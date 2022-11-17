Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.

Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.