Токаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясенияТокаев выразил соболезнование премьер-министру Мьянмы в связи с многочисленными жертвами землетрясения
28.03.2025, 17:26 5496
На ZGC Forum 2025 представили роботов-гуманоидов
Фото: Xinhua/Ju Huanzong
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В 2025 году на ежегодной конференции Zhongguancun Forum (ZGC Forum), темой которой стали "Новые качественные производительные силы и глобальное технологическое сотрудничество", были продемотрированы новейшие технологии и продукты в области человекоподобных роботов, сообщает Синьхуа.
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22.03.2025, 15:24 22241
Как отмечают Наурыз в Казахстане
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Наурыз - один из древнейших праздников, символизирующий приход весны и нового года у тюркских народов, иначе его называют праздником весеннего обновления.
18.03.2025, 14:18 30176
Модные показы национальной одежды прошли в городах Казахстана
Фото: Акимат Астаны
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В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы 18 марта утвержден Днем национальной одежды.
Казахская национальная одежда - важный и неотъемлемый атрибут казахской культуры. Национальная идентичность казахского народа сохраняет свою уникальность, отличая наш народ от других наций.
В городах Казахстана состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, которые продемонстрировали богатство казахской культуры и традиций.
14.03.2025, 10:27 44776
110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы. Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Гончие соревновались на двух дистанциях - 500 и 1000 метров.
На дистанции 500 метров первым пришел пес из области Улытау по кличке Алғыр.
12.03.2025, 13:46 52891
В Алматы состоялся прием в честь Международного женского дня "Вальс фронтовых подруг"
11.03.2025, 10:10 53966
В Алматы зацвели подснежники
Фото: instagram/dots_foto
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Меня всегда удивляет, как сквозь холодную землю, сквозь остатки зимнего снега пробивается жизнь! Маленькие, хрупкие, но такие смелые - первые подснежники, шафран алатауский, расцветают на склонах гор. Они ждут тепла и не боятся морозных ночей. Просто тянутся к солнцу, даря миру свою чистоту и свежесть", - написал у себя на странице в Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
27.02.2025, 12:53 90901
Торжественный прием в честь нового посла КНР состоялся в Астане
31.01.2025, 19:01 157081
Ледник Богдановича и Октябрьская ледяная пещера в алмаатинских горах
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