274 722) со сроком погашения на 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года", - проинформировала депутат мажилиса Татьяна Савельева.
Также заем Азиатского банка инфраструктурных инвестиций предоставляется Казахстану в сумме 52,7 млрд йен (52 740 000 000) со сроком погашения на 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года.
Отмечается, что средства займа привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период.
Ранее сообщалось, что из Нацфонда планируют привлечь еще 2 триллиона тенге в республиканский бюджет на 2024-2026 годы.
13.11.2024, 11:03 47761
Из Нацфонда планируют изъять еще 2 трлн тенге
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Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана принял в работу проект закона, согласно которому из Национального фонда РК планируется привлечь еще 2 триллиона тенге в республиканский бюджет на 2024-2026 годы, передает корреспондент агентства.
Законопроект разработан в связи с изменением показателей республиканского бюджета по двум основным направлениям. Первое, уточненный прогноз доходов на 2024 определен с уменьшением на 2 трлн тенге против утвержденного плана. При этом 2 трлн тенге планируется дополнительно привлечь из Нацфонда РК в виде целевого трансферта", - сообщила депутат мажилиса Татьяна Савельева.
Также, по ее словам, параметры расходов и дефицита республиканского бюджета изменены с учетом проведенных правительством корректировок бюджета с использованием остатков бюджетных средств за 2023 год в сумме 61,3 млрд тенге.
Уточненные расходы республиканского бюджета прогнозируются с увеличением на 61,3 млрд тенге относительно утвержденного показателя. Дефицит на текущий год составит 3,6 трлн тенге, также с увеличением на 61,3 млрд тенге", - заключила депутат.
Ранее мажилисмены одобрили закон о гарантированном трансферте из Нацфонда на уровне 2 трлн тенге ежегодно. При этом глава Нацбанка заявил, что изъятия средств из Нацфонда превышают поступления.
12.11.2024, 17:01 79606
Казахстан обеспечивает 43% поставок урана в мире - президент
Фото: Акорда
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Баку. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Всемирном климатическом саммите в Баку заявил, что РК обеспечивает 43% поставок урана в мире и играет значимую роль в развитии низкоуглеродной ядерной энергетики, сообщает Акорда.
В октябре этого года граждане Казахстана на общенациональном референдуме поддержали строительство атомной электростанции. Мы стремимся обеспечить безопасность и эффективность этого проекта через партнерство с мировыми технологическими лидерами в области энергетики", - отметил глава государства.
Также Касым-Жомарт Токаев остановился на проблеме мировых водных ресурсов.
Изменение климата уже оказывает серьезное воздействие на глобальный водный цикл. На стихийные бедствия, связанные с водой, приходится более 80% всех природных катастроф. В нынешнем году Казахстан столкнулся с беспрецедентными наводнениями. Для оперативного реагирования в будущем и восстановления после подобных чрезвычайных происшествий мы внедряем комплексную систему управления рисками. Чтобы актуализировать водную повестку, в декабре этого года Казахстан в партнерстве с Францией проведет One Water Summit. Участники этого форума обсудят проблемы глобального управления водными ресурсами. Сегодня Каспийское море находится под угрозой", - заявил лидер Казахстана.
Он подчеркнул, что спасение самого большого озера в мире - это общая проблема, требующая долгосрочного международного сотрудничества.
Мы поддерживаем инициативу президента Ильхама Алиева по созданию группы экспертов из прикаспийских государств. Наряду с этим Казахстан предпринимает конкретные шаги по сохранению Аральского моря", - добавил президент.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подтвердил приверженность Казахстана глобальной климатической повестке и подчеркнул важность международного сотрудничества в борьбе с изменением климата. Он напомнил участникам форума про амбициозную цель нашей страны по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.
Глава государства отметил, что для достижения поставленных задач жизненно важен доступ к предсказуемому финансированию и современным технологиям. Он заявил о том, что в рамках новой коллективной количественной цели по климатическому финансированию особое внимание следует уделить регионам, наиболее уязвимым к изменениям климата, в том числе развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Несмотря на то что на долю Центральной Азии приходится всего 1% глобальных выбросов, этот регион сталкивается с многочисленными климатическими рисками. Чтобы повысить эффективность мер по реагированию на изменение климата, мы должны активно использовать передовые технологии, как искусственный интеллект, спутниковый мониторинг, а также другие цифровые инструменты, обеспечивающие раннее предупреждение и более эффективное управление водными и земельными ресурсами", - добавил он.
Напомним, вчера Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Баку.
