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23.12.2022, 15:38 5361

Президент Токаев открыл мемориал жертвам январской трагедии в Алматы

Фото: telegram/БОРТ №1

 

новости по теме

23.12.2022, 14:01 6426

Из столицы в Боровое отправился Новогодний экспресс

Фото: telegram/orda_kz
В преддверии Нового года АО "Пассажирские перевозки" запустило комфортабельный новогодний электропоезд в Щучинско-Боровскую курортную зону. Для создания праздничной атмосферы у пассажиров состав оформлен в национальном и новогоднем стиле.

 
23.12.2022, 13:40 6606

Спасатели пришли на помощь застрявшим на высоте туристам

Фото: МЧС РК
Такую легенду учений отработали в Восточном Казахстане.

По легенде двое сноубордистов застряли на высоте на горнолыжном подъемнике, который остановился вследствие технической неисправности. На помощь оперативно прибыли сотрудники службы ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю. Осмотрели и разметили в теплом помещении базы, напоили горячим чаем.

Сотрудники ДЧС ВКО также обучили отдыхающих правилам безопасности в зимний период и действиям до прибытия служб ЧС, чтобы не получить обморожения и не попасть в лавину.  
 
22.12.2022, 13:05 11056

Нацбанк выпустил монеты "Сакский стиль" с изображением барсов и оленей

Фото: Нацбанк РК

 
22.12.2022, 12:59 11476

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Узбекистан

Фото: Акорда

 
19.12.2022, 12:39 20596

Аргентина - чемпион мира 2022 года

Фото: gazeta.ru
Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).

Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.

Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
 
15.12.2022, 17:41 33776

Булат Аюханов. Tributе


 
14.12.2022, 14:12 37821

Состоялось открытие турнира по хоккею с шайбой на Кубок министра по ЧС РК

Фото: МЧС РК
14 декабря в столице состоялось открытие турнира на Кубок министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по хоккею с шайбой среди правоохранительных и силовых структур, посвященного Дню Независимости Республики Казахстан и памяти погибшего при спасении людей столичного пожарного Аскара Забикулина.

 
09.12.2022, 13:31 53091

Победители премии "Комедийная фотография дикой природы - 2022"

Фото: telegram/Nation Geographic

 

 

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