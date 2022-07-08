В Акмолинской области по программе "Дорожная карта бизнеса" одобрено свыше 4 тысяч проектов

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КОКШЕТАУ. 7 ИЮЛЯ - В Акмолинской области за 2 года по программе "Дорожная карта бизнеса - 2025" одобрено свыше 4 тысяч проектов, сообщили агентству KAZAKHSTAN TODAY в управлении предпринимательства и туризма области.

По данным управления, в рамках государственной программы "Дорожная карта бизнеса - 2025" с 2020 по 2022 годы одобрено 4138 проектов на общую сумму 236, 1 млрд тенге, из них:

- по субсидированию процентной ставки вознаграждения - 2790 проектов на сумму кредита 193,1 млрд тенге;

- по предоставлению гарантий по кредитам МСБ одобрено всего 1098 проектов на сумму кредитов 30,1 млрд тенге, сумма гарантий составляет 13,7 млрд тенге;

- по грантовому финансированию одобрено всего 200 проектов на сумму гранта 666,3 млн тенге;

- по подведению недостающей инфраструктуры одобрено всего 57 проектов на сумму 13 млрд тенге.

Также управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области рассказали о национальном проекте по развитию предпринимательства на 2021-2025 годы.

По данным ведомства, проект обеспечивает качественное изменение в структуре предпринимательства:

- развитие малого бизнеса в целях повышения занятости населения;

- опора на средний бизнес - драйвер диверсификации отраслей экономики;

- комплексное развитие конкуренции - равные условия для субъектов предпринимательства.

Кроме того, акиматом Акмолинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечивается финансирование мероприятий национального проекта, предусмотренных за счет средств местных бюджетов.

Механизм кредитования приоритетных проектов "экономики простых вещей" предусматривает меры государственной поддержки в виде субсидирования процентной ставки вознаграждения кредитов", - проинформировали в управлении.

Согласно условиям механизма средства могут быть направлены на развитие и поддержку обрабатывающей промышленности, агропромышленного комплекса и переработки в соответствии с перечнем товаров для кредитования приоритетных проектов и предоставлены через банки второго уровня или Аграрную кредитную корпорацию на льготной основе.

Сообщается, что по условиям кредитования срок займа составляет 10 лет, номинальная ставка вознаграждения для заемщиков - 6% и без ограничения максимальной суммы кредита.

В настоящее время портфель "экономики простых вещей" по Акмолинской области состоит из одобренных и профинансированных 260 проектов обрабатывающей промышленности, сферы АПК и услуг на 44,6 млрд тенге.

По данным ведомства, в обрабатывающей промышленности одобрено 39 проектов на сумму 24,8 млрд тенге, в сельском хозяйстве - 210 проектов на сумму 14,5 млрд тенге, в сфере услуг - 11 проектов на сумму 5,3 млрд тенге. Кроме того, планируется создать более 1300 рабочих мест.