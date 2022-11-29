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Сакура в снегу

28.11.2022, 21:39 1826
Фото: telegram/Nation Geographic

 

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Фото: Animal Planet

 

Снежные стены в Тойям, Япония

14.11.2022, 14:48 49676
Фото: telegram/Nation Geographic
Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.
 
Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.
 

Фестиваль "Арман асулары" с участием талантливых детей с особыми потребностями

13.11.2022, 11:27 54116

 

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