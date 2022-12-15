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Состоялось открытие турнира по хоккею с шайбой на Кубок министра по ЧС РК

14.12.2022, 14:12 2416
Фото: МЧС РК
14 декабря в столице состоялось открытие турнира на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди правоохранительных и силовых структур, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан и памяти погибшего при спасении людей столичного пожарного Аскара Забикулина.

 

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