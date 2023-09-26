Выставка Innoprom Qazaqstan с участием глав правительств ЕАЭС стартовала в Астане

В выставке участвуют крупнейшие компании из стран ЕАЭС

Фото: primeminister.kz

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Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане стартовала Международная выставка Innoprom Qazaqstan с участием глав правительств стран Евразийского экономического сообщества, сообщает пресс-служба Министерства промышленности и строительства РК.





Министерство промышленности и строительства РК





На выставке представлены национальные и региональные экспозиции, в ней также участвуют крупнейшие компании из стран ЕАЭС.





В рамках мероприятия на более 12 тысячах квадратных метров представлены экспозиции Казахстана, России, Армении и свыше 300 компаний по тематическим разделам. Среди них: медицинское оборудование и изделия, химическая промышленность, металлургия, промышленный IT, машиностроение, строительная индустрия и мебельная промышленность, энергетическое машиностроение и легкая промышленность", - сообщается в пресс-релизе.





primeminister.kz





Ключевой частью форума станет главная пленарная сессия "Промышленные стратегии нового времени", в рамках которой на одной сцене выступят премьер-министра РК Алихан Смаилов, председатель российского правительства Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Роман Головченко, председатель кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров, а также главы профильных министерств.





Цель масштабного мероприятия - создать в регионе перспективную площадку для глобального обмена опытом, развития промышленных коопераций, открытия новых рынков сбыта, поиска партнеров, заказчиков и поставщиков. Мероприятие объединит представителей власти, производителей и капитанов бизнеса со всего мира. В ходе круглых столов и дискуссионных площадок они обсудят актуальные вопросы развития глобального рынка", - сообщается в информации.





primeminister.kz





Отдельный блок деловой программы посвящен специализированным сессиям:





"Транспорт будущего: вызовы и решения";

"Инновации в металлургии и их внедрение в реальное производство";

"Технологии для энергетики: эффективные, чистые, безопасные";

"Цифровизация производства: критические факторы успеха".





На них спикеры обсудят актуальные проблемы и перспективы современного транспортного машиностроения, инновации в металлургии и их внедрение, факторы успеха цифровизации производства.





Вместе с тем для молодых специалистов и выпускников вузов будет работать ярмарка вакансий.





Важной составляющей форумной части выставки станет образовательная программа "Новые кадры для новой промышленности" для студентов и молодых специалистов, подготовленная партнерами Innoprom - образовательными центрами и промышленными компаниями Казахстана и России.





Также в выставочном центре EXPO будут представлены крупнейшие предприятия в следующих сферах производства:





насосное, компрессорное и блочно-модульное технологическое оборудование;

кабельно-проводниковая продукция;

роботизированная групповая упаковка продукта в короб, захватные системы;

пакерно-якорное оборудование и скважинные компоновки;

арматура и изоляторы;

сепараторы, фильтры, сосуды и аппараты;

производство фасадных кассетных панелей, реечные подвесные потолки и др.





Для справки:





Innoprom - это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тысяч кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), сообщает - это ведущая евразийская выставочная площадка. В Казахстане ее организуют впервые. Мероприятие объединит более 10 тысяч участников из разных государств. Экспозиция займет более 12 тысяч кв. м, в ней будут представлены компании из стран Евразийского экономического союза (в ЕАЭС входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия), сообщает ТАСС





Выставка способствует укреплению международных связей и привлечению иностранных инвестиций в промышленный сектор. Зарубежные инвесторы имеют возможность оценить потенциал и привлекательность местного рынка, а также найти партнеров для взаимовыгодного сотрудничества", - говорится на сайте Innoprom.





Следующий форум инновационных технологий в пищевой индустрии и сельском хозяйстве Innofood пройдет 9-10 октября в Сочи.





Дополнено, 25.09.2023, 13.47





Главы правительств Казахстана, Беларуси, Кыргызстана и России ознакомились с экспозицией международной промышленной выставки Innoprom Qazaqstan. Ее тематикой стали промышленные стратегии нового времени.









primeminister.kz









В рамках обхода выставки Алихану Смаилову, Роману Головченко, Акылбеку Жапарову и Михаилу Мишустину презентовали стенды компании "Казцентр ЖКХ", ассоциации предприятий ж/д машиностроения Railways System KZ, казахстанских производителей сельхозтехники, автомобилей, нефтегазового, горнорудного и медицинского оборудования, электротехники, контрольно-измерительных приборов, спецодежды, удобрений и т.д. Кроме того, главам правительств были представлены промышленные IT-разработки, информационные системы и цифровые продукты с использованием виртуальной реальности", - сообщает пресс-служба правительства.





primeminister.kz





Там отметили, что Казахстан совместно с партнерами из ЕАЭС реализовал уже 38 совместных проектов в сфере промышленности. При этом главными приоритетами кооперации стали глубокая переработка, максимальная локализация, производство новых продуктов и экспортный потенциал. Вместе с тем на сегодня прорабатывается реализация еще 80 проектов.





В целом объем производства в обрабатывающем секторе республики за последние 5 лет вырос в 2,2 раза - с 9,4 трлн тенге в 2017 году до 20,7 трлн тенге в 2022 году.