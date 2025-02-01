31.01.2025, 19:01 2206

Ледник Богдановича и Октябрьская ледяная пещера в алмаатинских горах


 
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23.01.2025, 21:33 26011

Утреннюю Астану осветило солнечное гало

Фото: sxodim.astana

 
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31.12.2024, 14:13 87911

Пушистые друзья отмечают Новый год

Фото: Depositphotos

 
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30.12.2024, 14:43 87306

Новогоднее настроение в электропоездах

Фото: railways.kz
Проводники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют пассажиров с наступающим Новым годом и дарят детям подарки. Юные пассажиры в ответ радуют всех стихами и улыбками.

Вагоны украшены снежинками, зимними пейзажами, елочными игрушками и гирляндами, создавая праздничное настроение для каждого.
 
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21.12.2024, 14:50 106886

В Алматы и Астане зажгли огни на новогодних елках

Фото: Акимат Алматы
В Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.

На площади Абая состоялось торжественное зажжение главной елки города высотой 25 метров. Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.

В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.

На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
 
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04.12.2024, 09:59 134261

Фестиваль "Сыбаға" собрал мастеров ремесел и этнодизайнеров в Актобе

Фото: Акимат Актюбинской области
В украшенном в национальном стиле Центре искусств актюбинские мастера ремесел, швеи и ювелиры выстроили свои изделия для ярмарки-выставки. Глава области лично познакомился с авторскими работами каждого мастера. На ярмарку-выставку были приглашены около 50 ремесленников.
 
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01.12.2024, 20:45 146106

Китайское посольство представило павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане

Фото: Посольство КНР в РК
В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.

Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.

 
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18.11.2024, 11:16 176396

Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2024" стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании

Фото: Raquel Cunha/Reuters
В Мехико назвали имя победительницы 73-го конкурса "Мисс Вселенная". Лучшей жюри признало представительницу Дании Викторию Кьер Тейлвиг.
 
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03.11.2024, 08:40 210911

Казахстанский художник Камиль Муллашев отметил 80-летие

Фото: Kazakhstan Today

 
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Теги:фотографиипраздникхудожник

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