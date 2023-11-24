В правительстве отчитались о проделанной за год работе по развитию сельского хозяйства

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Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - О работе по развитию агропромышленного комплекса РК, проведенной в рамках предвыборной программы президента за один год, рассказали в - О работе по развитию агропромышленного комплекса РК, проведенной в рамках предвыборной программы президента за один год, рассказали в правительстве





По информации правительства, в рамках программы льготного лизинга аграриями приобретено 1053 комбайна и трактора на сумму 40 млрд тенге. Выделено 20 млрд тенге на приобретение 2,8 тысячи единиц кормоуборочной техники.





Государству возвращено 8 млн гектаров неиспользуемых земель.





Реализуется проект "Ауыл аманаты" по развитию сельскохозяйственной кооперации и повышению доходов сельских жителей. Проект подразумевает вовлечение в кооперативное предпринимательство половины всех личных подсобных хозяйств республики и создание более 350 тысяч рабочих мест за счет микрокредитования и обеспечения доступа к рынкам сбыта. На реализацию проекта предусматривается суммарно 1 трлн тенге с охватом свыше 1 млн сельчан. В 2023 году из республиканского бюджета выделено 100 млрд тенге для выдачи 17 тыс. микрокредитов. Это позволит создать более 18 тыс. новых рабочих мест на селе. На сегодня средства полностью освоены в Восточно-Казахстанской, Костанайской и Павлодарской областях. По другим регионам работа продолжается", - отметили в пресс-службе правительства.





Разработан проект нового Водного кодекса, предусматривающий решение актуальных вопросов, связанных с обеспечением страны водой. Проект включает в себя такие направления, как водоснабжение, водоотведение, вопросы ирригации, безопасности водохозяйственных сооружений и многое другое.





Продолжается работа по модернизации водохозяйственной системы страны. До 2025 года в Жамбылской, Кызылординской, Алматинской, Акмолинской и Западно-Казахстанской областях планируется построить 9 новых водохранилищ с объемом накопления 1700 млн кубометров воды. Ее планируется использовать в сельском хозяйстве и промышленности. На втором этапе предусматривается строительство 11 водохранилищ в Актюбинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областях более чем на 705 млн кубометров воды. Вместе с тем планируется увеличить общую площадь орошаемых сельхозземель республики с 1,8 до 2,5 млн га, реконструировать 15 действующих водохранилищ и 3,5 тысячи км оросительных сетей, а также охватить цифровизацией учета воды 212 каналов.





По данным Минсельхоза, по состоянию на 21 ноября уборка зерновых находится на стадии завершения во всех регионах Казахстана. Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в 2023 году составила 24 млн га, что на 652 тысячи га больше по сравнению с 2022 годом. Причем площадь уборки зерновых - 17,1 млн га.





По данным акиматов областей, убрано 16,9 млн га (99,1%) при средней урожайности 9,7 ц/га, намолочено 16,5 млн тонн зерна в первоначальном весе. В том числе - 11,5 млн тонн пшеницы с 13,5 млн га, урожайность - 8,5 ц/га.





Что касается масличных культур, то аграрии убрали 2,2 млн га, или 78,3%. При средней урожайности 8,5 ц/га собрано 1,8 млн тонн маслосемян. Подсолнечника убрано 845,7 тысячи га (74%), при средней урожайности 11,2 ц/га намолочено 943,2 тысячи тонн.





Картофель полностью убрали с площади 182,4 тысячи га, валовой сбор составил 3,6 млн тонн при урожайности 200,4 ц/га. Овощные культуры убрали с площади 165,3 тысячи га, валовой сбор составил 4,3 млн тонн при урожайности 262,4 ц/га.