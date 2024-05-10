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В Астане торжественно открыли строительство депо ЛРТ
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В Астане китайская компания China Construction Sixth Bureau возобновила строительство 18,34 километра линии ЛРТ, включая 9 станций и 14 участков. В столице состоялась торжественная церемония открытия строительства депо легкорельсового транспорта.
Депо ЛРТ площадью 16,2 гектара будет построено на северном участке международного аэропорта на улице Кабанбай батыра. В депо будут расположены производственно-бытовые здания, включая мойку вагонов, ремонтно-сборочный цех, локомотивное депо, инженерный гараж, мастерскую по комплексному обслуживанию, склад материалов, котельную, станцию очистки сточных вод и другие объекты, отметили в China Construction Sixth Bureau.
Как сообщили в компании, 30 декабря 2025 года будет завершено строительство депо. Полностью проект ЛРТ будет введен в опытную эксплуатацию в 2026 году.
Бетонные опоры ЛРТ в Астане начали устанавливать еще в 2011 году. Строительство легкорельсовых дорог было прекращено из-за многомиллиардных хищений со стороны подрядчиков и управления пассажирского транспорта столицы.
В 2021 году столичный суд вынес приговор семи подсудимым в деле о хищении средств при строительстве ЛРТ. Однако через полгода приговор отменили и объявили в розыск казахстанских чиновников Талгата Ардана и Каната Султанбекова.
В 2022 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что "Астана LRT" из обычного инфраструктурного проекта превратился в серьезную проблему. В том же году в правительстве приняли решение возобновить строительство ЛРТ, тогда проект профинансировали еще на 20 млрд тенге.
18.04.2024, 08:58 74371
В Греции зажгли Олимпийский огонь для Игр-2024 в Париже
Фото: Xinhua/Li Jing
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В Греции торжественно зажгли Олимпийский огонь для летних Игр 2024 года в Париже. Церемония прошла у руин храма Геры в Древней Олимпии, где в 776 году до нашей эры состоялась первая Олимпиада, сообщает Euronews.
По традиции огонь зажгли одетые в длинные плиссированные платья актрисы, изображавшие древнегреческих жриц. Однако из-за того, что во вторник на Пелопоннесе было пасмурно, олимпийский факел пришлось зажечь не напрямую от солнечных лучей, как обычно, а от огня, полученного таким образом накануне, на генеральной репетиции. Он сутки горел внутри древнегреческой амфоры.
Путь огня до Парижа займет более 5 тысяч километров. Сначала его пронесут до Афин, где 26 апреля передадут организаторам парижской Олимпиады. Затем в афинском порту Пирей факел погрузят на судно, построенное в 1896-м - в год проведения первых современных Игр. Ожидается, что 8 мая он прибудет во французский Марсель.
12.04.2024, 22:06 93951
Трагедия Малого Талдыколя: перелетные птицы вернулись на то, что осталось от озера
Фото: Борис Оленев / facebook
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Фотограф Борис Оленев опубликовал у себя на странице в Facebook фото и видео прилетевших с зимовки лебедей, краснокнижных пеликанов и других перелетных птиц на то, что осталось от малого Талдыколя в Астане.
Озеро Малый Талдыколь и участки степи вокруг него является местом обитания сотен видов животных и растений. С 2020 года этот уникальный островок живой природы в столице Казахстана подвергается агрессивной застройке, а сами озера осушаются и загрязняются.
Общественное объединение SOS Taldykol также опубликовали видео у себя на странице в Instagram, на котором видно как птицы гуляют на фоне пересохшего озера.
Ранее сообщалось, что жители столичного ЖК "City Lake" записали видеообращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, в котором попросили содействия в сохранении озера Малый Талдыколь.
04.04.2024, 22:09 114281
Паводковая катастрофа: В Казахстане такое впервые за 30 лет
Фото: МЧС РК
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Из-за паводков в нескольких городах и областях страны объявлен режим ЧС. В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины.
В Актюбинской области сохраняется риск подтоплений. На большинстве рек - пики половодья. В регионе подтопленными остаются 792 дома. Режим ЧС объявлен в 5 районах: Кобда, Мугалжар, Темир, Айтеке би, Уил, а также в Актобе. Эвакуировано 8 978 человек. За 3 дня в комиссию поступило 1623 заявления на возмещение материальных потерь.
Всего в Казахстане в зоне подтопления остаются более 1300 домов. В связи с паводками глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Западно-Казахстанскую область.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
23.03.2024, 22:07 143971
Теракт в российском "Крокус Сити Холле"
Фото: Синьхуа
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Число погибших в результате теракта, который произошел вчера в российском "Крокус Сити Холле", увеличилось до 133 человек.
По данным МЧС России, более 100 спасателей разбирают завалы.
Напомним, вечером 22 марта перед концертом рок-группы "Пикник" на концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вооруженное нападение. СК РФ квалифицировал происшествие как теракт.
Нападавшие вели стрельбу не только в зале, но и в фойе концертного комплекса и перед входом в него. Значительная часть людей смогла покинуть зал. Как сообщили в МЧС Подмосковья, людей выводили из подвала здания, а также снимали с крыши с помощью подъемных механизмов. Чтобы спастись от террористов и выбраться на улицу, люди выбивали стекла. В здании начался пожар. МЧС оценило площадь возгорания почти в 13 тысяч квадратных метров. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что крыша над зрительным залом "Крокус Сити Холла" рухнула. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к народу объявил 24 марта днем траура.
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