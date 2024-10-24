Запрет на вывоз лома и отходов черных и цветных металлов продлил Казахстан

По итогам прошлого года было намолочено 17,1 млн тонн

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день при средней урожайности 16 ц/га намолочено 26,5 млн тонн зерна. Для сравнения: по итогам прошлого года было намолочено 17,1 млн тонн. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров в ходе заседания правительства.





По его словам, убрано 16,6 млн га зерновых и зернобобовых культур, или 99,7% от общей уборочной площади (в прошлом году на аналогичную дату было убрано 84,6%, что составляло 14,6 млн га).





Высокая урожайность достигнута благодаря благоприятным погодным условиям и, безусловно, в результате правильного применения агротехнологий, а именно за счет использования качественных семян, внесения минеральных удобрений и эффективной защиты растений. В южных регионах высокие показатели по урожайности наблюдаются в Кызылординской, Туркестанской и Жетысуской и областях. А среди основных зерносеющих регионов наиболее высокие показатели урожайности зерновых наблюдаются в Северо-Казахстанской области, где средняя урожайность составила 18,6 ц/га. В Акмолинской области урожайность составила 14,1 ц/га, а в Костанайской области - 14 ц/га", - отметил министр.





По его словам, общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур в текущем году составила 23,3 млн га, из которых 16,7 млн га зерновые и зернобобовые культуры. Благоприятные погодные условия осени позволили провести уборочную кампанию практически без существенных потерь, несмотря на осадки во время сбора урожая.





В результате на сегодняшний день по республике уборка колосовых зерновых завершена (пшеница, ячмень и т.д.), продолжается уборка кукурузы на зерно (всего осталось 50,6 тыс. га: Алматинская область - 30,2 тыс. га, Жамбылская - 2,7 тыс. га, Абай - 3,1 тыс. га и область Жетісу - 14,6 тыс. га.)", - уточнил Сапаров.





Он отметил, что с учетом завершения уборки зерновых сельскохозяйственная техника переброшена на уборку масличных культур.





На сегодняшний день уборка масличных культур проведена на площади 1,9 млн га, или 66% от уборочной площади (план - 2,9 млн га), валовой сбор маслосемян составляет 2,1 млн тонн при средней урожайности 10,7 ц/га", - сообщил Сапаров.





По его данным, валовой сбор картофеля составил 2,8 млн тонн при урожайности 236 ц/га. Овощных культур собрано 3,8 млн тонн при урожайности 309 ц/га.





В этом году ожидается рекордный урожай сахарной свеклы. Сахарная свекла убрана с площади 10 тыс. га или 40% с урожайностью 540 ц/га, собрано 549 тыс. тонн", - отметил министр.





Кроме того, по его словам, полностью завершена уборка риса, урожайность составила 57,5 ц/га, намолочено 562 тыс. тонн (в 2023 году - при средней урожайности 48,8 ц/га было намолочено 469,5 тыс. тонн риса).





Хлопчатник убран с площади 74 тыс. га, или 69%, с урожайностью 25 ц/га, собрано 185 тыс. тонн.