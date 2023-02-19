18.02.2023, 08:43 4991

Казахстанские спасатели в Турции

Фото: МЧС РК

 
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18.02.2023, 01:53 6301

Животный мир Чукотки

Фото: telegram | Путешествия Колумба
Несмотря на суровые климатические условия, животный мир Чукотки очень разнообразен.

Здесь, как нигде в России, можно увидеть самых удивительных животных в их естественной среде обитания. На территории Чукотского края обитает около 60 видов млекопитающих и более 200 видов птиц, а в Чукотском море - примерно 50 видов рыб.

Чукотку населяют величественные северные олени, роскошные горностаи, длиннохвостые суслики, белые и бурые медведи, лисы и песцы, росомахи и полярные волки.
 
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13.02.2023, 23:42 17241

Спортивные достижения Казахстана на чемпионате Азии по легкой атлетике

Фото: Женская сборная Казахстана выиграла эстафету на чемпионате Азии по легкой атлетике / kazsports.kz
В Астане завершился Х чемпионат Азии по легкой атлетике в закрытых помещениях. Сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачете чемпионата Азии.
 
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07.02.2023, 16:31 34291

В Турции и Сирии произошло одно из сильнейших землетрясений

Фото: twitter/@dw_turkce

 
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03.02.2023, 22:57 49981

Глава государства прибыл с рабочей поездкой в Жамбылскую область

Фото: Президент возложил цветы к памятнику писателю Шерхану Муртазе / Акорда

 
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03.02.2023, 09:56 52256

В Туркестанской области ликвидируют последствия паводков

Фото: МЧС РК

 
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23.01.2023, 09:33 77311

В Китае встретили Новый год по лунному календарю

Фото: russian.news.cn
Традиционный Новый год, который отмечают в Китае и многих других странах Восточной Азии, приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшегося после зимнего солнцестояния.

Как правило, праздник выпадает на промежуток между 21 января и 21 февраля.

В 2023-й китайский Новый год наступил 22 января, а фестивали и народные гулянья, приуроченные к этому празднику, продолжаются до 5 февраля.

Это самый продолжительный праздник стран Восточной Азии, который длится больше двух недель.
 
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22.01.2023, 10:05 77671

Визит главы государства в Костанайскую область

Фото: Кадр с видео Акорда

 
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17.01.2023, 12:40 90946

Президент Казахстана находится с официальным визитом в ОАЭ

Фото: Акорда

 
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