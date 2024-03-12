11.03.2024, 15:08 10221
Запретить сертифицированную Кыргызстаном продукцию намерены в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане намерены запретить продукцию, сертифицированную в Кыргызстане. Соответствующий проект постановления подготовило Министерство торговли и интеграции РК.
Ввести запрет на выпуск в обращение в Республике Казахстан и обращение на территории РК продукции, сопровождаемой документами об оценке соответствия единой формы, имеющими регистрационные номера ЕАЭС KG, выданными или принятыми после 1 июля 2024 года", - говорится в документе.
В ведомстве пояснили, что в настоящее время документы об оценке соответствия оформляют с нарушениями процедур и (или) без проведения испытаний.
Нарушение процедур оценки соответствия является нарушением технических регламентов и, соответственно, Договора о ЕАЭС", - подчеркивается в пояснительной записке к документу.
В 2022 году отменено действие 200 серых сертификатов, в 2023-м отменено действие более 300 серых сертификатов, выданных органами страны, уточнили в ведомстве.
В Минторговли подчеркнули, что законодательство Кыргызстана не предусматривает ответственность органов за нарушение процедур оценки соответствия и выдачу "серых" документов, что создает благоприятные условия для деятельности недобросовестных органов.
Также выдача и оформление документов об оценке соответствия в стране не оцифрованы, что не дает возможности полноценно осуществлять контроль и противодействие выдаче "серых" документов", - отметили в министерстве.
Комментируя запрет, в Минторговли сослались на Протокол о техническом регулировании в рамках ЕАЭС, в котором говорится, что "государство-член, руководствуясь защитой своих законных интересов, может предпринять экстренные меры по предотвращению выпуска в обращение опасной продукции". В договоре также сказано, что государства-члены во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения (при условии, что такие меры не являются средством неоправданной дискриминации или скрытым ограничением торговли) в случае, если такие ограничения необходимы для охраны жизни и здоровья человека, окружающей среды.
Таким образом, в договоре "прямо предусмотрено право Республики Казахстан принимать на национальном уровне меры, направленные на защиту жизни и здоровья человека от продукции, которая не прошла все установленные техническими регламентами ЕАЭС процедуры оценки соответствия".
Документ размещен на портале "Открытые НПА" до 28 марта 2024 года.
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11.03.2024, 15:57 8931
Новые правила внутренней торговли утвердят в Казахстане
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проект новых правил внутренней торговли разработало Министерство торговли и интеграции Республики Казахстан.
В правилах подробно изложены:
- критерии и виды торговых объектов;
- требования к субъектам и объектам внутренней торговли;
- обязанности субъекта внутренней торговли и т.д.
В документе также прописано:
- какой информацией должны подтверждаться сведения о качестве товаров;
- какие сведения о пищевых продуктах должны содержаться на этикетках, ярлыках и листках-вкладышах на государственном и русском языках;
- в каком виде следует выставлять товары в торговый зал или иное место продажи;
- какие сведения должны быть указаны на расфасованном товаре;
- права продавца и покупателя и т.д.
В частности, покупателю предоставляется возможность проверить качество, комплектность, меру, вес и цену приобретаемых товаров, их удобства, а также получить информацию по безопасному и правильному их использованию.
Продавец в свою очередь обязан обеспечить наличие четко оформленных ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, цены за вес или единицу товара.
С полным текстом правил можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" до 27 марта 2024 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане намерены запретить сертифицированную Кыргызстаном продукцию.
11.03.2024, 13:50 11211
Налог на роскошь планируют включить в новый Налоговый кодекс
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", передает корреспондент агентства.
Новым Налоговым кодексом предусматривается повышение налогообложения предметов "роскоши".
Как пояснили разработчики документа, предлагается повышение ставок в случае превышения совокупной стоимости всех объектов физического лица предела 130 тыс. МРП.
Кроме того, ограниченный круг лиц имеет в собственности яхты и частные самолеты. К примеру, физические лица имеют 490 яхт. Максимальная сумма налога на яхты - порядка 190 тыс. тенге (55 МРП). Предлагается кратно увеличить ставки. Возможно применение длины яхт для определения ставки налога как в Европейских странах (более 5 метров относятся к роскоши). К примеру, в Греции налог на роскошь для открытых яхт варьируется в пределах от 780 евро (383 тыс. тенге) до 2340 евро (1 149 тыс. тенге) в год, при этом если яхта больше 12 метров сумма налога еще увеличится", - отметили в МНЭ.
Также в целях справедливого налогообложения предлагается более дорогие виды алкогольной продукции и сигары облагать акцизами.
Например, зафиксирован ввоз крепких ликероводочных изделий - виски "MACALLAN 50YO" на сумму 5 995 968 тенге за 0,70 литр (сумма акциза - 714 тенге), коньяк "Cognac Remy Martin Louis XIII" на сумму 4 225 131 тенге за 3 литра (сумма акциза - 300 тенге), вино "Сhateau Petrus" на сумму 888 929 тенге за 0,75 литр (сумма акциза - 26 тенге). Также, завезены сигары "Cohiba" на сумму 143 100 тенге за 15 штук, сигары "Don Antonio Churchills" на сумму 120 000 тенге за 40 штук", - говорится в документе.
