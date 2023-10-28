Весь грузопоток по территории государств-членов будет прослеживаться

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Бишкек. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, прошедшем в Бишкеке, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе, прошедшем в Бишкеке, сообщает пресс-служба главы правительства.





Одним из актуальных вопросов дальнейшего развития интеграционного объединения, по словам премьер-министра, является проект декларации на среднесрочный период.





Глава правительства выразил уверенность, что у ЕАЭС есть большой неиспользованный потенциал в развитии именно торгово-экономического трека. Однако для достижения новых успехов необходимо дать реальную оценку текущего состояния интеграции.





Вместе с тем Алихан Смаилов отметил, что увеличению торговли будет способствовать эффективное использование и развитие транзитного потенциала. В настоящее время в рамках ЕАЭС принимается ряд новых механизмов контроля за оборотом товаров, в том числе навигационные пломбы.





Весь грузопоток по территории государств-членов будет подлежать прослеживаемости. При этом мы должны внедрять навигационные пломбы поэтапно и максимально "безболезненно" для бизнеса наших стран. Предлагаю комиссии проводить данную работу с учетом мнения бизнеса", - сказал премьер-министр.





При этом он добавил, что главное мерило успешной экономической интеграции - это новые производства, технологии и рабочие места. В настоящее время на площадке комиссии разрабатывается концепция дальнейшего развития общих рынков лекарственных средств и медицинских изделий.





Дальнейшее сотрудничество в данных сферах Казахстан видит через создание условий для производства высокотехнологичных лекарств и медизделий, но не через единую политику в области здравоохранения.