18.06.2024, 14:30 43601
Более 560 млн кубометров воды поступит из Кыргызстана в Казахстан в поливной сезон
180 млн кубометров воды поступит по реке Шу и 380 млн кубометров - по реке Талас
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 560 млн кубометров воды получит Казахстан из Кыргызстана в поливной сезон 2024 года, сообщает Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.
180 млн кубометров воды по реке Шу и 380 млн кубометров воды по реке Талас поступит в Казахстан из Кыргызстана в поливной сезон 2024 года.
Об этом министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов договорился в ходе 33-го заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии, куда входят обе страны.
Также в ходе встречи стороны договорились о видах и объемах ремонтно-восстановительных работ на водохозяйственных сооружениях, расположенных на реках Шу и Талас.
Ранее водные ведомства Казахстана и Узбекистана договорились о подаче в Казахстан 922 млн кубометров воды по межгосударственному каналу "Достык".
Напомним, во время паводков в водохранилищах страны было собрано более 12 млрд кубометров воды. Вода будет использоваться для нужд экономики.
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18.06.2024, 16:17 38141
Более 23 млрд тенге вложат операторы из Казахстана и Азербайджана в прокладку оптоволокна по дну Каспия
Между АО "Казахтелеком" и ООО "Азертелеком" создано совместное предприятие и завершается тендер по выбору подрядчика
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Более 23 млрд тенге вложат операторы из Казахстана и Азербайджана в прокладку оптоволокна по дну Каспийского моря, сообщил в ходе заседания правительства РК министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Жаслан Мадиев.
Прокладка оптики по дну Каспийского моря протяженностью 370 километров является одним из этапов развития Цифрового шелкового пути и становления Казахстана региональным цифровым хабом.
Сегодня между АО "Казахтелеком" и ООО "Азертелеком" создано совместное предприятие и завершается тендер по выбору подрядчика на проектирование и прокладку подводного ВОЛС", - рассказал Мадиев.
Напомним, волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) планируют проводить по дню Каспийского моря от Актау до Сиазаня.
18.06.2024, 16:08 38911
В Казахстане появится горно-обогатительная фабрика по добыче и переработке вольфрамовой руды Эксклюзив КТ
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Алматы. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области к концу этого года полностью запустят в эксплуатацию горно-обогатительный комплекс на Богутинском месторождении вольфрамовой руды, передает корреспондент агентства.
Полностью завод будет введен в эксплуатацию до конца 2024 года. Большая часть уже закончена. Дробильная установка была построена за 6 месяцев. Основной объем работы заняла установка конвейерной ленты", - сообщил главный инженер проекта Богутинского месторождения Чжан Шань Бай в ходе пресс-тура, организованного главным изданием Китая “Жэньминь Жибао”.
По словам главного инженера, строительные работы на месторождении были начаты в мае 2022 года.
Производительность фабрики составит 10 тысяч тонн руды в день, такова проектная мощность. Вольфрам будет использоваться как для внутреннего рынка, так и экспортироваться", - проинформировал он.
Богутинское месторождение вольфрамовой руды расположено на южных склонах горного хребта Улькен Богуты в Енбекшиказахском районе Алматинской области, не более чем в 200 километрах от Алматы и Хоргоса.
Открытый карьер, где добывают вольфрамовую руду, находится в 100 метрах от производственного комплекса. На предварительную дробильную установку горные тела привозят автотранспортом. После первого этапа обработки руда транспортируется конвейерной лентой протяженностью 2 километра внутри горного тоннеля. Потом руда проходит вторичное измельчение и сортировку до стандартных размеров. Полный комплекс подготовки вольфрамовой руды до формы мелких гранул завершается на обогатительной фабрике.
Строительство и бурение конвейера внутри горы представляло для нас большую техническую сложность. Так как в Казахстане таких проектов мало, мы сталкивались с большими затруднениями", - поделился Чжан Шань Бай.
В подрядной компании China Civil Engineering Construction Corporation (CCECC) рассказали, что при строительстве крупнейшего в мире месторождения вольфрамовой руды в Богутах применяется ведущее мировое горное оборудование и технологии, позволяющие максимально рационально использовать ресурсы.
Ожидается, что после завершения строительства и ввода в эксплуатацию производство вольфрамового концентрата превысит 10 процентов от мирового объема, а годовой объем промышленной продукции составит более 150 млн долларов США и создаст около 1000 новых рабочих мест", - прокомментировали в компании.
Кроме того, за счет предприятия ежегодно, а иногда и ежеквартально рабочих отправляют на повышение квалификации. Обучение проводят на строительных объектах, операторов оборудования производства стажировали в Китае.
Стоит отметить, что вольфрам применяется в металлургической, электротехнической, машиностроительной, авиастроительной, космической, химической и военной отраслях. К примеру, в быту вольфрамовую проволоку можно обнаружить в лампах.
