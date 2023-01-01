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Спасатели пришли на помощь застрявшим на высоте туристам
Фото: МЧС РК
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Такую легенду учений отработали в Восточном Казахстане.
По легенде двое сноубордистов застряли на высоте на горнолыжном подъемнике, который остановился вследствие технической неисправности. На помощь оперативно прибыли сотрудники службы ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю. Осмотрели и разметили в теплом помещении базы, напоили горячим чаем.
Сотрудники ДЧС ВКО также обучили отдыхающих правилам безопасности в зимний период и действиям до прибытия служб ЧС, чтобы не получить обморожения и не попасть в лавину.
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