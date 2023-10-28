Всеобщее декларирование: кто обязан отчитываться о доходах с 2024 года

Со следующего года декларацию о доходах обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги

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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2024 года вводится третий этап всеобщего декларирования в Республике Казахстан. В Комитете государственных доходов напомнили, кто должен будет предоставлять отчет о доходах.





В рамках третьего этапа всеобщего декларирования декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) обязаны представлять руководители, учредители (участники) юридических лиц и индивидуальные предприниматели, а также их супруги, напомнили в Комитете государственных доходов МФ РК.





В случае если вы относитесь к вышеуказанным категориям лиц, но не осуществляете либо приостановили предпринимательскую деятельность, то рекомендуем вам подать налоговое заявление о прекращении деятельности в орган государственных доходов по месту нахождения юридического лица или индивидуального предпринимателя", - посоветовали в комитете.





Чтобы проверить, является ли лицо индивидуальным предпринимателем либо руководителем юридического лица, приостановившим деятельность, или находится в списке неблагонадежных налогоплательщиков, необходимо пройти по следующим ссылкам на электронные сервисы интернет-ресурса Комитета государственных доходов www.kgd.gov.kz:













В ведомстве напомнили, что форма 250.00 представляется в органы государственных доходов в срок не позднее 15 июля - на бумажном носителе, 15 сентября - в электронном виде посредством web-приложения "Кабинет налогоплательщика" (cabinet.salyk.kz) или мобильные приложения e-Salyq Аzamat, еGov mobile, Halyk.





После представления формы 250.00 в 2024 году с 2025 года данные лица должны ежегодно представлять декларацию о доходах и имуществе (форма 270.00)", - отметили в комитете.





В заключение налоговики напомнили, что за несвоевременное представление декларации на первый раз предусмотрено предупреждение. При повторном нарушении в течение года - штраф в размере 15 МРП.