В промышленном производстве вольфрам является стратегически полезным ископаемым. Промышленной детали вольфрам добавляет прочность и твердость. Например, из руды изготавливают буры.
Экологическая составляющая
Для нас очень важна экология. Так как по соседству с нами Чарынский национальный парк каньон, мы строго подходим к защите окружающей среды. С начала строительства у нас не было ни одного нарушения", - рассказал исполнительный заместитель руководителя проекта Юэ Вэй.
Компания CCECC предусмотрела оросительную систему для снижения распыляемости грязи везде, где проходит строительство, бетонные и земляные работы.
У нас есть местный инженер-эколог, который контролирует параметры нашего оборудования, чтобы показатели не превысили нормы законодательства РК. Также мы заключили договор с местной компанией, у которой есть разрешение на утилизацию, на вывоз бытовых и строительных отходов", - пояснил Юэ Вэй.
China Civil Engineering Construction Corporation является дочерней компанией CRCC, одной из 500 крупнейших компаний в мире, в настоящее время CCECC имеет филиалы в 107 странах и регионах.
Наша компания придает большое значение инициативе "Один пояс, один путь" и активно поддерживает ее, а с 2017 года вышла на рынок Казахстана, где в настоящее время ведется строительство четырех объектов. Богуты стал контрактным проектом второго саммита международного сотрудничества "Пояс и путь" и получил решительную поддержку со стороны правительств Казахстана и Китая", - подчеркнули в CCECC.
На предприятии заверили, что проект позволит подготовить большое количество высококвалифицированных технических работников и управленческих кадров, будет способствовать развитию ряда периферийных отраслей промышленности и коммунального строительства, значительно улучшит местную экономику и жизнеобеспечение населения, обеспечит взаимовыгодное совместное развитие, создаст модель сотрудничества производственных мощностей между Китаем и Казахстаном.
18.06.2024, 15:55 40386
Катарский инвестор покупает Tele2 за 1,1 млрд долларов
В Минцифры полагают, что приход нового инвестора повлияет на улучшение качества связи
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Астана. 18 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах правительства назвали стоимость казахстанских мобильных операторов, которые выкупит катарский инвестор, передает корреспондент агентства.
Сумма сделки порядка 1,1 млрд долларов. Есть планы конкретно по инвестициям в базовую инфраструктуру. У этого мобильного оператора есть обязательства по строительству и установке базовых станций 5G. Это усилит конкуренцию, а конкуренция приводит к повышению качества", - сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан Жаслан Мадиев.
По его словам, инвестиции будут вкладывать и другие мобильные операторы. В целом не менее миллиарда долларов будет вложено в этот сектор.
Приход нового катарского инвестора, на мой взгляд, это очень важная инициатива. Это новые инвестиции, это расширение инвесторской базы путем привлечения нового имени, это повышение конкуренции на рынке, так как в частный сектор приходит новый мобильный оператор", - сказал Мадиев.
Он добавил, что приход нового инвестора в Центральную Азию через Казахстан имеет большой положительный знак. Можно предполагать, что качество связи должно улучшиться.
Ранее инвесторы из Катара заключили договор купли-продажи на приобретение всего уставного капитала Bereke Bank в Республике Казахстан по цене 65 млрд тенге.
17.06.2024, 21:26 70246
ПНХЗ ушел на плановый ремонт
Фото: pnhz.kz
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 17 июня в соответствии с требованиями законодательства РК в области обеспечения промышленной безопасности и утвержденным графиком министерства энергетики РК, на Павлодарском нефтехимическом заводе (ПНХЗ) начались мероприятия по проведению планово-предупредительных работ, сообщает пресс-служба КМГ.
Проведение планово-предупредительных работ является ежегодной процедурой, проводимой на заводе с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и повышения эффективности производства. В период ППР запланирован комплекс мероприятий по техническому освидетельствованию, ревизии, экспертизе промышленной безопасности технологического оборудования и трубопроводов", 0 сообщили в КМГ.
Раннее на ПНХЗ были сформированы соответствующие объемы запасов ГСМ, отгрузка которых будет осуществляться в соответствии с согласованным планом МЭ РК.
Параллельно проведена работа по увеличению производства отдельных видов ГСМ на других НПЗ КМГ. Эти меры направлены прежде всего для удовлетворения нужд социально значимых секторов экономики, а также для поддержания стабильной ситуации на внутреннем рынке.
Завершение работ и выход завода на штатный режим планируется осуществить до 16 июля.
17.06.2024, 19:35 74786
Переход российской биржи на юань не повлияет на инвестиции Казахстана - МИД
У Казахстана есть своя биржа
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Астана. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщили, что изменение основной валюты на биржевых торгах в Российской Федерации не окажет влияния на казахстанские инвестиции, передает корреспондент агентства.
