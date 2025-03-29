28.03.2025, 17:26 5496

На ZGC Forum 2025 представили роботов-гуманоидов

Фото: Xinhua/Ju Huanzong
В 2025 году на ежегодной конференции Zhongguancun Forum (ZGC Forum), темой которой стали "Новые качественные производительные силы и глобальное технологическое сотрудничество", были продемотрированы новейшие технологии и продукты в области человекоподобных роботов, сообщает Синьхуа.
 
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22.03.2025, 15:24 22241

Как отмечают Наурыз в Казахстане

Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.
 
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18.03.2025, 14:18 30176

Модные показы национальной одежды прошли в городах Казахстана

Фото: Акимат Астаны
В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы 18 марта утвержден Днем национальной одежды.

Казахская национальная одежда - важный и неотъемлемый атрибут казахской культуры. Национальная идентичность казахского народа сохраняет свою уникальность, отличая наш народ от других наций.

В городах Казахстана состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, которые продемонстрировали богатство казахской культуры и традиций.
 
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14.03.2025, 10:27 44776

110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области

110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы. Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

акимат Карагандинской области

Гончие соревновались на двух дистанциях - 500 и 1000 метров.

На дистанции 500 метров первым пришел пес из области Улытау по кличке Алғыр.

акимат Карагандинской области
 
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12.03.2025, 13:46 52891

В Алматы состоялся прием в честь Международного женского дня "Вальс фронтовых подруг"


 
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Теги:АлматыВОВприём
11.03.2025, 10:10 53966

В Алматы зацвели подснежники

Фото: instagram/dots_foto

Меня всегда удивляет, как сквозь холодную землю, сквозь остатки зимнего снега пробивается жизнь! Маленькие, хрупкие, но такие смелые - первые подснежники, шафран алатауский, расцветают на склонах гор. Они ждут тепла и не боятся морозных ночей. Просто тянутся к солнцу, даря миру свою чистоту и свежесть", - написал у себя на странице в Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.

 
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27.02.2025, 12:53 90901

Торжественный прием в честь нового посла КНР состоялся в Астане

Фото: Посольство КНР
В посольстве КНР в Астане состоялся торжественный прием по случаю вступления в должность нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики господина Хань Чуньлиня.

 
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Теги:ПосолКНРдипломатияАстана
31.01.2025, 19:01 157081

Ледник Богдановича и Октябрьская ледяная пещера в алмаатинских горах


 
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23.01.2025, 21:33 180676

Утреннюю Астану осветило солнечное гало

Фото: sxodim.astana

 
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      В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?

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