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30.12.2022, 13:53 2061

Новый год с животными

Фото: adonius.club

 
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Теги:животныеНовый годфотографии

новости по теме

28.12.2022, 13:49 7821

Детеныши тюленей греются на солнышке

Фото: telegram/Animal Planet

 
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Теги:животные
26.12.2022, 10:56 14181

68 законов и 238 часов в самолете: итоги деятельности Токаева за 2022 год

Фото: Telegram/bort_01

 
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23.12.2022, 15:38 26521

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы

Фото: telegram/БОРТ №1

 
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Теги:ТокаевПамятникАлматы
23.12.2022, 14:01 27376

Из столицы в Боровое отправился Новогодний экспресс

Фото: telegram/orda_kz
В преддверии Нового года АО "Пассажирские перевозки" запустило комфортабельный новогодний электропоезд в Щучинско-Боровскую курортную зону. Для создания праздничной атмосферы у пассажиров состав оформлен в национальном и новогоднем стиле.

 
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Теги:праздникпоездКТЖ
23.12.2022, 13:40 27766

Спасатели пришли на помощь застрявшим на высоте туристам

Фото: МЧС РК
Такую легенду учений отработали в Восточном Казахстане.

По легенде двое сноубордистов застряли на высоте на горнолыжном подъемнике, который остановился вследствие технической неисправности. На помощь оперативно прибыли сотрудники службы ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю. Осмотрели и разметили в теплом помещении базы, напоили горячим чаем.

Сотрудники ДЧС ВКО также обучили отдыхающих правилам безопасности в зимний период и действиям до прибытия служб ЧС, чтобы не получить обморожения и не попасть в лавину.  
 
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22.12.2022, 13:05 32216

Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей

Фото: Нацбанк РК

 
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22.12.2022, 12:59 32636

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Фото: Акорда

 
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19.12.2022, 12:39 41621

Аргентина - чемпион мира 2022 года

Фото: gazeta.ru
Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.

Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
 
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