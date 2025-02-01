31.01.2025, 19:01 2206
Ледник Богдановича и Октябрьская ледяная пещера в алмаатинских горах
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23.01.2025, 21:33 26011
Утреннюю Астану осветило солнечное гало
31.12.2024, 14:13 87911
Пушистые друзья отмечают Новый год
30.12.2024, 14:43 87306
Новогоднее настроение в электропоездах
Фото: railways.kz
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Проводники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют пассажиров с наступающим Новым годом и дарят детям подарки. Юные пассажиры в ответ радуют всех стихами и улыбками.
Вагоны украшены снежинками, зимними пейзажами, елочными игрушками и гирляндами, создавая праздничное настроение для каждого.
21.12.2024, 14:50 106886
В Алматы и Астане зажгли огни на новогодних елках
Фото: Акимат Алматы
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В Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.
На площади Абая состоялось торжественное зажжение главной елки города высотой 25 метров. Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.
В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.
На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
04.12.2024, 09:59 134261
Фестиваль "Сыбаға" собрал мастеров ремесел и этнодизайнеров в Актобе
Фото: Акимат Актюбинской области
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В украшенном в национальном стиле Центре искусств актюбинские мастера ремесел, швеи и ювелиры выстроили свои изделия для ярмарки-выставки. Глава области лично познакомился с авторскими работами каждого мастера. На ярмарку-выставку были приглашены около 50 ремесленников.
01.12.2024, 20:45 146106
Китайское посольство представило павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане
Фото: Посольство КНР в РК
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В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.
18.11.2024, 11:16 176396
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2024" стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?