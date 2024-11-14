В октябре рост месячной инфляции в Казахстане превысил историческую среднюю величину

Рассказать друзьям

Астана. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В октябре рост месячной инфляции в Казахстане составил 0,9%, что выше исторической средней (0,7% в октябре 2017-2021 годов), сообщили в Национальном банке Казахстана.





По данным Нацбанка, в октябре годовая инфляция в стране ускорилась, составив 8,5% (в сентябре - 8,3%). Замедление годовой инфляции зафиксировано в 10 регионах, в 8 она ускорилась и в 2 осталась неизменной. Наибольшие значения годовой инфляции зафиксированы в Астане и Мангистауской области.





Цены на продовольственные товары в октябре снизили темп роста до 4,9% (в сентябре - 5,1%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Алматы (7,4%), а минимальный - в Туркестанской области (2,7%).





Темп роста цен на непродовольственные товары ускорился до 7,8% (в сентябре - 7,6%). Максимальное значение зафиксировано в Туркестанской области (13,2%), минимальное - в Жетысуской области (5,0%).





Цены на платные услуги в октябре ускорили темп роста до 14,3% (в сентябре - 13,6%). Вместе с этим значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Павлодарской области (18,1%), значительно ниже - в Алматинской области (8,3%).



