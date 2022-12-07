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Атомный ледокол бороздит просторы Северного Ледовитого океана

06.12.2022, 14:17 2861
Фото: telegram/Nation Geographic

 

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