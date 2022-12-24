23.12.2022, 13:40 6606
Спасатели пришли на помощь застрявшим на высоте туристам
Фото: МЧС РК
Такую легенду учений отработали в Восточном Казахстане.
По легенде двое сноубордистов застряли на высоте на горнолыжном подъемнике, который остановился вследствие технической неисправности. На помощь оперативно прибыли сотрудники службы ЧС. Они с помощью альпинистского снаряжения добрались до замерзающих туристов и спустили их на землю. Осмотрели и разметили в теплом помещении базы, напоили горячим чаем.
Сотрудники ДЧС ВКО также обучили отдыхающих правилам безопасности в зимний период и действиям до прибытия служб ЧС, чтобы не получить обморожения и не попасть в лавину.
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Аргентина - чемпион мира 2022 года
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Вчера в Лусаиле состоялся финал чемпионата мира - 2022 по футболу, в котором встретились сборные Аргентины и Франции. Аргентина выиграла чемпионат мира - 2022, одолев Францию (3:3, 4:2 по пенальти).
Сборная Аргентины в третий раз стала чемпионом мира по футболу. В дополнительное время снова отличился Месси, а потом - Мбаппе. Все решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счетом 4:2.
Лучшим игроком турнира был признан нападающий сборной Аргентины Лионель Месси.
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В Казахстане в последнее время наблюдается рост цен на продукты питания и жилье. Цены на товары растут быстрее, чем реальные зарплаты казахстанцев. Только на конец второго квартала 2022 года рост цен на продукты составил 18,7%. Считаете ли вы, что государство должно взять на особый контроль рост цен в стране?