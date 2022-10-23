В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
Следующий этап - это предвыборная агитация. 19 ноября наступит день тишины перед выборами.
На внеочередных выборах главы государства зарегистрированы шесть кандидатов.
В Казахстане стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты
В пятницу, 21 октября, завершился этап регистрации кандидатов на выборах президента.
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Невероятное дерево Гинкго возрастом в 1400 лет
Фото: telegram/Nation Geographic
Предполагают, что дерево было посажено при императоре Ли Шимин из династии Тан а сам вид растений существует 200 миллионов лет. Осенью в горный район Чжуннань съезжаются тысячи людей со всего Китая и из-за рубежа, чтобы оценить и запечатлеть на камеру величавую красоту дерева и золотого листопада.
Источник: Nation Geographic
Кандидаты в президенты Казахстана
День знаний 1 сентября: история и традиции, сохраненные временем
Фото: egoradmin.ru
Белые банты, море цветов, приятное волнение родителей, учеников и педагогов - все это День знаний. В этот день во всех учебных заведениях традиционно проходят торжественные линейки, затем первый урок. Но почему праздник принято отмечать именно первого сентября? Причины, по которым День знаний отмечают именно в первый день осени, нам расскажет Детский праздник. Это история праздника, которая будет интересной как для детей, так и для взрослых, ведь далеко не все ее знают.
Почему День знаний отмечают 1 сентября?
Еще в древние времена, когда только начали появляться первые школы, учебный год в них начинался после уборки урожая, ведь дети помогали родителям в этом нелёгком деле. А уж после того, как урожай был убран, можно было с чистой совестью взяться за получение новых знаний. Поэтому процесс обучения начинался поздней осенью, а то и в начале зимы.
Правда, это касалось только сельских жителей. В городах учебный год начинался, как правило, гораздо раньше - в августе, так как там не было необходимости помогать взрослым в сельскохозяйственных работах.
Первый день осени был выбран неслучайно, ведь именно в этот день раньше отмечали Новый год. Сыграло роль также и то, что множество школ в то время было при церквях, поэтому, даже когда Петр Первый перенес празднование Нового года на первое января, церковь не спешила менять традиции и дата начала учебы осталась прежней, да и продолжительные летние каникулы решили не переносить на зимний период.
В 1984 году указом День знаний был утвержден в государственном календаре и стал официальным праздником. В этом же году изменился и формат праздника. Первый день осени перестал быть учебным, его начали встречать различными развлекательными мероприятиями - линейками, концертами. Остался лишь единственный урок - классный час или урок мира.
Традиции Дня знаний
Поскольку первое сентября давно вошло в нашу жизнь и его отмечают многие, с этим днем связано множество традиций.
Поговорим о самых распространенных из них.
Праздничная линейка
Это едва ли не главная традиция, ведь без нее невозможно представить Дня знаний. К линейке тщательно готовятся как дети, так и педагоги. Даже родители вспоминают свои школьные годы, мысленно возвращаясь в прошлое.
Нарядная школьная форма
Особенный момент в подготовке ко Дню знаний - выбор одежды для линейки и для учебного процесса. Первое сентябрьское утро начинается со сборов ученика на торжественное мероприятие. В этот праздничный день студенты и школьники выглядят особенно нарядно - и это тоже своеобразная традиция. Ради такого дела приходится просыпаться пораньше, а это ой как непросто после продолжительных каникул.
Первый звонок
Один из главных моментов линейки - проход по кругу ученика выпускного класса с маленькой девочкой на плече, которая только переступит порог школы. Это большая честь как для старшеклассника, так и для первоклашки, а также особенный, трогательный момент для всех участников торжества. Звонок колокольчика знаменует начало нового учебного года, новый этап в жизни участников учебного процесса.
Стихи от первоклашек
Едва ли не главные герои Дня знаний - детишки, которые идут в первый класс и только начинают свой долгий школьный путь. Трогательный момент на линейке, когда первоклассники рассказывают стихи, мало кого оставит равнодушным. Малыши волнуются, стараются, и даже если забывают слова, все равно выглядят очень мило.
Линейка чаще всего проходит на улице, поэтому после нее ученики и учителя заходят в школу, в свои классы и проводят первый урок. Это может быть тематический классный час, посвященный важному вопросу или проблеме. Также на первом уроке могут решаться некоторые организационные моменты.
Во время классного часа дети могут поделиться впечатлениями о прошедшем лете, а первоклассники познакомиться друг с другом.
1 сентября сегодня
Кроме традиционных праздничных мероприятий, не обошлось и без нововведений.
Например, в белорусских школах первый тематический первый урок посвящен исторической памяти и пройдет под названием "Историческая память - дорога в будущее".
В России впервые на праздничных линейках прошла церемония поднятия флага России и исполнения гимна страны. И так торжественно у ребят теперь будет начинаться каждая новая учебная неделя – за почетное право поднимать триколор школьникам придется побороться, например, отличиться в учебе или спорте.
В Казахстане также не обошлось без нововведений. Из примечательных особенностей учебного года 2022-2023 – перевод всех школ, за исключением трехсменных, на пятидневный формат обучения.
Также первоклассники не будут изучать иностранный язык. Постигать его тонкости придется лишь с третьего класса.
Переменами отметились и отдельные города Казахстана. Так, например, в Алматы учеников начальных классов собираются обеспечить бесплатным питанием.
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