По мнению разработчиков, данные меры приведут к выравниванию социально-экономического положения различных слоев населения, а также будут способствовать увеличению доходов бюджета, регулированию уровня потребления отдельных видов товаров.
Ранее президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что в настоящее время разрабатывается новый Налоговый кодекс, который должен обеспечить разумный баланс между созданием комфортных условий для инвесторов и поддержанием необходимого уровня поступлений в бюджет. Однако, по его мнению, документ нацелен прежде всего на повышение налоговых ставок. Позже премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов указал на необходимость практически заново переписать проект Налогового кодекса, изменив его философию.
Следует учесть мнения экспертного и бизнес-сообщества. Налоговый кодекс должен стимулировать бизнес-активность, мотивировать к укрупнению бизнеса, а не наоборот", - подчеркнул Бектенов.
Ранее в МНЭ рассказали, как в Казахстане будут взимать налог на роскошь.
11.03.2024, 13:15 12071
Автовладельцам напомнили об истечении срока уплаты налога на транспорт
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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Казахстана напоминает автовладельцам, что срок уплаты физическими лицами налога на транспортные средства за 2023 год истекает 1 апреля 2024 года.
При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3450 тенге, действовавший в 2023 году.
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении e-Salyq Azamat. При этом в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год", - уточнили в министерстве.
Также отмечается, что информацией по исчисленным суммам налога можно будет ознакомиться в сервисе "Предстоящие платежи для физических лиц" на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях e-Salyq Azamat и банков второго уровня АО "Каспи банк" и АО "Халык банк".
Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях, а также наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах", - добавили в Минфине.
09.03.2024, 19:36 47636
В Kazakh Invest сменился руководитель
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Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Решением совета директоров на должность председателя правления АО "НК "Kazakh Invest" назначен Елекеев Ержан, сообщили в пресс-службе компании.
Ержан Елекеев родился в 1986 году. Окончил Казахстанско-Британский технический университет и университет Глазго со степенью магистра гуманитарных наук в области финансовой экономики.
С ноября 2022 года занимал должность управляющего директора по управлению активами и работе с проектами в АО "НУХ "Байтерек".
09.03.2024, 17:42 51436
Вопрос увеличения транзита казахстанской нефти обсудили "КазМунайГаз" и азербайджанская SOCAR
Фото: Depositphotos
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Баку. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 9 марта председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках поездки в Баку провел встречу с президентом государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Ровшаном Наджафом, сообщает пресс-служба казахстанской нацкомпании.
Стороны обсудили поэтапное увеличение объемов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку - Супса.
Для "КазМунайГаза" компания SOCAR является важнейшим стратегическим партнером. Мы уверены, что поэтапный рост объемов транзита казахстанской нефти придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул Мирзагалиев.
По данным КМГ, в рамках подписанного соглашения о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана между "КазМунайГазом" и SOCAR с прошлого года стабильно осуществляется транспортировка казахстанской нефти по маршруту Актау - Баку - Джейхан.
По итогам 2023 года из порта Актау отгружено 1057 тыс. нефти, за январь-февраль 2024 года - 232 тыс. тонн.
Справочная информация:
Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (State Oil Company of Azerbaijan Republic - SOCAR) - глобальная энергетическая компания с центральным офисом в Азербайджане, специализируется в добыче, переработке и распределении энергоресурсов. Являясь крупнейшим интегрированным энергетическим предприятием в Южно-Кавказском регионе, компания имеет обширное присутствие в мире.
Напомним, "КазТрансОйл" увеличит транзит российской нефти в Узбекистан.
08.03.2024, 17:03 75546
Иран присоединится к проекту ЕАЭС "Евразийский агроэкспресс"
Фото: Bigasia.ru
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Астана. 8 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Иран достигли принципиальной договоренности о сотрудничестве в рамках проекта "Евразийский агроэкспресс", который позволяет организовывать ускоренные международные перевозки сельскохозяйственной продукции.
Совещание с иранской стороной по данному вопросу состоялось на площадке Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) в рамках подписанного странами ЕАЭС и Ираном полноформатного соглашения о свободной торговле. Детали взаимодействия будут согласованы на уровне управляющей проектом АНО "Евразийская агрологистика" и иранской компании (ее название пока не уточняется)", - сообщает Bigasia.
Как отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев, речь, в частности, идет о перевозках продукции ЕАЭС в Иран и организации масштабных объемов поставок иранских овощей и фруктов в страны Союза. Они присутствуют на рынке уже сегодня, однако эксплуатация "Евразийского агроэкспресса" позволит доставлять сельскохозяйственную продукцию более оперативно и с меньшим количеством посредников.
