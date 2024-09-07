06.09.2024, 11:36 3956

В Казахстане проведено совместное тактико-специальное учение "Скала-2024"

Фото: МЧС РК
4-5 сентября 2024 года в Алматинской области Республики Казахстан проведено совместное тактико-специальное учение "Скала-2024" с подразделениями органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ.

В учении приняли участие спасательные подразделения органов, уполномоченных в сфере предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций государств-членов ОДКБ - Республики Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Российской Федерации.
 
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30.08.2024, 22:21 19411

Казахстанскую сборную из Алматы проводили на Всемирные игры кочевников

Фото: Акимат Алматы
В Алматы на улице Абая прошло театрализованное шоу в честь отправки членов казахстанской сборной из Алматы на Всемирные игры кочевников в Астану, сообщает акимат города.

В состав спортивной делегации вошли старший тренер по аударыспақ Асхат Рысов, один из основателей современного қазақ күресі Елемес Әлімханов, первый председатель Федерации Қазақ күресі РК Ерғали Мухиддинов, президент Федерации по құсбегілік "Қыран" Бағдат Мүптекеқызы, тренер по тоғызқұмалақ Әлімжан Қыдырбаев, Заслуженный тренер РК по қазақ күресі Бауыржан Тәліп, почетный деятель спорта, тренер по асық ату Айталап Қурғамбаев, ответственный координатор по организации национальных игр по городу Алматы Нұрлан Оспанов.

В столицу Казахстана также выехали творческие коллективы, которые примут участие в культурной программе Игр, а для организации этноаула "Вселенная кочевников" отправлены юрты.

Важным элементом торжественного мероприятия стало театрализованное прохождение Каравана единства по пр. Достык до площади им. Абая. Казахские батыры на лошадях пронесли сакральную воду из ущелья Аюсай, которую представители алматинской делегации доставят в Астану.

Напомним, что вода была главным сакральным символом и ключевым элементом на первых Всемирных играх кочевников. В Алматы забор воды производился на водопаде Аюсай.

Среди участников Каравана единства - конноакробатическая группа NOMAD, актеры театра национальных традиций "Арлан жете", актеры театра традиционного искусства "Алатау" и представители восьми районов города.

В день открытия Игр, 8 сентября, яркая процессия, состоящая из батыров с торсыками (казахская национальная посуда из натуральной кожи), наполненными сакральной водой, из каждого региона страны пройдет к месту церемонии.
 
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Теги:проводыИгры кочевниковАлматы
16.08.2024, 17:52 48386

В Алматы проходит чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту

Фото: МЧС РК
15 августа на Центральном стадионе состоялась торжественная церемония открытия XIII чемпионата мира среди юношей и юниоров и IX чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

В мировом первенстве принимают участие сильнейшие спортсмены Беларуси, Болгарии, Казахстана, России, Словакии, Чехии.

 
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07.08.2024, 10:39 66456

Собаки покоряли волны на чемпионате мира по серфингу

Фото: surfdogchampionships.com
В США прошел чемпионат мира по серфингу с собаками.

Всего в соревнованиях участвовало 20 собак разных пород и размеров, а наблюдали за ними более десяти тысяч. Лабрадор Какао из Бразилии завоевал золото в этом году.

 
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27.07.2024, 14:42 95606

В Париже открылись Олимпийские игры - 2024

Фото: instagram/olympics

 
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Теги:ПарижОлимпиадацеремония
26.07.2024, 20:06 99666

Олимпиада-2024: фоторепортаж из Олимпийской деревни

Фото: Sali Sabirov/ NOC
Жизнь бьет ключом в Олимпийской деревне, где находятся спортсмены со всего мира. У атлетов в доступе не только залы для тренировок, но и возможность делиться культурой, заводить знакомства, смотреть соревнования на больших экрана. Для того чтобы найти друзей из любого уголка мира, созданы все условия, сообщает НОК РК.

На Олимпиаду в Париж вместе с нашими атлетами специально приехали 67 тренеров и 15 врачей. Об этом ранее сообщил глава департамента спорта НОК Казахстана Бектур Киятбай. Более того, в состав делегации вошли 16 спарринг-партнеров. Они помогут нашим спортсменам готовиться и выступать на Играх.
 
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12.07.2024, 00:06 127151

Мощные молнии над Алматы

Фото: instagram/dots_foto
Алматинский фотограф Дмитрий Доценко запечатлел невероятно красивые молнии над Алматы.

"Мне удалось поймать интересные снимки мощных молний. Разряды били со всех сторон, и по городу и по горам. Одни вспыхивали меж облаков, другие попадали в землю", - написал фотограф у себя на странице в Instagram.
 
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28.06.2024, 19:49 157431

Живой кадр: лучшие фотографии природы

Фото: Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший Лес монархов/BigPicture Photography: Natural World Photography/Jaime Rojo
Опубликованы результаты международного фотоконкурса BigPicture Photography: Natural World Photography 2024, посвященного природе и окружающему миру. Калифорнийская академия наук выбрала главные снимки этого года от участников из почти 70 стран мира. Гран-при завоевал Хайме Рохо, запечатлевший "Лес монархов".
 
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07.06.2024, 11:39 206826

На обратной стороне Луны: Китай опубликовал фотографии с лунного зонда "Чанъэ-6"  

Среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения
Фото: Синьхуа
Пекин. 7 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Китайское национальное космическое управление во вторник опубликовало серию изображений, сделанных посадочным аппаратом лунного зонда "Чанъэ-6" на обратной стороне Луны.

Как сообщает агентство "Синьхуа", среди изображений есть снимки зоны возле места посадки зонда и панорамные фото в точке прилунения.

Изображения были получены после обработки наземной прикладной системой на основе данных изображений, отправленных спутником-ретранслятором "Цюэцяо-2" /"Сорочий мост-2", - пишет агентство.



Ранее зонд "Чанъэ-6" успешно прилунился на обратной стороне спутника Земли, где впервые в истории человечества собрал около 2 килограммов образцов грунта и скоро доставит их на Землю.
 

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