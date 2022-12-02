Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в КазахстанеГосорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане
Большие и маленькие дикие кошки
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Снежные стены в Тойям, Япония
14.11.2022, 14:48 62211
Фото: telegram/Nation Geographic
Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.
Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?