12.11.2024, 17:00 80456
Новый терминал открылся в аэропорту Кызылорды
Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз
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Кызылорда. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В аэропорту Кызылорды открылся новый терминал "Коркыт Ата", рассказали в пресс-службе правительства Казахстана.
Запуск нового терминала увеличит пропускную способность воздушной гавани в 7 раз - с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год, подчеркнули в кабмине.
Обновленный терминал "Коркыт Ата" соответствует высоким стандартам Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) и Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Терминал площадью 7500 квадратных метров оснащен передовыми технологиями в виде телескопических трапов, автоматизированной системы досмотра багажа и др. В реализацию проекта 20,9 млрд тенге были инвестированы Фондом Булата Утемуратова в рамках социальной ответственности. Свыше 4,3 млрд тенге выделено из местного бюджета на инженерно-коммуникационную инфраструктуру, строительство автодороги, благоустройство и освещение территории аэропорта.
Председатель правления АО "Аэропорт "Коркыт Ата" Баян Ажмолдаев сообщил о своевременности запуска терминала с учетом ежегодно растущего пассажиропотока в регионе. За 9 месяцев аэропортом обслужено 265 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В неделю осуществляются 26 внутренних рейсов (17 в Астану и 9 - в Алматы). В июне был запущен международный чартерный рейс в Анталью (Турция).
Первый заместитель акима Кызылординской области Данияр Жаналинов доложил о планах по открытию дополнительных рейсов в Актау и Атырау, а также включению в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как Кызылорда - Кокшетау, Кызылорда - Актобе, Кызылорда - Караганда.
12.11.2024, 15:41 77006
На 56% выросло вознаграждение руководства KEGOC с начала года Дополнено
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Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вознаграждение ключевому управленческому персоналу АО "KEGOC" за 9 месяцев текущего года выросло на 56%, до 577 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Казахстанская ассоциация миноритарных акционеров (QAMS).
Правление компании состоит из 5 человек и совет директоров из 7 человек. За 9 месяцев 2023 года управленческий персонал получил 370 млн тенге, а за аналогичный период текущего года вознаграждение составило 577 млн тенге.
В понятие вознаграждение входит - заработная плата и другие расходы (налоги, материальная помощь на оздоровление, больничные, отпускные) и премии по итогам деятельности за отчетный период, уточнили эксперты QAMS.
Национальная компания-оператор электросетей Казахстана опубликовала отчет о своей деятельности за девять месяцев и третий квартал этого года.
В третьем квартале выручка АО "KEGOC" возросла на 26,4%, до 74 млрд тенге. Выросла и себестоимость оказанных услуг – на 22,4% (до 57,9 млрд тенге - $117 млн). Операционная прибыль составила 13,6 млрд тенге ($27млн - рост 56%). Чистая прибыль за третий квартал увеличилась на 110%, до 11,8 млрд тенге ($23,8 млн), сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на отчет о деятельности компании.
В третьем квартале прибыль на одну акцию компании выросла на 99,8% - до 43 тенге 11 тиынов ($0,087).
Впечатляют успехи компании за девять месяцев. Выручка составила 232 млрд тенге ($469 млн - рост на 34,4%). Себестоимость оказанных услуг выросла до 164,3 млрд тенге ($332 млн - рост 29,7%). Операционная прибыль составила 59,2 млрд тенге ($119 млн - рост 52,1%). Чистая прибыль выросла до 47 млрд тенге ($95 млн – рост на 64%). Подросла и прибыль на одну акцию: за девять месяцев прирост составил 55,1% - 170 тенге 85 тиынов ($0,34)", - отмечает издание.
Дополнено 12.11.2024, 19.30
Между тем в АО "KEGOC" опровергли информацию о выплате вознаграждения руководству компании. Как пояснили в службе коммуникаций, компания не выплачивает вознаграждение по итогам девяти месяцев.
В Казахстанской ассоциации миноритарных акционеров сделали пояснение к ранее опубликованной информации о вознаграждении.
Сумма, указанная в финансовой отчетности за 9 месяцев 2024 года включает выплаты, осуществленные в первом полугодии 2024 года по итогам 2023 года, а также заработную плату и другие расходы (налоги, материальная помощь, больничные, отпускные) за 9 месяцев 2024 года", - говорится в уточненной информации.
Ранее сообщалось, что тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли почти на 23% за год. Отметим, что тарифы на электричество продолжили свой рост в ряде регионов в ноябре текущего года. В Алматы тарифы на электричество были повышены в октябре.
Стоит обратить внимание, что после перевода времени Казахстан резко увеличил закуп электроэнергии у России.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?