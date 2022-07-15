Бизнес-инициативы в Акмолинской области успешно реализуются благодаря господдержке

Фото: УВП Акмолинской облаcти

КОКШЕТАУ. 13 ИЮЛЯ - В Акмолинской области благодаря всесторонней государственной поддержке активно развивается предпринимательский сектор, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в управлении внутренней политики Акмолинской области, в регионе особое внимание уделяется проекту "Экономика простых вещей". Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные.

Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие", - отметили в областном управлении.

В рамках программы успешно реализуют свои проекты такие предприятия, как ТОО "Агрофирма "Родина", ТОО "АсылАрман", ТОО "MILK PROJECT", ТОО "Kazyna SR", ТОО "Авиценна-Бурабай", ТОО "Зерновая индустрия - Астана", ТОО "КАИК" и другие.

Также отмечается, что в области на сегодня действует более 50 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства.

Кроме того, в регионе успешно реализуются государственные программы "Дорожная карта бизнеса - 2025", "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы" и "Экономика простых вещей".

Как отметили в управлении предпринимательства и туризма, в области за период действия программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" одобрено 4138 проектов на общую сумму 236,1 млрд тенге.

Сообщается, что в прошлом году по программе ДКБ-2025 поддержано 1685 проектов. Основными видами поддержки являются субсидирование, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов, подведение производственной инфраструктуры.

По второму направлению программы "Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы" предусмотрено микрокредитование начинающих предпринимателей, малого бизнеса, микропредпринимательства, в том числе для развития семейного и социального предпринимательства.

На реализацию программы выделено 1543,0 млн тенге, из которых планируется выдать порядка 186 микрокредитов и создать более 240 рабочих мест.

На сегодняшний день в области микрокредиты получили 164 представителя бизнеса на общую сумму 832,0 млн тенге", - сообщили в управлении.