Акмолинская область занимает первое место по выполнению индикаторов соцэкономразвития

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КОКШЕТАУ. 27 ИЮНЯ - По итогам пяти месяцев текущего года в разрезе регионов республики Акмолинская область занимает первое место по выполнению важнейших индикаторов социально-экономического развития, передает корреспондент KAZAKHSTAN TODAY.

Акмолинская область, реализуя поставленные задачи и приоритетные направления посткризисного развития, сохранила положительную динамику, сообщает служба центральных коммуникаций.

За январь-май этого года удалось выполнить все основные социально-экономические показатели. Индекс промышленного производства составил 109%, сельского хозяйства - 100,5%, инвестиций в основной капитал - 127% , строительных работ - 136%. Объем введенного в эксплуатацию жилья вырос на 1,5%. Индекс потребительских цен в мае текущего года составил 108,2%, в том числе по продовольственным товарам - 112,5%", - сказал аким Ермек Маржикпаев.

Кроме того, созданы более 8 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 5 тысяч постоянных. Уровень безработицы - 4,8%. Цены на товары первой необходимости находятся на постоянном контроле.