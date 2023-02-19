18.02.2023, 08:43 4991
Казахстанские спасатели в Турции
новости по теме
18.02.2023, 01:53 6301
Животный мир Чукотки
Фото: telegram | Путешествия Колумба
Рассказать друзьям
Несмотря на суровые климатические условия, животный мир Чукотки очень разнообразен.
Здесь, как нигде в России, можно увидеть самых удивительных животных в их естественной среде обитания. На территории Чукотского края обитает около 60 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, а в Чукотском море - примерно 50 видов рыб.
Чукотку населяют величественные северные олени, роскошные горностаи, длиннохвостые суслики, белые и бурые медведи, лисы и песцы, росомахи и полярные волки.
13.02.2023, 23:42 17241
Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике
Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
Рассказать друзьям
В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
07.02.2023, 16:31 34291
В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений
03.02.2023, 22:57 49981
Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область
03.02.2023, 09:56 52256
В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков
23.01.2023, 09:33 77311
В Китае встретили Новый год по лунному календарю
Фото: russian.news.cn
Рассказать друзьям
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.
Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.
В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.
Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
22.01.2023, 10:05 77671
Визит главы государства в Костанайскую область
Читаемое
18.02.2023, 20:09ЭОС: Преступления против живой природы и экологии 18.02.2023, 11:4427276Авиакомпания Fly Arystan нарушала права несовершеннолетних 18.02.2023, 12:0126666Спецохрану, тревожные кнопки и турникеты введут в казахстанских школах до конца года 18.02.2023, 13:00Замгенпрокурора Казахстана рассказал о наказании за нарушение порядка и условий предвыборной агитации24411Замгенпрокурора Казахстана рассказал о наказании за нарушение порядка и условий предвыборной агитации 18.02.2023, 15:4020226Ледяная вода и батареи: жители Экибастуза требуют вновь ввести в городе режим ЧС 13.02.2023, 15:10145076Спасатели обнаружили в Турции тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023, 20:55136791Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая 14.02.2023, 20:52131536В Турции спасатели МЧС РК вытащили из-под завалов отца и двоих детей 14.02.2023, 17:07122056В Темиртау временно прекращено движение трамваев 15.02.2023, 13:03121336Директор ТОО в Атырау присвоил зарплаты работников 03.02.2023, 10:12241116В СНГ разработают единые нормы в области сейсмостойкого строительства 03.02.2023, 15:28232266Алматинская область объявлена паводкоопасным регионом 27.01.2023, 18:22231216"Аэрофлот" с 1 февраля возобновляет собственные рейсы в Казахстан 03.02.2023, 08:07213586В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет 02.02.2023, 18:46210616В ЗКО не завершена четверть объектов по госзакупкам
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?