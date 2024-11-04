03.11.2024, 08:40 4306
Казахстанский художник Камиль Муллашев отметил 80-летие
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05.10.2024, 21:07 60056
Учения "Нерушимое братство - 2024" в Казахстане
01.10.2024, 12:18 64246
Казахская порода тазы получила международное признание
Фото: Рубен Казарян instagram/rubenkazaryanproduction
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Впервые в истории выставок Международной кинологической федерации (FCI) собаки породы "Казахский тазы" официально выставлялись в 10-ой породной группе борзых.
Выставка прошла в Алматы 28 и 29 сентября. Всего в эти дни приняли участие более 500 собак из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России. Судьями выступили международные эксперты из Нидерландов, Словакии, Греции и Китая.
13.09.2024, 17:05 109666
Ландшафтный парк Нарат в начале осени
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Уезд Синьюань, ландшафтный парк Нарат находится в уезде Синьюань (Кюнес) Синьцзян-Уйгурского автономного района (Северо-Западный Китай). Через парк, который с трех сторон окружен горами, протекает извилистая река Кюнес. Здесь сохранились самобытные народные обычаи и богатая степная культура, сообщает ИА "Синьхуа".
08.09.2024, 15:29 120046
В Астане прошла церемония открытия V Всемирных игр кочевников
Фото: Akorda
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Всемирные игры кочевников - международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В основе соревнований - народные игры исторически кочевых народов центральной Азии. ВИК направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения как наследия человеческой цивилизации.
Всемирные игры кочевников включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
08.09.2024, 10:53 121561
В горах Алматы выпал снег
06.09.2024, 11:36 129281
В Казахстане проведено совместное тактико-специальное учение "Скала-2024"
Фото: МЧС РК
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4-5 сентября 2024 года в Алматинской области Республики Казахстан проведено совместное тактико-специальное учение "Скала-2024" с подразделениями органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ.
В учении приняли участие спасательные подразделения органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ - Республики Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Российской Федерации.
30.08.2024, 22:21 144736
Казахстанскую сборную из Алматы проводили на Всемирные игры кочевников
Фото: Акимат Алматы
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В Алматы на улице Абая прошло театрализованное шоу в честь отправки членов казахстанской сборной из Алматы на Всемирные игры кочевников в Астану, сообщает акимат города.
В состав спортивной делегации вошли старший тренер по аударыспақ Асхат Рысов, один из основателей современного қазақ күресі Елемес Әлімханов, первый председатель Федерации Қазақ күресі РК Ерғали Мухиддинов, президент Федерации по құсбегілік "Қыран" Бағдат Мүптекеқызы, тренер по тоғызқұмалақ Әлімжан Қыдырбаев, Заслуженный тренер РК по қазақ күресі Бауыржан Тәліп, почетный деятель спорта, тренер по асық ату Айталап Қурғамбаев, ответственный координатор по организации национальных игр по городу Алматы Нұрлан Оспанов.
В столицу Казахстана также выехали творческие коллективы, которые примут участие в культурной программе Игр, а для организации этноаула "Вселенная кочевников" отправлены юрты.
Важным элементом торжественного мероприятия стало театрализованное прохождение Каравана единства по пр. Достык до площади им. Абая. Казахские батыры на лошадях пронесли сакральную воду из ущелья Аюсай, которую представители алматинской делегации доставят в Астану.
Напомним, что вода была главным сакральным символом и ключевым элементом на первых Всемирных играх кочевников. В Алматы забор воды производился на водопаде Аюсай.
Среди участников Каравана единства - конноакробатическая группа NOMAD, актеры театра национальных традиций "Арлан жете", актеры театра традиционного искусства "Алатау" и представители восьми районов города.
В день открытия Игр, 8 сентября, яркая процессия, состоящая из батыров с торсыками (казахская национальная посуда из натуральной кожи), наполненными сакральной водой, из каждого региона страны пройдет к месту церемонии.
16.08.2024, 17:52 172976
В Алматы проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту
Фото: МЧС РК
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15 августа на Центральном стадионе состоялась торжественная церемония открытия XIII чемпионата мира среди юношей и юниоров и IX чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.
В мировом первенстве принимают участие сильнейшие спортсмены Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии, Чехии.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?