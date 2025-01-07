06.01.2025, 16:28 33926
Зарплата ряда госслужащих вырастет на 20% в 2025 году
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана.
В 2025 году году продолжилось поэтапное повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих в среднем на 20%.
Повышение заработной платы затронет порядка 600 тыс. гражданских служащих, работающих по таким специальностям, как: бухгалтеры, экономисты, юристы, архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие.
Таким образом, в период с 2022 по 2025 годы зарплата отдельных категорий гражданских служащих увеличится в 2 раза.
Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2025 год.
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06.01.2025, 13:08 37841
Курс тенге продолжает падать в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам вчерашних торгов на Казахстанской фондовой бирже, курс доллара вырос на 1,20 тенге и составил 526,30 тенге за доллар.
Всего за минувший месяц доллар вырос на 16,75 тенге. В обменниках Алматы и Астаны курс доллара варьируется от 528 до 534 тенге.
В Ассоциации финансистов Казахстана рассказали о возможных причинах ослабления национальной валюты.
По итогам 2024 года, объемы трансфертов из Нацфонда составили 10,2 млрд долларов. Это на 7,3% выше показателя за 2023 год.
На первых биржевых торгах 2025 года нацвалюта была под давлением продавцов, которые, вероятно, отыгрывали новости о снижении объемов продажи инвалюты из Нацфонда в январе и негативные данные по инфляции за прошедший год. Средневзвешенный курс USD по итогам торгов воскресенья вырос до 526,30 тенге за доллар (+1,20 тенге). При этом объем торгов был невысоким - 119,5 млн долларов (-80,5 млн), что во многом обусловлено низкой активностью игроков после продолжительных выходных в стране. Между тем объемы конвертации трансфертов из Нацфонда в январе снизятся до 750-850 млн долларов (900 в декабре), а по итогам 2024 года они составили рекордные 10,2 млрд долларов (9,5 млрд долларов в 2023 году). Несмотря на заявление о приостановке валютных интервенций, их объем в декабре составил 308 млн долларов (1,0 млрд долларов в ноябре). Между тем инфляция за 2024 год составила 8,6% (9,8% в 2023 году), существенно превышая целевой показатель в 5%", - пояснили в ассоциации.
Цены на нефть Brent на сегодняшних азиатских торгах удерживаются у высокой отметки 76,4 доллара за баррель (-0,4%).
Среди основных факторов такого движения отметим довольно холодную зиму в Европе и США (растет потребление сырья), ожидания значительного фискального стимулирования экономики КНР и относительно стабильного глобального экономического роста в текущем году", - сообщает источник.
По мнению АФК, ключевыми событиями для рынка в текущем месяце могут выступить макроданные из США, ЕС и КНР, изменение геополитического фона и отдельные политические события.
Ранее Нацбанк РК сообщал, что в декабре курс тенге ослаб на 2,5%.
06.01.2025, 12:30 39681
Завод по производству топлива для АЭС вышел на проектную мощность
Фото: АО НАК Казатомпром
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Усть-Каменогорск. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам 2024 года казахстанско-китайское совместное предприятие ТОО "Ульба-ТВС" достигло проектной мощности, сообщает пресс-служба АО НАК "Казатомпром".
По итогам третьего года работы предприятие выполнило поставленную цель, произведя в 2024 году 200 тонн в перерасчете на низкообогащенный уран. Этот объем соответствует количеству ядерного топлива, необходимому для перезагрузки шести ядерных реакторов", - сообщает пресс-служба компании.
Для справки
"Ульба-ТВС" - единственное на территории Центральной Азии производство по выпуску топлива для атомных электростанций.
Проект реализуется "Казатомпромом", в лице своей дочерней организации - Ульбинского металлургического завода, совместно с China General Nuclear Power Corporation.
Производство ядерного топлива на "Ульба-ТВС" было запущено в ноябре 2021 года. Все тепловыделяющие сборки, произведенные на данном заводе, поставляются на АЭС Китая.
Ранее сообщалось, что дочерняя компания "Росатома" - "Ураниум Уан Груп" - продала 49,979% акций АО "СП "Заречное" в пользу компании SNURDC Astana Mining Company Limited.
05.01.2025, 15:43 63241
Казахстан увеличил экспорт зерна нового урожая на 54% - МСХ
С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая
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Астана. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт зерна нового урожая вырос на 54% за год, сообщает Министерство сельского хозяйства Казахстана.
С сентября по 25 декабря 2024 года экспортировано 3,7 млн тонн зерна нового урожая, что на 54% выше аналогичного периода 2023 года (2,4 млн тонн), информирует Минсельхоз, ссылаясь на данные АО НК "Қазақстан темір жолы".
При этом рост экспорта в Узбекистан составил 44% (с 994 тыс. тонн до 1 427 тыс. тонн), в Таджикистан - 53% (с 385 тыс. тонн до 589 тыс. тонн), Афганистан - 52% (с 120 тыс. тонн до 182 тыс. тонн), в Кыргызстан - 22% (с 59 тыс. тонн до 72 тыс. тонн). Экспорт в Иран через порт Актау увеличен в 30,2 раза, с 14 тыс. тонн до 435 тыс. тонн.
В целом, подытожили в ведомстве, за 11 месяцев текущего года перевезено 9,2 млн. тонн зерновых грузов, из которых 2,2 млн тонн по внутренним сообщениям и 7 млн тонн на экспорт.
Напомним, в 2024 году аграриями республики был собран рекордный урожай зерновых культур - при средней урожайности 16,1 ц/га намолочено 26,7 млн тонн зерна. Для сравнения: в 2023 году средняя урожайность составила 10 ц/га.
