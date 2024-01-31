28.01.2024, 13:25 8166

Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья

Список алматинских ЖК, не рекомендуемых для покупки жилья
На сегодня список состоит из 45 жилых комплексов (ЖК). Об этом сообщает управление градостроительного контроля Алматы.

Акимат Алматы

Реестр пополнился ЖК, не имеющими полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимыми с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.

В список вошли также объекты без разрешительных документов, строительство которых еще не начато. По информации управления, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
 
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новости по теме

25.01.2024, 17:11 16661

В Алматы поздравили ветеранов с 80-летием полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

25 января 2024 года в 12.00 в актовом зале генерального консульства Российской Федерации в Алматы состоялось чествование проживающих в Алматы участников блокады и вручение им памятной награды к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

 
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19.01.2024, 16:11 33761

Балет "Снежная Королева". "Молодой балет Алматы"

Фото: Молодой балет Алматы

"Молодой балет Алматы" на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова представил балетный спектакль "Снежная Королева". Зимняя сказка ожила в танцевальном оформлении от ведущих солистов балетной труппы по мотивам известной с детства одноименной сказочной истории датского писателя Ганса Христиана Андерсена. История, рассказанная языком танца на музыку А. Глазунова, Ц. Кюи, М. Мусоргского, в постановке Майлена Тлеубаева. Гастроли длились два дня и прошли при полном аншлаге!

 
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16.01.2024, 14:46 39121

Обитатели Алматинского зоопарка

Фото: Михаил Сорокоумов - instagram/mihailsorokoumov54
Фотограф Михаил Сорокоумов на своей странице в Instagram делится уникальными фотографиями обитателей Алматинского зоопарка, среди которых: белая медведица, зебры, особи амурского тигра, самка шимпанзе, розовый фламинго и другие животные.
 
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05.01.2024, 17:32 66711

В китайском Харбине построили ледяной город

Фото: Xinhua/Wang Jianwei
В Харбине начался международный фестиваль снежных и ледяных скульптур, который проходит ежегодно и считается одним из крупнейших в мире фестивалей скульптуры из снега и льда. В этом году ледяной город развернулся на площади 600 тысяч квадратных метров, его соорудили всего за 15 дней.
 
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26.12.2023, 16:43 94301

"Парад Аяз ата" стартовал в Алматы

Фото: Акимат Алматы / Кайрат Конуспаев
В преддверии Нового года жители города встретили сказочных персонажей, прошедших по центральным улицам мегаполиса. Парад начался на площади Абая и завершился на площади "Астана", где 31 декабря состоится главный новогодний концерт и фейерверк.

60 Дедов Морозов поздравляли с наступающим, 2024 годом, раздавали подарки и сладости, фотографировались с жителями и гостями города и создавали незабываемую атмосферу. Парад Аяз ата проводится уже второй год подряд и становится в Алматы хорошей новогодней традицией.

 
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26.12.2023, 11:50 96006

Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году

Как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году
Год 2024-й выдается удачным на длинные 3- и 4-дневные выходные, потому что большая часть праздничных дней выпадает на конец или начало недели.

На Новый год официальными выходными являются 1, 2 января 2024 года, они выпадают на понедельник и вторник. Соответственно, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть четыре дня подряд: 30, 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.


При шестидневной рабочей неделе будет три дня отдыха: 31 декабря 2023 года, 1 и 2 января 2024 года.

7 января в Казахстане отмечается Рождество. В этом году праздник выпадает на воскресенье, переноса отдыха на другой день не будет.

В казахстанских школах завершается вторая четверть. Зимние каникулы продлятся 10 дней - с 29 декабря 2023 года по 7 января 2024 года включительно.


В марте отмечаем два праздника - 8 Марта и Наурыз. И нас ждут длинные выходные.

На 8 Марта - 3 дня отдыха. Так как 8 марта выпадает на пятницу, соответственно отдыхаем 8, 9 и 10 марта при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.

Наурыз будем праздновать целых 5 дней: 21, 22, 23, 24 и 25 марта.

Все праздники в мае выпадают на середину недели, из-за чего казахстанцы будут работать, отдыхать, работать, отдыхать.
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая (среда);
  • День защитника Отечества - 7 мая (вторник);
  • День Победы - 9 мая (четверг).

В июне дополнительно отдыхаем один день: первый день Курбан-айта, отмечаемого по мусульманскому календарю, выпадает на 17 июня, понедельник.


День столицы - 6 июля 2024 года является государственным праздником, в 2024 году выпадает на субботу, что дает 1 дополнительный выходной и сокращенную рабочую неделю за счет переноса выходного дня на понедельник. В общей сложности отдыхаем: 6, 7 и 8 июля при пятидневной рабочей неделе и два дня - при шестидневной.

В августе 2024 года отмечается День Конституции - 30 августа, является государственным праздником. В 2024 году 30 августа выпадает на пятницу, что подарит казахстанцам дополнительный день отдыха.

В октябре отмечаем День Республики, и нас тоже ждет три дня выходных: 25, 26 и 27 октября.

В декабре казахстанцы будут дополнительно отдыхать только на День Независимости - 16 декабря 2024 года, который выпадает на понедельник, а значит: 14, 15, 16, декабря 2024 года будут выходными при пятидневной рабочей неделе.
 
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26.12.2023, 11:30 96511

Самой красивой девушкой на планете в 2023 году признана представительница Никарагуа

Фото: Мисс Вселенная-2022 американка Р'Бонни Габриэль надевает корону на Мисс Вселенная-2023 Шейнис Паласиос / gazetametro.ru
23-летняя Шейнис Паласиос из Никарагуа стала самой красивой девушкой на планете в 2023 году.

На финальном показе Шейнис Паласиос выглядела просто сногсшибательно в своем серебристом платье, которое подчеркивало не только красоту, но и элегантность, грацию и женственность. Вместе с платьем на Шейнис была блестящая синяя накидка, в честь своей страны Никарагуа девушка показала всему миру национальный бело-голубой флаг.


Вице-мисс Вселенной стала Антониа Порсильд из Таиланда. Испанка Атена Перес получила титул "Мисс конгениальность".


 
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14.12.2023, 20:46 119296

Каким будет МРП в 2024 году

Каким будет МРП в 2024 году
С 1 января 2024 года установлен размер месячного расчетного показателя в сумме 3692 тенге. Данный размер МРП установлен Законом Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2024-2026 годы" от 5 декабря 2023 года, сообщили в Комитете государственных доходов МФ Казахстана.
 
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