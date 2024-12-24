21.12.2024, 14:50 3156
В Алматы и Астане зажгли огни на новогодних елках
Фото: Акимат Алматы
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В Алматы зажглись огни на 80 новогодних елках, ознаменовав начало праздничного сезона.
На площади Абая состоялось торжественное зажжение главной елки города высотой 25 метров. Под снегопадом, в свете софитов, она собрала рядом более 8 тысяч жителей и гостей Алматы.
В Астане состоялась торжественная церемония зажжения свыше 30 праздничных елок столицы. В мероприятии приняли участие более 15 тысяч человек.
На всех локациях организовано множество развлечений: ледовые катки, горки, МАФы (малые архитектурные формы), фотозоны и многое другое.
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