05.01.2025, 11:33 70101
В декабре курс тенге ослаб на 2,5% - Нацбанк РК
Фото: Depositphotos
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Алматы. 5 января. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам декабря курс тенге ослаб на 2,5%, до 525,10 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился с 262 до 254 млн долларов США. Общий объем торгов составил 5,3 млрд долларов США. Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за декабрь составили 900 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 17% от общего объема торгов или порядка 43 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - отметили в Нацбанке.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в январе 2025 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 750 до 850 млн долларов США.
Доля валютных активов в ЕНПФ на конец 2024 года составляет чуть выше 40%. В декабре Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов. Покупка валюты в ЕНПФ в январе 2025 года не планируется.
Отмечается, что на внутреннем валютном рынке сохранялся повышенный спрос на иностранную валюту со стороны экономических агентов при ограниченном предложении.
В целях недопущения дестабилизирующих колебаний, сглаживания излишней волатильности обменного курса тенге и для целей обеспечения предложения иностранной валюты в отдельные периоды в декабре Национальный банк проводил валютные интервенции. Объем продажи валюты по итогам месяца составил 307,6 млн долларов США", - уточнили в Нацбанке.
Ранее сообщалось, что курс тенге к доллару за 2024 год снизился на 13,6%.
01.01.2025, 15:15 213641
В новом году в Казахстане внедрят механизм "социального кошелька"
Государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане по поручению президента Касым-Жомарта Токаева с начала 2025 года будет внедрен механизм "социального кошелька".
Следует признать, что сейчас меры поддержки предоставляются без учета реальных доходов граждан. Нередко их получают состоятельные семьи, вовсе не нуждающиеся в такой помощи. Нужно усовершенствовать инструменты поддержки населения с учетом данного аспекта", - заявил глава государства в послании народу Казахстана 2 сентября 2024 года.
По его словам, государственная поддержка должна быть ориентирована на действительно нуждающихся в ней граждан, оказываться на принципах справедливости, открытости и эффективности.
Глава государства отметил, что более половины государственного бюджета идет на социальную сферу.
Премьер-министр страны Олжас Бектенов поручил министерствам труда здравоохранения, просвещения и акиматам регионов обеспечить запуск "социального кошелька" с 1 января 2025 года.
01.01.2025, 14:45 212426
Какие ставки МРП и МЗП установлены на 2025 год
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Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 1 января 2025 года начали действовать новые ставки месячного расчетного показателя и минимальной заработной платы, передает корреспондент агентства.
В соответствии с законом о республиканском бюджете на 2025-2027 годы, с 1 января 2025 года установлены следующие ставки:
1) минимальный размер заработной платы - 85 000 тенге;
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 32 360 тенге;
3) минимальный размер пенсии - 62 771 тенге;
4) месячный расчетный показатель - 3932 тенге;
5) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 46 228 тенге.
01.01.2025, 14:11 213021
"КазТрансОйл" повысит тарифы на транспортировку нефти на экспорт
С 1 января меняются тарифы на дополнительные услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта
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Астана. 1 января. KAZAKHSTAN TODAY - Для обеспечения надежной транспортировки нефти АО "КазТрансОйл" повышает с 1 января 2025 года тариф на услугу по перекачке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан на 1150 тенге, до 11 300 тенге за 1 тонну на 1000 км (без НДС), сообщили в пресс-службе компании.
Кроме того, с 1 января 2025 года изменятся тарифы АО "КазТрансОйл" на дополнительные услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в целях экспорта за пределы Республики Казахстан.
В частности, тариф на услугу по перевалке нефти на нефтеперекачивающей станции "Макат" в нефтепровод Кенкияк - Атырау составит 2436 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 152,73 тенге.
Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Кенкияк" составит 740 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 402,5 тенге.
Тариф на услугу по перевалке нефти на головной нефтеперекачивающей станции "Атасу" в нефтепровод Атасу - Алашанькоу составит 380 тенге за 1 тонну (без НДС), увеличившись на 93,87 тенге.
31.12.2024, 15:18 231431
Авиакомпанию Qazaq Air приобрел вьетнамский инвестор
Фото: flyqazaq.com
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Астана. 31 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "Самрук-Қазына" объявили о подписании договора купли-продажи акций АО "Qazaq Air" с консорциумом инвесторов.
В рамках передачи АО "Qazaq Air" в конкурентную среду между АО "Самрук-Қазына", консорциумом Central Asia Aviation Holdings Limited (входит в состав вьетнамской Sovico Group) и компанией Kazasia Holdings Limited подписан пакет обязывающих транзакционных документов, в том числе договор купли-продажи. Kazasia Holdings Limited - это казахстанская компания, выдвинутая Sovico Group для осуществления партнерства и совместного управления Qazaq Air вместе с АО "Самрук-Қазына", - рассказали в пресс-службе "Самрук-Қазына".
По условиям договора инвесторы будут способствовать стратегической трансформации и развитию Qazaq Air, фокусируясь на повышении операционной эффективности и долгосрочной устойчивости.
Меры включают планы по увеличению парка Qazaq Air на 20 самолетов Boeing 737 Max 8 или Airbus A321 в течение следующих нескольких лет.
Ожидается, что сделка значительно увеличит стоимость активов Qazaq Air и укрепит ее позиции в качестве ведущей авиакомпании Центральной Азии.
Сделка будет считаться закрытой, а акции будут переданы в собственность инвесторов после выполнения всех согласованных сторонами предварительных условий", - добавили в компании.
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Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?