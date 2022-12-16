Булат Аюханов. Tributе
15.12.2022, 17:41 3726
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Состоялось открытие турнира по хоккею с шайбой на Кубок министра по ЧС РК
14.12.2022, 14:12 7911
Фото: МЧС РК
14 декабря в столице состоялось открытие турнира на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди правоохранительных и силовых структур, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан и памяти погибшего при спасении людей столичного пожарного Аскара Забикулина.
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После аварии на приватизированных теплосетях в городах Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны. Считаете ли Вы, что подобные меры буду эффективны?