Мы понимаем, что кроме логистики есть и другие вопросы, которые необходимо решать. Это и взаиморасчеты, ветеринарный и фитосанитарный контроль, вопросы транзита через Иран в сторону стран Персидского залива и Индии", - добавил чиновник.
Как рассказал первый замминистра сельскохозяйственного джихада Ирана Алиреза Пейман-Пак, с иранской стороны взаимодействие будет осуществлять крупный холдинг, который либо напрямую войдет в проект, либо будет участвовать в качестве "единого окна" при организации поставок.
Проект "Евразийский агроэкспресс" реализуется совместно АО "РЖД Логистика" и АО "Российский экспортный центр" в целях ускорения контейнерных железнодорожных перевозок продуктов питания из России. На сегодняшний день функционируют семь экспортных маршрутов "Агроэкспресса": четыре до Китая из Москвы и регионов, из Москвы во Владивосток (и далее порты Китая, Японии, Южной Кореи), в Азербайджан и в Узбекистан.
Напомним, в декабре прошлого года ЕАЭС и Иран подписали полноформатное соглашение о свободной торговле.
07.03.2024, 17:17 105651
Казахстанским аграриям будут субсидировать 80% расходов на бурение скважин
Также с 50% до 80% будет увеличено субсидирование затрат на установку водосберегающих систем
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане субсидируются до 80% расходов аграриев на бурение скважин, сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов в ходе рабочей поездки в Жамбылскую область.
Министерство приняло ряд мер для стимулирования аграриев к экономии воды и ее эффективному использованию. В частности, увеличен объем субсидирования расходов на бурение скважин до 80%. Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства ведется работа по увеличению субсидирования затрат на установку водосберегающих систем с 50% до 80%. Местные исполнительные органы, в свою очередь, должны разъяснять населению меры поддержки, оказываемые государством", - отметил министр.
Он напомнил, что каждому региону даны конкретные конкретные индикаторы по увеличению площадей, на которых установлены водосберегающие системы. В Жамбылской области в этом году планируется довести площадь полей, на которых применяются водосберегающие технологии, до 73 тыс. га.
Во время рабочей поездки в регион Нуржигитов посетит Кордайский, Шуский и Меркенский районы Жамбылской области и лично ознакомится с ходом реализации проектов по развитию водного хозяйства.
Напомним, в прошлом году Счетный комитет РК заявлял, что потери воды на юге Казахстане из-за устаревших гидросооружений достигают 40%.
Летом 2023 года фермеры южных регионов Казахстана, особенно Жамбылской области, столкнулись с серьезным дефицитом воды. Из-за засухи в шести регионах республики объявили режим ЧС.
Ранее ЕАБР в своем докладе спрогнозировал серьезную нехватку поливной воды в ЦА к 2028 году и предложил 10 практических шагов по водосбережению.
07.03.2024, 15:09 107326
Казахстан и Саудовская Аравия вместе построят ветроэлектростанцию
Соответствующее соглашение подписано на встрече президента Казахстана с министром энергетики Саудовской Аравии
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Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял министра энергетики Королевства Саудовская Аравия Абдулазиза бен Салмана Аль Сауда, сообщает Акорда.
Стороны обсудили перспективы развития энергетического и инвестиционного сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией.
На встрече президент Казахстана отметил, что казахско-саудовские отношения достигли беспрецедентного уровня. Он напомнил, что его договоренности с наследным принцем, премьер-министром Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом придали мощный импульс двустороннему взаимодействию во всех секторах.
Мы рассматриваем Ваш визит как символ дружбы и тесных связей между двумя государствами. Я до сих пор нахожусь под очень позитивным впечатлением от своего визита в Вашу великую страну. Визит был действительно успешным. Мы достигли договоренностей по очень многим вопросам, прежде всего о сотрудничестве в такой ключевой сфере, как энергетика. Уверен в светлом будущем наших отношений. Наше сотрудничество имеет стратегический характер. Пользуясь случаем, я хотел бы передать наилучшие пожелания его королевскому высочеству Мухаммеду бен Салману", - отметил глава государства.
В свою очередь Абдулазиз бен Салман поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за теплый прием.
Мы высоко ценим двусторонние отношения с Казахстаном, которые имеют глубокие исторические корни. Саудовская Аравия была в числе первых стран, протянувших руку помощи только что обретшему свою независимость Казахстану", - сказал министр.
Принимавший участие во встрече председатель совета директоров саудовской компании ACWA Power Мухаммед Абунайян рассказал о перспективах совместного инвестиционного проекта по строительству ветряной электростанции мощностью 1 ГВт в области Жетысу, а также о планах по взаимодействию с Казахстаном в сфере "зеленой" энергетики.
По итогам встречи было подписано соглашение между правительствами РК и Саудовской Аравии о реализации совместного проекта по строительству ветроэлектростанции.
Напомним, ветроэлектростанцию мощностью 1 ГВт построят в области Жетысу. ВЭС планируется возвести в районе Джунгарских ворот на территории Алакольского района. Саудовская Аравия инвестирует в проект 883,5 млрд тенге.
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В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?