27.02.2025, 12:53 7416
Торжественный прием в честь нового посла КНР состоялся в Астане
Фото: Посольство КНР
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В посольстве КНР в Астане состоялся торжественный прием по случаю вступления в должность нового Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики господина Хань Чуньлиня.
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Новогоднее настроение в электропоездах
Фото: railways.kz
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Проводники, переодетые в Деда Мороза и Снегурочку, поздравляют пассажиров с наступающим Новым годом и дарят детям подарки. Юные пассажиры в ответ радуют всех стихами и улыбками.
Вагоны украшены снежинками, зимними пейзажами, елочными игрушками и гирляндами, создавая праздничное настроение для каждого.
21.12.2024, 14:50 178366
В Алматы и Астане зажгли огни на новогодних елках
Фото: Акимат Алматы
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В Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.
На площади Абая состоялось торжественное зажжение главной елки города высотой 25 метров. Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.
В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.
На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
04.12.2024, 09:59 205741
Фестиваль "Сыбаға" собрал мастеров ремесел и этнодизайнеров в Актобе
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В украшенном в национальном стиле Центре искусств актюбинские мастера ремесел, швеи и ювелиры выстроили свои изделия для ярмарки-выставки. Глава области лично познакомился с авторскими работами каждого мастера. На ярмарку-выставку были приглашены около 50 ремесленников.
01.12.2024, 20:45 217586
Китайское посольство представило павильон товаров на Рождественской благотворительной ярмарке в Астане
Фото: Посольство КНР в РК
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В Астане проходит Рождественская благотворительная ярмарка, организованная дипломатическим корпусом Республики Казахстан, передает корреспондент агентства.
Это очень большой праздник. Благотворительное мероприятие направлено на оказание помощи нуждающимся семьям в Казахстане. Им нужна помощь, и, конечно, нам это небезразлично, поэтому мы всегда принимаем самое активное участие в таких мероприятиях, организованных дипломатическим корпусом в Казахстане", - прокомментировал мероприятие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Казахстане Чжан Сяо.
18.11.2024, 11:16 244841
Победительницей конкурса "Мисс Вселенная 2024" стала Виктория Кьер Тейлвиг из Дании
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В Алматы планируют снести историческое здание по улице Досмухамедова, в котором сейчас располагается интернат для одаренных в спорте детей. Здание получило мировое признание и вошло в каталог конструктивизма. Считаете ли вы необходимым снос здания?