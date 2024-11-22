В порту Курык досрочно завершены дноуглубительные работы

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Актау. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В порту Курык завершены дноуглубительные работы. Это позволит нарастить терминальные мощности порта, сообщили в АО "НК "Қазақстан темір жолы".





На текущий момент глубина акватории и в подходном канале порта составляет от 7 до 8 метров, что позволяет увеличить проходную осадку судов, обрабатываемых в порту, и добиться их полной загрузки.





В течение 4 месяцев генеральный подрядчик с помощью земснаряда Vesalius произвел все необходимые работы. Объем изымаемого грунта составил более 990 000 кубических метров, рассказали в пресс-службе нацкомпании.





К работам были привлечены четыре судна, буксиры и техника казахстанских подрядчиков, отечественные проектировочные и сюрвейерские компании. Было создано свыше 50 рабочих мест.





Дноуглубительные работы создали условия для дальнейшего наращивания терминальных мощностей порта. Указанные работы являются частью комплексных мер, принимаемых в рамках развития Транскаспийского международного транспортного маршрута, и позволят обеспечить обслуживание растущих потребностей по транспортировке грузов на данном маршруте", - пояснили в компании.





Проектная мощность порта Курык составляет 6 млн тонн грузов в год, из них 4,1 млн тонн - железнодорожные перевозки и 1,9 млн тонн - перевозка автотранспортных средств.