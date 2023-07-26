В Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалетыВ Алматы устраняют последствия селя, для жителей Медеуского района организован подвоз воды, установлены биотуалеты
Выставка китайских товаров пройдет в Алматы 3-5 июля
На выставке состоится первая межрегиональная конференция торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества "Китай - Казахстан"
Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы с 3 по 5 июля в международном выставочном центре "Атакент" пройдет XVIII Выставка китайских товаров в Казахстане, сообщает пресс-служба генерального консульства КНР.
В выставке примут участие производители сельхозтехники, текстиля, упаковок, домашнего текстиля, производители ювелирной продукции, специальной техники и других товаров из Китая.
Также в рамках мероприятия будут организованы деловые встречи B2B с заинтересованными казахстанскими предприятиями.
Кроме того, на выставке состоится первая межрегиональная конференция торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества "Китай - Казахстан", направленная на развитие торгово-инвестиционного сотрудничества между странами.
Проект программы XVIII Выставки китайских товаров в Казахстане (утверждается)
3 июля 2023 года 11.00-12.20 - церемония открытия выставки
Место: г. Алматы, выставочный центр "Атакент", дом приемов "Бакшасарай"
Модератор: заместитель начальника бюро по делам развития внешней торговли при Министерстве коммерции КНР г-н Ван Дэян
10.55-11.00 - рассадка гостей;
11.00-11.05 - объявление начала церемонии и представление почетных гостей;
11.05-11.10 - выступление руководства г. Алматы;
11.10-11.15 - выступление руководства генерального консульства КНР в Алматы;
11.15-11.20 - выступление руководства Народного правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР;
11.20-11.25 - выступление руководства Синьцзянского производственно-строительного корпуса (СПСК) КНР;
11.25-11.30 - выступление руководства Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен";
11.30-11.35 - выступление руководства канцелярии торговли и экономики посольства КНР в РК;
11.35-11.40 - церемония разрезания ленты;
11.40-11.45 - объявление об окончании церемонии открытия;
11.45-12.20 - посещение выставки.
Банкет-обед
Межрегиональная конференция торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества "Китай - Казахстан"
Место: г. Алматы, выставочный центр "Атакент", дом приемов "Бакшасарай"
14.00-14.30 - показ видеороликов для разогрева публики до конференции
Первая часть： открытие мероприятия
14.30-14.35 - объявление начала мероприятия и представление почетных гостей.
Вторая часть: выступления
14.35-14.40 - выступление руководителя Министерства сельского хозяйства Казахстана и акима города Алматы;
14.40-14.47 - показ видеороликов СУАР (7 минут);
14.47-14.52 - выступление Чжу Хэсяна, руководителя департамента коммерции СУАР, заместителя руководителя Синьцзянского бюро по делам международной выставки;
14.52-14.59 - показ видеоролика СПСК;
14.59-15.04 - выступление Чэнь Юна, руководителя управления коммерции Синьцзянского производственно-строительного корпуса;
15.04-15.09 - выступление Раимбека Баталова, руководителя Национальной палаты предпринимателей Казахстана "Атамекен" (5 минут);
15.09-15.14 - выступление Ершата Турсунбая, губернатора Илийской области СУАР КНР;
15.14-15.19 - выступление Цао Пина, мэра города Коктала;
15.19-15.24 - презентация представителей акиматов Казахстана;
15.24-15.29 - выступление Хоу Юна, вице-мэра Народного правительства города Урумчи;
15.29-15.34 - выступление Е Хунды, секретаря парткома города Шихэдзы;
15.34-15.39 - выступление Ли Хунци, исполнительного заместителя комиссара региональной администрации Кашгара;
15.39-15.44 - выступление Жэнь Чжию, члена постоянного комитета парткома девятого отдела корпуса и заместителя начальника отдела;
15.44-15.49 - выступление руководителей Ассоциации предпринимателей Казахстана.
Третья часть: церемония подписания
15.49-16.00 - подписание ключевых проектов СУАР и СПСК;
Четвертая часть: встреча руководства Синьзянского производственно-строительного корпуса с представителями ассоциаций и союзов РК
Место: г. Алматы, гостиница Best Western PLUS, конференц-зал "Хан Шатыр"
16.00-17.00 - переговоры между СПСК и казахстанскими ассоциациями и союзами.