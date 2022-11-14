Фестиваль "Арман асулары" с участием талантливых детей с особыми потребностями
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Снежные стены в Тойям, Япония
14.11.2022, 14:48 456
Фото: telegram/Nation Geographic
Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.
Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.
Ликвидация аварии на водопроводе в Алматы
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Цветные озера Казахстана
03.11.2022, 09:43 37371
Фото: earthobservatory.nasa.gov
Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал фотографию, на которой запечатлен ряд маленьких озер в степях Западного Казахстана. Они проявились на фото необычными цветами - темно-зеленым и коралловым.
Специалисты NASA объясняют этот феномен находящимися в воде микроорганизмами.
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Фоторепортаж "Движение"
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В небе над Алматы развернули самый большой флаг Казахстана
22.10.2022, 21:41 72876
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты
22.10.2022, 15:06 74371
В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.
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Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?