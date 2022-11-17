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Токаев открыл памятник Ахмету Байтурсынову в Алматы

16.11.2022, 16:28 2341
Фото: telegram/БОРТ№1

 

новости по теме

Семейные портреты

14.11.2022, 23:01 8841
Фото: Animal Planet

 

Снежные стены в Тойям, Япония

14.11.2022, 14:48 10111
Фото: telegram/Nation Geographic
Удивительное место находится всего в нескольких часах езды от Токио. Tateyama Kurobe Alpine - японский горный экскурсионный маршрут между Татэямой и Омати, проходящий через гору Татэяма в Японских Альпах.
 
Длина маршрута составляет почти 90 километров. А отличительной особенностью данного маршрута являются величественные снежные стены по краям дороги, которые достигают высоты 15-20 метров.
 

Фестиваль "Арман асулары" с участием талантливых детей с особыми потребностями

13.11.2022, 11:27 14706

 

Ликвидация аварии на водопроводе в Алматы

11.11.2022, 14:42 20831
Фото: telegram/sputnikKZ

 

Цветные озера Казахстана

03.11.2022, 09:43 47026
Цветные озера Казахстана
Фото: earthobservatory.nasa.gov
Астронавт на борту Международной космической станции (МКС) сделал фотографию, на которой запечатлен ряд маленьких озер в степях Западного Казахстана. Они проявились на фото необычными цветами - темно-зеленым и коралловым.
 
Специалисты NASA объясняют этот феномен находящимися в воде микроорганизмами.
 

Байкальский дзен

28.10.2022, 14:34 60936
Фото: telegram/GeoNews Planet
Этo явление называется "байкальский дзен". Днем камни нагреваются от солнца и растапливают лед под coбой, а ветреность на озере помогает создать тонкую ножку под камнем, создавая настоящее произведение искусства.
 

Фоторепортаж "Движение"

27.10.2022, 13:20 64601
Фото: 35photo.pro Copyright by Abdul Baqi
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Праздничный салют ко Дню Республики

25.10.2022, 23:57 69561
Фото: Акимат Алматы

 

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      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

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