Пока это никак не отражается. У нас есть своя биржа, мы спокойно со всем миром торгуем. Казахстан не подлежит санкциям. Инвестиции не зависят от ситуации на московской бирже. Инвестиции мы прорабатываем отдельно", - проинформировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
17.06.2024, 15:12 80836
Множественные нарушения в использовании поливной воды выявлены в Жамбылском филиале "Казводхоза"
Фото: Depositphotos
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Тараз. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана выявило множественные нарушения в филиале "Казводхоза" Жамбылской области, материалы будут переданы в уполномоченные органы.
Проверка филиала "Казводхоза" Жамбылской области выявила ряд нарушений, связанных с заключением договоров и управлением водными ресурсами.
В частности, обнаружено около 10 фактов незаконного использования водных ресурсов. В Жамбылском районе выявлены 2 факта использования воды без заключения договоров с филиалом путем установки насосного оборудования для полива около 70 га. В Шуском районе установлено 2 факта незаконного использования воды для полива около 90 га земель.
Также в Шуском районе выявлен факт незаконного использования воды из Тасоткелького магистрального канала путем наполнения котлована бывшего песчаного карьера. В поливной сезон объем поданной в карьер воды без разрешения может составлять не менее 15 млн кубометров, это около 13 млн тенге. На момент осмотра на котловане были установлены 5 насосов для полива.
Кроме того, в Шуском районе аудитом установлено занижение объемов подаваемой филиалом поливной воды в заключенных договорах на ее подачу. Например, в 2023 году между филиалом и крестьянским хозяйством был заключен договор на подачу по каналам 2,7 млн кубометров поливной воды для выращивания лука на площади 200 га. Однако с учетом утвержденных удельных норм для полива 200 га луковых полей требуется 3,1 млн кубометров воды. Таким образом, филиал занизил расходы воды на 0,4 млн кубометров.
В результате только за 2023 год объемы занижения подаваемой поливной воды составили более 25 млн кубометров. В свою очередь разница между поданной на каналы водой и реализованной водой учитывалась как потери.
Вместе с тем в договорах, заключенных филиалом в Жамбылском районе в прошлом году, завышены удельные нормы потребления воды.
Материалы по всем выявленным фактам незаконного использования воды будут направлены в уполномоченные органы", - отметила официальный представитель Минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
Ранее по итогам проверок, проведенных Высшей аудиторской палатой и Министерством водных ресурсов и ирригации, к дисциплинарной ответственности привлечены 5 руководящих работников "Казводхоза", допустивших нарушения законодательства.
Напомним, летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
16.06.2024, 14:27 101911
Прямой авиарейс свяжет Астану и Сеул
Полеты будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой 2 раза в неделю
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Астана. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Столицы Казахстана и Южной Кореи снова связаны прямым авиасообщением, сообщает Комитет гражданской авиации РК.
Вчера, 15 июня, состоялась официальная церемония открытия авиарейса.
Полеты по направлению Астана - Сеул будут выполняться авиакомпанией "Эйр Астана" с частотой 2 раза в неделю (по средам и субботам) на воздушных судах типа "Эйрбас-А321", - говорится в информации КГА.
Запуск авиамаршрута будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, делового и туристического сотрудничества между Республикой Казахстан и Республикой Корея.
Возобновить прямое авиасообщение между столицами двух стран - Астаной и Сеулом договорились президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и глава Республики Корея Юн Сок Ёлем.
15.06.2024, 20:05 94206
Посевная кампания завершилась в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 15 июня. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день работы по посеву сельскохозяйственных культур завершены на площади 23,8 млн га, что составляет 100% от запланированного объема, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
По данным МСХ, зерновые культуры были засеяны на площади 16,6 млн га, масличные культуры - на площади 3,0 млн га, под кормовые культуры засеяно 3,4 млн га. Также овощные культуры посеяны на площади 142,5 тыс. га, а картофель - на площади 166,8 тыс. га.
Весенние полевые работы, несмотря на сложные погодные условия, завершены в оптимальные сроки. В то же время в случаях, когда сроки посева затягивались вследствие обильных осадков, фермерами использовались раннеспелые и среднеспелые сорта", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве напомнили, что в рамках подготовки к посевной кампании был сформирован необходимый объем семян в 2,4 млн тонн. В результате предпринятых мер по увеличению объема внесения удобрений в текущем году аграриями внесено в 2,1 раза больший объем удобрений, чем на аналогичную дату 2023 года.
Объем льготного финансирования в 2024 году составил 580 млрд тенге, из которых 400 - это дополнительный объем заемных средств.
Напомним, на 2024 год приходится естественный пик распространения саранчи. В текущем году площадь, запланированная к обработке против насекомых, составляет 2,5 млн га.
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