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Фестиваль "Арман асулары" с участием талантливых детей с особыми потребностями

13.11.2022, 11:27 5066

 

новости по теме

Снежные стены в Тойям, Япония

14.11.2022, 14:48 456
Фото: telegram/Nation Geographic
Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.
 
Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.
 

Ликвидация аварии на водопроводе в Алматы

11.11.2022, 14:42 11176
Фото: telegram/sputnikKZ

 

Цветные озера Казахстана

03.11.2022, 09:43 37371
Цветные озера Казахстана
Фото: earthobservatory.nasa.gov
Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал фотографию, на которой запечатлен ряд маленьких озер в степях Западного Казахстана. Они проявились на фото необычными цветами - темно-зеленым и коралловым.
 
Специалисты NASA объясняют этот феномен находящимися в воде микроорганизмами.
 

Байкальский дзен

28.10.2022, 14:34 51281
Фото: telegram/GeoNews Planet
Этo явление называется "байкальский дзен". Днем камни нагреваются от солнца и растапливают лед под coбой, а ветреность на озере помогает создать тонкую ножку под камнем, создавая настоящее произведение искусства.
 

Фоторепортаж "Движение"

27.10.2022, 13:20 54946
Фото: 35photo.pro Copyright by Abdul Baqi
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Праздничный салют ко Дню Республики

25.10.2022, 23:57 60251
Фото: Акимат Алматы

 

В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана

22.10.2022, 21:41 72876
Фото: Изтурган Алдауев



В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

22.10.2022, 15:06 74371
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты

В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
 
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
 
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.


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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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