14 декабря в столице состоялось открытие турнира на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди правоохранительных и силовых структур, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан и памяти погибшего при спасении людей столичного пожарного Аскара Забикулина.
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