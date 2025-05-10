09.05.2025, 12:41 7481
В Алматы отмечают День Победы
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01.05.2025, 22:03 25811
В Казахстане отметили День единства народа
Фото: Акимат Алматы
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Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
09.04.2025, 16:28 74891
Магия весны: волшебное цветение урюка в Алматы
Фото: instagram.com/dots_foto
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Когда еще вокруг голые ветки, а на деревьях уже вспыхивают бело-розовые облака. Этот мимолетный праздник длится всего несколько дней, и каждый год я жду эти моменты, чтобы сделать новые фото", - написал алматинский фотограф Дмитрий Доценко у себя на странице в Instagram.
28.03.2025, 17:26 110736
На ZGC Forum 2025 представили роботов-гуманоидов
Фото: Xinhua/Ju Huanzong
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В 2025 году на ежегодной конференции Zhongguancun Forum (ZGC Forum), темой которой стали "Новые качественные производительные силы и глобальное технологическое сотрудничество", были продемотрированы новейшие технологии и продукты в области человекоподобных роботов, сообщает Синьхуа.
22.03.2025, 15:24 127386
Как отмечают Наурыз в Казахстане
18.03.2025, 14:18 135416
Модные показы национальной одежды прошли в городах Казахстана
Фото: Акимат Астаны
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В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы 18 марта утвержден Днем национальной одежды.
Казахская национальная одежда - важный и неотъемлемый атрибут казахской культуры. Национальная идентичность казахского народа сохраняет свою уникальность, отличая наш народ от других наций.
В городах Казахстана состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, которые продемонстрировали богатство казахской культуры и традиций.
14.03.2025, 10:27 150016
110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы. Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Гончие соревновались на двух дистанциях - 500 и 1000 метров.
На дистанции 500 метров первым пришел пес из области Улытау по кличке Алғыр.
12.03.2025, 13:46 158131
В Алматы состоялся прием в честь Международного женского дня "Вальс фронтовых подруг"
11.03.2025, 10:10 157696
В Алматы зацвели подснежники
Фото: instagram/dots_foto
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Меня всегда удивляет, как сквозь холодную землю, сквозь остатки зимнего снега пробивается жизнь! Маленькие, хрупкие, но такие смелые - первые подснежники, шафран алатауский, расцветают на склонах гор. Они ждут тепла и не боятся морозных ночей. Просто тянутся к солнцу, даря миру свою чистоту и свежесть", - написал у себя на странице в Instagram алматинский фотограф Дмитрий Доценко.
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Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?