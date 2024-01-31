28.01.2024, 13:25 8166
Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
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На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов (ЖК). Об этом сообщает управление градостроительного контроля Алматы.
Реестр пополнился ЖК, не имеющими полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимыми с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
В список вошли также объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
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25.01.2024, 17:11 16661
В Алматы поздравили ветеранов с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
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25 января 2024 года в 12.00 в актовом зале генерального консульства Российской Федерации в Алматы состоялось чествование проживающих в Алматы участников блокады и вручение им памятной награды к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
19.01.2024, 16:11 33761
Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"
Фото: Молодой балет Алматы
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"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!
16.01.2024, 14:46 39121
Обитатели Алматинского зоопарка
Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
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Фотограф Михаил Сорокоумов на своей странице в Instagram делится уникальными фотографиями обитателей Алматинского зоопарка, среди которых: белая медведица, зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе, розовый фламинго и другие животные.
05.01.2024, 17:32 66711
В китайском Харбине построили ледяной город
Фото: Xinhua/Wang Jianwei
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В Харбине начался международный фестиваль снежных и ледяных скульптур, который проходит ежегодно и считается одним из крупнейших в мире фестивалей скульптуры из снега и льда. В этом году ледяной город развернулся на площади 600 тысяч квадратных метров, его соорудили всего за 15 дней.
26.12.2023, 16:43 94301
"Парад Аяз ата" стартовал в Алматы
Фото: Акимат Алматы / Кайрат Конуспаев
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В преддверии Нового года жители города встретили сказочных персонажей, прошедших по центральным улицам мегаполиса. Парад начался на площади Абая и завершился на площади "Астана", где 31 декабря состоится главный новогодний концерт и фейерверк.
60 Дедов Морозов поздравляли с наступающим, 2024 годом, раздавали подарки и сладости, фотографировались с жителями и гостями города и создавали незабываемую атмосферу. Парад Аяз ата проводится уже второй год подряд и становится в Алматы хорошей новогодней традицией.
26.12.2023, 11:50 96006
Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году
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Год 2024-й выдается удачным на длинные 3- и 4-дневные выходные, потому что большая часть праздничных дней выпадает на конец или начало недели.
На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
При шестидневной рабочей неделе будет три дня отдыха: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.
7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.
В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.
В марте отмечаем два праздника - 8 Марта и Наурыз. И нас ждут длинные выходные.
На 8 Марта - 3 дня отдыха. Так как 8 марта выпадает на пятницу, соответственно отдыхаем 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
Наурыз будем праздновать целых 5 дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.
Все праздники в мае выпадают на середину недели, из-за чего казахстанцы будут работать, отдыхать, работать, отдыхать.
- Праздник единства народа Казахстана - 1 мая (среда);
- День защитника Отечества - 7 мая (вторник);
- День Победы - 9 мая (четверг).
В июне дополнительно отдыхаем один день: первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, выпадает на 17 июня, понедельник.
День столицы - 6 июля 2024 года является государственным праздником, в 2024 году выпадает на субботу, что дает 1 дополнительный выходной и сокращенную рабочую неделю за счет переноса выходного дня на понедельник. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.
В августе 2024 года отмечается День Конституции - 30 августа, является государственным праздником. В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит казахстанцам дополнительный день отдыха.
В октябре отмечаем День Республики, и нас тоже ждет три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.
В декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, который выпадает на понедельник, а значит: 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными при пятидневной рабочей неделе.
26.12.2023, 11:30 96511
Самой красивой девушкой на планете в 2023 году признана представительница Никарагуа
Фото: Мисс Вселенная-2022 американка Р'Бонни Габриэль надевает корону на Мисс Вселенная-2023 Шейнис Паласиос / gazetametro.ru
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23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа стала самой красивой девушкой на планете в 2023 году.
На финальном показе Шейнис Паласиос выглядела просто сногсшибательно в своем серебристом платье, которое подчеркивало не только красоту, но и элегантность, грацию и женственность. Вместе с платьем на Шейнис была блестящая синяя накидка, в честь своей страны Никарагуа девушка показала всему миру национальный бело-голубой флаг.
Вице-мисс Вселенной стала Антониа Порсильд из Таиланда. Испанка Атена Перес получила титул "Мисс конгениальность".
14.12.2023, 20:46 119296
Каким будет МРП в 2024 году
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С 1 января 2024 года установлен размер месячного расчетного показателя в сумме 3692 тенге. Данный размер МРП установлен Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" от 5 декабря 2023 года, сообщили в Комитете государственных доходов МФ Казахстана.
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