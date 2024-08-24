Ж/д перевозки между Казахстаном и Азербайджаном выросли на 37% с начала года

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Астана. 23 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На совещании, организованном филиалом АО "НК "ҚТЖ" - "Дирекция интегрированного планирования" и представителями Азербайджанской железной дороги, презентовали возможности маршрута Баку - Тбилиси - Карс после модернизации. В мероприятии участвовали казахстанские грузоотправители, представители отраслевых ассоциации, НПП "Атамекен", сообщает пресс-служба КТЖ.





После модернизации пропускная способность маршрута Баку - Тбилиси - Карс увеличилась в 5 раз: с 1 до 5 млн тонн грузов в год. Полностью завершена электрификация магистрали. Проведена реконструкция станции Ахалкалаки. Проект реализован по инициативе Азербайджана для увеличения транзита за счет снижения стоимости грузовых перевозок по Среднему коридору. Маршрут позволит ускорить доставку грузов между Азией и Европой, минуя порты Черного моря, и станет более экономичным в сравнении с морскими и автомобильными перевозками.





Динамика перевозок между железными дорогами Казахстана и Азербайджана за 7 месяцев 2024 года демонстрирует рост на 37%, до 3,2 млн тонн. По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (МТМ) перевезено 1,9 млн тонн, что на 23% выше аналогичного показателя прошлого года.



