08.06.2025, 12:07 58156
В Арзамасе торжественно встретили участников экспедиции "Путешествие в сердце Евразии"
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Москва. 8 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Арзамасе участников международной экспедиции "Путешествие в сердце Евразии" торжественно встретили заместитель главы администрации города Алексей Рейно и депутат городской думы восьмого созыва Роман Лаптев, передает корреспондент агентства.
Прием прошел у мемориала Победы, который был обновлен в прошлом году. В юбилейный год 80-летия Победы участники возложили цветы к Вечному огню, отдав дань уважения павшим в Великой Отечественной войне.
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29.05.2025, 12:16 18931
Кольсайские озёра - изумрудные жемчужины природы Казахстана
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Кольсайские озёра - одно из самых живописных мест Казахстана, привлекающее туристов своей первозданной красотой и уникальной природой. Расположенные в Алматинской области, недалеко от границы с Кыргызстаном, три озера Кольсай, раскинувшиеся в живописной горной долине Тянь-Шаня, часто называют "жемчужинами Северного Тянь-Шаня".
Каждое из озёр находится на разной высоте - от 1 800 до 2 850 метров над уровнем моря. Вода здесь удивительно прозрачная и насыщенного бирюзового цвета, отражающая еловые леса, скалы и небо. Благодаря чистому горному воздуху и тишине Кольсайские озёра стали популярным направлением для экотуризма, пеших походов, кемпинга и рыбалки.
01.05.2025, 22:03 105201
В Казахстане отметили День единства народа
Фото: Акимат Алматы
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Праздник единства народа Казахстана - государственный праздник и является выходным днем. Праздник отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года был подписан указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана, отменяющий тем самым празднование Дня международной солидарности трудящихся.
По данным Ассамблеи народа Казахстана, в республике в мире и согласии проживают порядка 130 этносов. Единство народа - показатель сильного и процветающего государства, основой которого служат толерантность и межкультурный диалог.
09.04.2025, 16:28 154281
Магия весны: волшебное цветение урюка в Алматы
Фото: instagram.com/dots_foto
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Когда еще вокруг голые ветки, а на деревьях уже вспыхивают бело-розовые облака. Этот мимолетный праздник длится всего несколько дней, и каждый год я жду эти моменты, чтобы сделать новые фото", - написал алматинский фотограф Дмитрий Доценко у себя на странице в Instagram.
28.03.2025, 17:26 190126
На ZGC Forum 2025 представили роботов-гуманоидов
Фото: Xinhua/Ju Huanzong
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В 2025 году на ежегодной конференции Zhongguancun Forum (ZGC Forum), темой которой стали "Новые качественные производительные силы и глобальное технологическое сотрудничество", были продемотрированы новейшие технологии и продукты в области человекоподобных роботов, сообщает Синьхуа.
22.03.2025, 15:24 206776
Как отмечают Наурыз в Казахстане
18.03.2025, 14:18 214806
Модные показы национальной одежды прошли в городах Казахстана
Фото: Акимат Астаны
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В этом году в рамках празднования Наурыз мейрамы 18 марта утвержден Днем национальной одежды.
Казахская национальная одежда - важный и неотъемлемый атрибут казахской культуры. Национальная идентичность казахского народа сохраняет свою уникальность, отличая наш народ от других наций.
В городах Казахстана состоялись яркие мероприятия, посвященные Дню национальной одежды, которые продемонстрировали богатство казахской культуры и традиций.
14.03.2025, 10:27 229391
110 собак породы тазы приняли участие в гонке в Карагандинской области
Фото: акимат Карагандинской области
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В Бухар-Жырауском районе организовали открытую гонку среди собак породы тазы. Для того чтобы воздать дань традициям, в преддверии весеннего праздника Наурыз на турнир приехали владельцы 110 собак из Астаны, Павлодара, Кокшетау, Баянаула, Каркаралинска, области Улытау и других населенных пунктов, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.
Гончие соревновались на двух дистанциях - 500 и 1000 метров.
На дистанции 500 метров первым пришел пес из области Улытау по кличке Алғыр.
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В законодательстве Казахстана отсутствуют нормы, согласно которым артисты цирка, исполняющие трюки на высоте, "подлежат обязательной страховке". При этом во время представлений они нередко получают серьезные травмы. Считаете ли вы необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие обязательное наличие страховки при выполнении опасных элементов?