В Акмолинской области в рамках ГЧП планируют реализовать проекты на 19 млрд тенге

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КОКШЕТАУ. 14 ИЮЛЯ - В Акмолинской области в текущем году запланирована реализация 9 проектов в сфере образования, ЖКХ и транспорта общей стоимостью 19,2 млрд тенге в рамках государственно-частного партнерства, сообщили агентству KAZAKHSTAN TODAY в управлении экономики и бюджетного планирования региона.

По данным управления, в целом по области на различных этапах реализации находятся 76 проектов на общую стоимость 30,3 млрд тенге, из них подписаны договоры по 67 проектам ГЧП общей стоимостью 11,7 млрд тенге.

Отмечается, что наибольшее количество проектов приходится на сферу образования - 59 проектов, или 77,6%.

Удельный вес сферы здравоохранения составляет 7,9%, или 6 проектов, на сферу транспорта и ЖКХ приходится по 5 проектов, удельный вес каждой сферы- 6,6%, сфера природоохраны составляет 1,3%, или 1 проект", - проинформировали в управлении.

Сообщается, что в 2021 году в сфере здравоохранения реализован 1 проект "Поставка и сервисное обслуживание компьютерного томографа в ГКП на ПХВ "Кокшетауская городская многопрофильная больница".

По данным управления, на сегодняшний день из подписанных 67 договоров к проектам I категории (полное возмещение инвестиций и операционных затрат частного партнера из бюджета) относятся 6 мероприятий, II категории (частичное возмещение расходов за счет бюджета) - 3, III категории (без возмещения из бюджета. Возмещение происходит за счет рынка (тарифы, платные услуги и другое)) - 58.

Сообщается, что из 67 проектов ГЧП по 9 проектам приняты государственные обязательства на 5,3 млрд тенге. По заключенным договорам достигнуты показатели социально-экономического эффекта: созданы новые рабочие места, снижена очередность в дошкольные организации, обновлено оборудование школьных столовых за счет частных средств, обновлен автопарк современными автотранспортными средствами, повышена энергоэффективность уличного освещения, а также получена возможность частичного высвобождения бюджетных средств по реализуемым проектам.

Также подчеркивается, что акиматом Акмолинской области в данном направлении ведется постоянная работа в целях повышения доступности и качества государственных услуг.

Во исполнение поручений правительства РК в конце 2018 года была проведена оптимизация перечня планируемых проектов ГЧП, пересмотрен критерий по их отбору, ограниченный теми, которые не требуют увеличения гособязательств или предусматривают возврат частных инвестиций за счет тарифа или платных услуг, исключено из практики заключение договоров и дополнительных соглашений, предусматривающих график выплат, создающих нагрузку на бюджет в первые годы реализации проекта ГЧП", - проинформировали в управлении экономики и бюджетного планирования Акмолинской области .

В целях перехода от количества к качеству проектов ГЧП 6 мая 2019 года на заседании правительства РК были даны поручения о введении категорированности проектов по бюджетным возмещениям.